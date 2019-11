Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1039634-8548-4ca8-a96f-39b05c2a8087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Próbáljon hinni a szemének!","shortLead":"Próbáljon hinni a szemének!","id":"20191113_Igy_kell_Legopizzat_sutni_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1039634-8548-4ca8-a96f-39b05c2a8087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c9679-0d88-4256-8f28-69977932ae36","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Igy_kell_Legopizzat_sutni_video","timestamp":"2019. november. 13. 10:17","title":"Így kell Lego-pizzát sütni (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A most benyújtott adótörvény-tervezetről kérdeztük Angyal József okleveles adószakértőt. A javaslatok kaptak hideget és meleget is.","shortLead":"A most benyújtott adótörvény-tervezetről kérdeztük Angyal József okleveles adószakértőt. A javaslatok kaptak hideget és...","id":"20191113_Tobb_macera_es_tobb_penz__erre_szamithatnak_jovore_a_vallalkozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c36a79e9-d1bd-4599-84cc-7699b6625088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c0703d-1b89-43b0-ac7e-d9b52619d303","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_Tobb_macera_es_tobb_penz__erre_szamithatnak_jovore_a_vallalkozok","timestamp":"2019. november. 13. 16:15","title":"Több macera és több pénz – erre számíthatnak jövőre a vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Hold felfedezésére indított missziójuk nem indult fényesen, India nem adja fel, égi kísérőnknél is messzebbre vágyik.","shortLead":"Bár a Hold felfedezésére indított missziójuk nem indult fényesen, India nem adja fel, égi kísérőnknél is messzebbre...","id":"20191113_indiai_urkutatasi_hivatal_isro_venusz_misszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f1d4ff-e1fa-4dfc-8f14-c2c61e29f9e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_indiai_urkutatasi_hivatal_isro_venusz_misszio","timestamp":"2019. november. 13. 12:03","title":"India kijelölte az új úti célt: irány a Vénusz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc64b2-0221-419a-8068-d88c1b7e853d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vega, húsevő és kevés húst evő kollégákkal estünk neki a szendvicseknek, amelyekről a legkevesebb, amit elmondhatunk, hogy megosztóak.","shortLead":"Vega, húsevő és kevés húst evő kollégákkal estünk neki a szendvicseknek, amelyekről a legkevesebb, amit elmondhatunk...","id":"20191114_Megkostoltuk_a_Burger_King_muhusos_szendvicset_zsenialis_vagy_elvetelt_kiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc64b2-0221-419a-8068-d88c1b7e853d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f44dd-c9b3-4bed-90f1-e52b734fdd1d","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Megkostoltuk_a_Burger_King_muhusos_szendvicset_zsenialis_vagy_elvetelt_kiserlet","timestamp":"2019. november. 14. 17:10","title":"Megkóstoltuk a Burger King műhúsos szendvicsét: zseniális vagy elvetélt kísérlet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b85232-fa65-4c30-8f91-b42bdf58c177","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség hivatalosan is bejelentette, hogy a lapunk által nyilvánosságra hozott javaslatcsomagot benyújtották a parlament elé, így átalakul a kormányhivatalok működése. A kormányban azonban voltak, akik próbálták megfúrni az egyéni vállalkozások egyszerűsítését. Félniük kell-e az átszervezés miatti elbocsátásoktól a hivatalnokoknak, és hogyan dagadhatott 912 fős gigaszervezetté egy járási hivatal? Mutatjuk, mit nem árult el az Orbán-kormány a 2020. március 1-től tervezett reformról.","shortLead":"A Miniszterelnökség hivatalosan is bejelentette, hogy a lapunk által nyilvánosságra hozott javaslatcsomagot...","id":"20191114_Varga_Mihalyek_nem_engedtek_volna_laza_porazra_az_egyeni_vallalkozokat__ami_a_kormanybejelentesbol_kimaradt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22b85232-fa65-4c30-8f91-b42bdf58c177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54c1dc5-758d-40a0-9380-8b0793cecae3","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Varga_Mihalyek_nem_engedtek_volna_laza_porazra_az_egyeni_vallalkozokat__ami_a_kormanybejelentesbol_kimaradt","timestamp":"2019. november. 14. 14:10","title":"Varga Mihályék nem engedték volna laza pórázra az egyéni vállalkozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485eb850-d77d-486d-89fd-c8e03357a573","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felhasználók által választott közlekedési módok ökológiai lábnyomát mérő és a jól teljesítőket virtuális kreditekkel jutalmazó mobilos alkalmazást tesztelnek a finnországi Lahtiban, az energiamegtakarítást, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését és a környezetvédelmet szolgáló új ötletek és módszerek kifejlesztése jegyében.","shortLead":"A felhasználók által választott közlekedési módok ökológiai lábnyomát mérő és a jól teljesítőket virtuális kreditekkel...","id":"20191113_okologiai_labnyomot_mero_mobil_alkalmazast_finnorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485eb850-d77d-486d-89fd-c8e03357a573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84df5ae-0e07-4f65-9e6b-c79c966e3ee4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_okologiai_labnyomot_mero_mobil_alkalmazast_finnorszag","timestamp":"2019. november. 13. 09:03","title":"Minden városlakó kap egy szén-dioxid-kvótát, abból gazdálkodva közlekedhet a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00154e92-434e-4ccb-9a66-4a93b1e9c985","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta az első számokat a Disney+, amiből kiderül, hányan fizettek elő a videós szolgáltatásra.","shortLead":"Kiadta az első számokat a Disney+, amiből kiderül, hányan fizettek elő a videós szolgáltatásra.","id":"20191113_disney_plus_streaming_szolgaltatas_elofizetok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00154e92-434e-4ccb-9a66-4a93b1e9c985&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00efcc57-ac41-4d0f-aee2-b1e61bb08968","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_disney_plus_streaming_szolgaltatas_elofizetok_szama","timestamp":"2019. november. 13. 19:33","title":"Óriási az érdeklődés a Disney+ iránt, milliók regisztráltak a szolgáltatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi húsklopfolóval verte fejbe a lányt, majd egy sátorban többször is megerőszakolta. Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"A férfi húsklopfolóval verte fejbe a lányt, majd egy sátorban többször is megerőszakolta. Az ítélet nem jogerős. ","id":"20191114_13_ev_fegyhazat_kapott_egy_ferfi_aki_tobbszor_megeroszakolt_egy_lanyt_Oroszlany_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e41cab-dc8c-4582-b514-54d00114e5e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_13_ev_fegyhazat_kapott_egy_ferfi_aki_tobbszor_megeroszakolt_egy_lanyt_Oroszlany_mellett","timestamp":"2019. november. 14. 18:33","title":"13 év fegyházat kapott egy férfi, aki többször megerőszakolt egy lányt Oroszlány mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]