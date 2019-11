Gondolkodnak azon is, van-e értelme a piros postaládáknak és a postahivatalok ilyen mértékű jelenlétének.

Újragondolja feladatait a Magyar Posta – erről beszélt a cég vezérigazgatója a Magyar Nemzet kormányközeli napilapnak.

A logisztikai infrastruktúra megújítását tűzte ki célul a Magyar Posta, a vállalat emellett vizsgálja, hogy mely szolgáltatásokat érdemes megtartania, ezek közé tartozik például a hírlapterjesztés, valamint a piros postaládák és a postahivatalok számának és kihasználtságának újragondolása is - erről a posta vezérigazgatója beszélt a Magyar Nemzetnek.

Schamschula György a lap szombati számában kifejtette: a posta fő bevételi forrása, a levél- és a csekkmennyiség folyamatosan csökken, míg a csomagok száma nő. Erre reagálva indították el az idén a logisztikai infrastruktúra átalakításának hároméves programját. A fejlesztés részeként ingatlanokat, gépeket vásárolnak, automatizálják a folyamatokat és olyan informatikai megoldásokat vezetnek be, amelyek rugalmassá teszik a csomagfeldolgozást és -kézbesítést. A cél az, hogy a szezonálisan kiugró mennyiségeket is kezelni tudják.

A termék- és szolgáltatási portfólió újragondolásánál a fő szempont az, hogy e szolgáltatások fenntartása gazdaságos legyen - mondta a vezérigazgató. Példaként említette, hogy az utóbbi években a nyomtatott lapok iránti igény drasztikusan csökkent, így

vizsgálják, hogy hogyan érdemes a hírlapterjesztést megtartani.

Schamschula a kérdésre, kivonulnak-e a hírlapterjesztésből, egészen pontosan azt mondta, hogy:

Ezzel kapcsolatban korábban a Népszava azt írta:

a Fideszé lehet a lapterjesztés a jövőben, ami újabb nagy lépés a nyilvánosság megszállása felé. A napilap október közepén arról cikkezett, hogy piaci információik szerint a teljes hazai médialogisztika kormányközeli kézbe kerül.

Noha a piacon egyre több szereplő állítja, hogy a Posta és a Lapker kiszáll a lapterjesztésből, a két cég lapunk többször érdeklődésére sem volt hajlandó válaszolni azokra az egyszerű kérdésekre, igaz-e ez a hír és mi az elképzelésük az üzletág közeljövőjéről. A titkolózás abból a szempontból érthető, hogy a folyamatban lévő előkészületek egyértelműen az érintett cégek ki- és a Mészáros Lőrinc-érdekkör, a kormányközeli médiaholding, a KESMA bevonulására utalnak, amit azonban a sajtószabadság jelen állapotában nagyon nehéz lenne felvállalni a közvélemény előtt – írta akkor a Népszava.

Megemlítették, a terjesztést a posta az utóbbi időben hagyta „lerohadni”, miközben folyamatosan árat emelt. A piacon az utóbbi hetekben olyan hírek terjedtek el, hogy mind a Posta, mind az árus terjesztésben megkerülhetetlen Lapker szabadulna – legalább – a napilap-szegmenstől.

És itt jöhet majd képbe a kormányzati médiagólem, a KESMA (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány), ugyanis az alá tartozó Mediaworks hozhat létre egy terjesztőcéget, amely kénye-kedve szerint játszik majd a terjesztési díjakkal.

A piros levélgyűjtő szekrényeket is alig használják az emberek, erről is beszélt a Magyar Nemzetnek a cégvezető. A leveleknek csupán egy százalékát adják fel ezeken keresztül. Felmérik azt is, hogy mit tehetnek a postai hálózat gazdaságos üzemeltetéséért. A postánál nemrégiben bevezetett elektronikus küldeménykövető rendszer a vezérigazgató szerint jól működik, ügyfélpanasz nem jellemző.

A munkaerőhiánnyal kapcsolatos kérdésre válaszolva Schamschula György elmondta: a vállalatnál csaknem harmincezren dolgoznak, átlagosan az állások körülbelül egy százaléka betöltetlen.