Egy nappal azután, hogy a hvg.hu nyilvánosságra hozta a kormányhivatalok átalakításának még titkos javaslatát, Tuzson Bence sajtótájékoztatót tartott, hogy hivatalosan is bejelentse az így idő előtt kiszivárgott, 1000 oldalas jogszabálycsomagot, amit be is nyújtottak a Parlamentnek. Ahogy várható volt, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára a több mint 80 törvényt módosító jogszabály előnyeit hangsúlyozta, hosszan sorolva, mennyivel egyszerűbb lesz egy sor ügyintézés az állampolgárok és cégek számára.

Mivel nemcsak a jogszabálymódosításokat, hanem a teljes munkaanyagot sikerült megszereznünk, ebből olyan részletek is kiderülnek, amiket az Orbán-kormány államtitkára értelemszerűen nem osztott meg a közvéleménnyel. A szerdai sajtótájékoztató miatt az külön érdekes, hogy ezeknek a kormányelőterjesztéseknek egy erre dedikált részében azt is előre meghatározzák, ki nyilatkozik a témában. Így ebben is szerepel, hogy Tuzson Bence az illetékes, csakhogy érdekes módon a nálunk lévő anyagban – vagyis mielőtt még akaratukon kívül előre megjelent a javaslat – úgy tervezték, hogy nem lesz sajtótájékoztató, sőt sem a kormányinfón, vagy sima közleményben sem kell előre tudatni az állampolgárokkal a változásokat, elég a „követő” kommunikáció. Ehhez képest most már a kormányinfón is beszélt egyes részleteiről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Azt is előre megszabták, milyen „fő üzenetet” kell majd kommunikálni a társadalom felé, ha meg kell magyarázni a kormány döntését. „A kormány célja, hogy olyan államot építsünk és működtessünk, amely az emberek bizalmát élvezi, segíti a magyar állampolgárok és a vállalkozások boldogulását. Fontos, hogy az állampolgárok ne érezzenek különbségek a közigazgatási szolgáltatások tekintetében sem, függetlenül attól, hogy városban vagy falun élnek” – olvasható a belső munkaanyagban.

Azért kell egységesíteni, mert még 912 fős hivatal is van

Tuzson ennek megfelelően be is jelentette, mennyivel egységesebb lesz a rendszer: meg fognak szűnni az úgynevezett megyeközpontú járások. Azt viszont nem taglalta, valójában mekkora problémát kell ezzel orvosolniuk, és mivel is jár majd mindez.

Ugyanis a napi ügyintézés elsősorban a struktúra első szintjét jelentő a járási (Budapesten a fővárosi kerületi) hivataloknál bonyolódik, és ezek működésében és létszámában „már a létrehozásukkor is túl nagy eltérések voltak részben a politikai/önkormányzati lobbi miatt” – utalnak a dokumentumban arra, hogy nem pusztán szakmai alapon dőlt el a hivatalok felállítása. Ez a helyzet még tovább romlott, amikor 2017-ben a járási hivatalokat „megerősítették”, mert ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az ügyek több mint 80 százalékát ezeknek kellene ellátniuk. Hiszen „ezek vannak az ügyfelekhez közelebb”, és ezt ígérte a „Szolgáltató Állam”.

Ez a célkitűzés érdemben nem tudott megvalósulni

– ismerik el, ugyanis ehhez csak a megyeszékhelyen lévő járási hivataloknak van megfelelő apparátusa. Csakhogy közben akkorára duzzadtak, hogy annak meg az ügyfélbarát ügyintézés látta kárát, ahogy fogalmaznak, ez „csak papíron valósul meg”. Példaként a Miskolci Járási Hivatalt hozzák, amely 912 fős létszámmal működik, miközben az elvileg ugyanilyen pécsváradi hivatalban 16 kormányhivatalnok dolgozik. Ezeknek a megyeszékhelyen lévő járási hivataloknak a kiemelt státuszát szüntetik meg most.

Az eddigi plusz feladataikat jövőre a megyei kormányhivatalokhoz teszik át, így a munkamegosztás az lenne: az általánosabb, napi ügyintézés továbbra is a járási/kerületi hivatalokban zajlana, a megyére a „különös szakértelmet igénylő” és speciálisabb ügyek maradnának.

Kevesebb hivatalnok intézi majd az építési ügyeket

„Komoly változások lesznek az építésügyben is: míg jelenleg részben a kormányhivatalok, részben a polgármesteri hivatalok járnak el, márciustól kizárólag a kormányhivatal fog” – jelentette be az államtitkár. Mivel a parlamenten vélhetően simán áttolják a jogszabálymódosításokat, az építtetők és más, építési ügyekben érdekelt ügyfelek már márciustól a kormányhivatalokba járkálhatnak, a jegyzők eddig, osztott hatásköre ezen a területen megszűnik, illetve a kormányhivatali szervezetrendszerbe integrálják.

A háttéranyagból az is kiderül, hogy ettől nemcsak a hatásköri átfedések megszűnését várják, hanem az adminisztratív terhek csökkentését is, és a határidők rövidülését is, ugyanis így a szakhatósági megkeresések nagy része megszűnne. Ráadásul úgy számolnak, hogy a kormányhivatalok ezt a munkát „jóval alacsonyabb létszámmal” is el tudják látni, mint ahányan eddig az önkormányzatoknál végezték. Összesen ugyanis eddig több mint ezer tisztviselő vett részt az önkormányzatoknál az építésügyi hatáskör ellátásában, míg a Miniszterelnökség javaslata szerint a kormányhivatali szervezetrendben elég lenne fele ennyi, mindössze 500 fő.

Hoz-e elbocsátásokat a reform?

Az MTI tudósítása alapján Tuzson arról nem árult el részleteket, hogy a kormányhivatalokban dolgozókra mire számíthatnak a rendszer átalakítása miatt, a birtokunkban lévő, még nem végleges javaslatban viszont konkrét számok is szerepelnek.

E szerint a kormányhivatalok létszáma az elmúlt években a „létszámzárlat” és a leépítések miatt már annyira jelentősen lecsökkent, hogy hiába karcsúsítják 2020 márciusától a működést, és tesznek át máshova feladatokat „nincs lehetőség a kormányhivatalok létszámát tovább csökkenteni, mert arra az elmúlt két évben sor került”.

Ezért a tervezett feladatköri változások csak két ponton érintik a megmaradt személyi állományt:

úgy számolnak, létszám-átcsoportosítással járhat, hogy az eddig hivatalok által intézett, kisebb szabálysértési feladatokat át-, pontosabban visszaadják a rendőrségnek - erről itt, előző cikkünkben olvashat részletesen,

mivel az önkormányzatoktól átveszik az építési ügyeket, az ezt intéző létszám, összesen 500 fő átvételével számolnak (azt az ellentmondást nem oldja fel az anyag, hogy saját összesítésük alapján jelenleg ennél jóval többen dolgoznak ezen a területen).

Összességében így azt javasolják, hogy 2020. március 1-jével a kormányhivatalok alaplétszáma 32 871 fő legyen.

Kemény vita ment: legyen-e egyszerűbb az egyéni vállalkozás?

A Miniszterelnökség az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályváltozásoknál is azt hangsúlyozta, mennyire egyszerűsödnek majd a kötelezettségeik. Így ha valaki ebben a formában vállalkozna, a jövőben elegendő lesz a NAV-nál bejelentést tenni, és meg fog szűnni a vállalkozás megkezdését követő 30 napon belüli ellenőrzési kötelezettség is, magyarul senki nem vizsgálja meg kötelezően az indulásnál, valóban megfelel-e a feltételeknek a vállalkozásba kezdő állampolgár.

A javaslatból viszont egyértelműen kiderül, hogy ez volt az egyik legnagyobb vitát kiváltó változás a tervezett lépések közül a kormányon belül.

Elsősorban a Pénzügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium próbálta megfúrni a javaslatot, a munkaanyag szerint ezért több körben kellett egyeztetni. Már csak azért is nyilvánosságra hozzuk, miért ellenezték annyira a változásokat, mert utólag, a gyakorlatban fog kiderülni, volt-e alapja az aggodalmaiknak.

Többek közt arra hivatkozott Varga Mihály és Varga Judit tárcája:

„profilidegen” a NAV feladatkörében, hogy itt regisztrálják az egyéni vállalkozókat, nem illik a hatáskörükbe,

többletfeladatot jelent, márpedig a NAV-nak más prioritásokat határoztak meg, ezeken kell(ene) dolgozniuk, például a gazdaságfehérítésen

az igazságügyi tárca ragaszkodott volna ahhoz, hogy megmaradjon az egyéni vállalkozói működés megkezdése után, 30 napon belüli ellenőrzés, mert tartanak attól, hogy e nélkül „engedélyköteles, vagy képesítéshez kötött tevékenységet végezhetnének engedély vagy képesítés hiányában”.

a fellazuló ellenőrzések miatt nem tudják feltárni az egyéb szabálytalanságokat sem, eddig sok esetben azért szüntették meg a egyéni vállalkozó jogviszonyát, mert kiderült, hogy büntetett előéletű

az ügyfeleknek sem jó, hiszen a NAV-nak kevesebb ügyfélszolgálata működik a kormányablakoknál/okmányirodáknál.

Ezeket a Miniszterelnökség próbálta ellenérvekkel megdönteni, és Tuzson Bence bejelentéséből arra lehet következtetni, hogy a kormányt végül utóbbi győzte meg. Így többek közt az, hogy Gulyás Gergelyék álláspontja szerint: