[{"available":true,"c_guid":"97e9880c-a121-436d-af95-d9fe4b2d8f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annyira nehéz volt, hogy a váz hozzáért az utánfutó kerekéhez.","shortLead":"Annyira nehéz volt, hogy a váz hozzáért az utánfutó kerekéhez.","id":"20191018_dezsa_utanfuto_tulsuly_jarmuszerelveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97e9880c-a121-436d-af95-d9fe4b2d8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8982baf5-6518-45c4-9424-bd56384f866a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191018_dezsa_utanfuto_tulsuly_jarmuszerelveny","timestamp":"2019. október. 18. 11:22","title":"Óriási dézsát vitt az utánfutóján egy magyar sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383840b2-1866-4662-a8a9-c5b59c699dde","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191017_Marabu_FekNyuz_Ez_ki_van_zarva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383840b2-1866-4662-a8a9-c5b59c699dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ae400e-1e03-46a9-8abb-85fd8a7bc665","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Marabu_FekNyuz_Ez_ki_van_zarva","timestamp":"2019. október. 17. 08:10","title":"Marabu FékNyúz: Ez ki van zárva!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","shortLead":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","id":"20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d79574-ee9a-4d7f-b788-c17bdfc85da1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","timestamp":"2019. október. 18. 10:49","title":"A marsi növénytermesztésről rendeztek kiállítást Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"450b7f07-bd4d-46af-814c-5f0b2d17598d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Kevésbé egészséges, kevésbé szerencsés országokban\" pedig az újságírók \"dokumentálnak a jövő számára\" - mondja Bombera Krisztina a novemberben induló 16. Verzió - Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál beharangozó videójában. Ő és Mautner Zsófi gasztroblogger három remek filmet ajánlanak, amiket nem érdemes majd kihagynunk. ","shortLead":"\"Kevésbé egészséges, kevésbé szerencsés országokban\" pedig az újságírók \"dokumentálnak a jövő számára\" - mondja Bombera...","id":"20191017_Bombera_Krisztina_Egeszsegesebb_orszagokban_kovetkezmenye_van_az_oknyomozo_munkanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=450b7f07-bd4d-46af-814c-5f0b2d17598d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa0af0c-a2d0-4dd2-971e-f3875a568651","keywords":null,"link":"/kultura/20191017_Bombera_Krisztina_Egeszsegesebb_orszagokban_kovetkezmenye_van_az_oknyomozo_munkanak","timestamp":"2019. október. 17. 14:00","title":"Bombera Krisztina: Egészségesebb országokban következménye van az oknyomozó munkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás ereje bedöntötte az épület mennyezetét. Egyelőre senki nem vállalta a merényletért a felelősséget.","shortLead":"A robbanás ereje bedöntötte az épület mennyezetét. Egyelőre senki nem vállalta a merényletért a felelősséget.","id":"20191018_26_ember_meghalt_amikor_bomba_robbant_egy_mecsetben_Afganisztanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda94d39-1250-47b4-ac88-41179d753e77","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_26_ember_meghalt_amikor_bomba_robbant_egy_mecsetben_Afganisztanban","timestamp":"2019. október. 18. 14:13","title":"62 ember meghalt, amikor bomba robbant egy mecsetben Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1bc889-8e66-4c51-8341-b7470448e281","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mi mondjuk meg, kinek mit szabad – üzente az országnak tíz éven át a Fidesz. Biztosak voltak abban is, hogy ők diktálják, miről legyen szó a nyilvánosságban, hiszen ezernyi kutatásból és választói adatbázisból a polgárok minden óhaját ismerik. Vasárnap óta a kormánypárt vezetőit kételyek gyötörhetik: nem látták, mi jön feléjük, és most kontrollt vesztettek. A nagy kapkodásban pedig még sajátjaikat is átverték. ","shortLead":"Mi mondjuk meg, kinek mit szabad – üzente az országnak tíz éven át a Fidesz. Biztosak voltak abban is, hogy ők...","id":"20191017_Fidesz_strategiai_problemak_Orban_baja_A_lo_nez_megis_megbotlik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba1bc889-8e66-4c51-8341-b7470448e281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad5bea-9d00-4fce-bdb5-c74cd701370d","keywords":null,"link":"/360/20191017_Fidesz_strategiai_problemak_Orban_baja_A_lo_nez_megis_megbotlik","timestamp":"2019. október. 17. 07:00","title":"Ami rosszabb a pesti buktánál: öt területen stratégiai előnyét vesztette el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ne hozzunk meg fontos döntéseket korgó gyomorral – summázható a skóciai Dundeei Egyetem pszichológiai tanszékének kutatása. A Benjamin Vincent által vezetett vizsgálat megállapította, hogy az éhségérzet türelmetlenné teszi az embereket, és ez hatással lehet a döntéseikre.","shortLead":"Ne hozzunk meg fontos döntéseket korgó gyomorral – summázható a skóciai Dundeei Egyetem pszichológiai tanszékének...","id":"201942_korgo_gyomor_rossz_tanacsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4250366f-1277-443a-a8b1-e14c1dd9f525","keywords":null,"link":"/360/201942_korgo_gyomor_rossz_tanacsado","timestamp":"2019. október. 17. 15:30","title":"A tudósok üzenik: ne döntsön, amikor éhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda este Abraham Liu, a Huawei brüsszeli főképviselője az Európai Parlamentben igyekezett meggyőzni a döntéshozókat és az újságírókat arról, hogy megbízhatnak a kínai cégben.","shortLead":"Szerda este Abraham Liu, a Huawei brüsszeli főképviselője az Európai Parlamentben igyekezett meggyőzni a döntéshozókat...","id":"20191017_huawei_europai_parlament_nyilvanos_vita_5g_kiberbiztonsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32ad01e-9c0a-4e3d-a6e6-18e7a5746ba1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_huawei_europai_parlament_nyilvanos_vita_5g_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. október. 17. 07:03","title":"A Huawei szerint egy kerékpáron ülünk velük, és nagy kár lenne kiszerelni az egyik kereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]