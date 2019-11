Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lezárások és tüntetés ma Budapesten, vaklárma Amszterdamban, BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Lezárások és tüntetés ma Budapesten, vaklárma Amszterdamban, BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","id":"20191107_Radar360_Jon_Erdogan_megvan_Varhelyi_posztja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9614107e-7d48-48a6-a0b0-ea0c11c8fd6c","keywords":null,"link":"/360/20191107_Radar360_Jon_Erdogan_megvan_Varhelyi_posztja","timestamp":"2019. november. 07. 08:00","title":"Radar360: Jön Erdogan, megvan Várhelyi posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2d2ba2-6e70-4d4b-b0dd-6e8154422e10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Marc Teyssier, a Telecom Paris munkatársa régóta kísérletezik már furcsa, az emberi bőrre emlékeztető anyagával, amelynek küldetése fontosabb, mint elsőre gondolnánk. Egy nap talán így vezéreljük majd okoseszközeinket.","shortLead":"Marc Teyssier, a Telecom Paris munkatársa régóta kísérletezik már furcsa, az emberi bőrre emlékeztető anyagával...","id":"20191107_mesterseges_bor_skin_on_interface_marc_teyssier_vezerles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d2ba2-6e70-4d4b-b0dd-6e8154422e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede734d1-9272-46eb-9fae-0d74c65723ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_mesterseges_bor_skin_on_interface_marc_teyssier_vezerles","timestamp":"2019. november. 07. 12:03","title":"Az ember bőréhez hasonló anyagból készült ez a telefontok, még a csípést is érzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7119b3a-2b59-4aa7-ba7e-786976d9c405","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Botránnyal indult a közgyűlés alakuló ülése a győri városházán. Sokan bemennének a Díszterembe, ám nem engedik be őket. Az indulatok hamar elszabadultak, tüntetők folyamatosan zavarják az ülést, a rendőrök is kiszálltak. Tudósítóink a helyszínen vannak, kövesse velünk az eseményeket percről percre!","shortLead":"Botránnyal indult a közgyűlés alakuló ülése a győri városházán. Sokan bemennének a Díszterembe, ám nem engedik be őket...","id":"20191107_Borkai_Gyor_alakulo_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7119b3a-2b59-4aa7-ba7e-786976d9c405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345b717d-8b2c-45fe-8121-af87eb0957c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Borkai_Gyor_alakulo_kozgyules","timestamp":"2019. november. 07. 14:45","title":"Balhé a győri városházán, Borkai letette az esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","id":"20191106_meghalt_karinthy_marton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e27a3f8-ffe7-4274-9a55-762e344f3e78","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_meghalt_karinthy_marton","timestamp":"2019. november. 06. 17:42","title":"Meghalt Karinthy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Tüntetők verték az ajtót a győri városházán: be akartak jutni a közgyűlés alakuló ülésére, ahol Borkai Zsolt polgármester is letette az esküt. Nem jutottak be, így csak érkezéskor és távozáskor fújolták és dobálták Borkai Zsoltot. A Fideszből kilépett polgármester ma délután 4-kor benyújtja lemondását.","shortLead":"Tüntetők verték az ajtót a győri városházán: be akartak jutni a közgyűlés alakuló ülésére, ahol Borkai Zsolt...","id":"20191108_Az_Adria_pornosztarja_felveszi_a_mandatumot__videonk_a_botranyos_gyori_kozgyulesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5089fa-1cff-4d0e-9f91-abf830ea0d30","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Az_Adria_pornosztarja_felveszi_a_mandatumot__videonk_a_botranyos_gyori_kozgyulesrol","timestamp":"2019. november. 08. 07:17","title":"\"Az Adria pornósztárja felveszi a mandátumot\" - videónk a botrányos győri közgyűlésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabae548-22b7-42e3-a27a-cbcc4fabd417","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A török elnök látogatása miatt csütörtök késő délutánra megbénult Budapest jelentős része. Az internet népművészeit szerencsére semmi nem akadályozta abban, hogy Erdogan-ihlette mémekkel szórják meg a közösségi oldalakat.","shortLead":"A török elnök látogatása miatt csütörtök késő délutánra megbénult Budapest jelentős része. Az internet népművészeit...","id":"20191108_erdogan_budapesti_latogatasa_memek_orban_viktor_ader_janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cabae548-22b7-42e3-a27a-cbcc4fabd417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05eba49f-b4da-49d8-864c-61b74e1cb5d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_erdogan_budapesti_latogatasa_memek_orban_viktor_ader_janos","timestamp":"2019. november. 08. 08:03","title":"Budapest bevetette a mémfegyvert a fővárost megbénító Erdogan ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen a közlekedési posztot szánja a román jelöltnek, ezzel tovább nőttek a magyar esélyek. ","shortLead":"Ursula von der Leyen a közlekedési posztot szánja a román jelöltnek, ezzel tovább nőttek a magyar esélyek. ","id":"20191106_Varhelyi_Oliver_eurpoai_bizottsag_bovites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72388f5-de30-4b7f-9056-02cf969d4da5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Varhelyi_Oliver_eurpoai_bizottsag_bovites","timestamp":"2019. november. 06. 17:12","title":"Tényleg bővítési biztos lehet Várhelyi Olivérből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Arra kérik az ügyészséget, hogy szüntessék meg a lefoglalást, ugyanis a NAV-osok korábban ezeroldalnyi dokumentumot, pendrive-okat és a költségvetési analitikát is elvitték a Momentum Mozgalom könyvelőjétől. A Párbeszéd pártigazgatója arra számít, hogy napokon belül házkutatást tart a NAV náluk is. A Jobbik pedig még mindig törleszti az ÁSZ vizsgálat utáni büntetést.","shortLead":"Arra kérik az ügyészséget, hogy szüntessék meg a lefoglalást, ugyanis a NAV-osok korábban ezeroldalnyi dokumentumot...","id":"20191108_Bepanaszolta_a_Momentum_a_NAVot_az_ugyeszsegnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dc3142-5a31-4b00-bd41-10fa22f9809b","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Bepanaszolta_a_Momentum_a_NAVot_az_ugyeszsegnel","timestamp":"2019. november. 08. 12:07","title":"Bepanaszolta a Momentum a NAV-ot az ügyészségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]