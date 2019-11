Tüntetők verték az ajtót a győri városházán: be akartak jutni a közgyűlés alakuló ülésére, ahol Borkai Zsolt polgármester is letette az esküt. Nem jutottak be, így csak érkezéskor és távozáskor fújolták és dobálták Borkai Zsoltot. A Fideszből kilépett polgármester ma délután 4-kor benyújtja lemondását.