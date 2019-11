Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tette November 2019 Update nevű frissítését a Windows 10-es számítógépekre a Microsoft. A csomag több dolog miatt is érdekes.","shortLead":"Elérhetővé tette November 2019 Update nevű frissítését a Windows 10-es számítógépekre a Microsoft. A csomag több dolog...","id":"20191112_windows_10_november_2019_update_telepites_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5780359-7618-4e9a-875a-6f109f2830d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_windows_10_november_2019_update_telepites_frissites","timestamp":"2019. november. 12. 21:42","title":"Kapcsolja be a számítógépét, megjött rá az új Windows 10-verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is fejleszt a cupertinói cég.","shortLead":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is...","id":"20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b684e0e-eabf-43a6-b3c0-cb7a93ea8f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. november. 12. 15:03","title":"Az Apple 2022-ben és 2023-ban is teljesen új terméket készül bemutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a volt baloldali kormányok szereplői csak a felügyelőbizottságokba kerültek be, a cégvezetők közé viszont csak komoly pályázattal lehet bejutni. A Czeglédy-féle megbízásokról azt mondta, a kerületek ügyei semmilyen hatással nincsenek rá.","shortLead":"A főpolgármester szerint a volt baloldali kormányok szereplői csak a felügyelőbizottságokba kerültek be, a cégvezetők...","id":"20191112_Karacsony_Gergely_ledobta_magarol_a_Czegledyugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8b51ed-ba7d-4798-8661-9d6a6e33c50b","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Karacsony_Gergely_ledobta_magarol_a_Czegledyugyet","timestamp":"2019. november. 12. 18:43","title":"Karácsony Gergely ledobta magáról a Czeglédy-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az akadályozott közlekedés miatt több iskolában is szünetel a tanítás.","shortLead":"Az akadályozott közlekedés miatt több iskolában is szünetel a tanítás.","id":"20191113_Hongkongi_tuntetes_Harmadik_napja_benitjak_a_varos_kozlekedeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5badc94-9eb3-4b39-8f7a-6ae3ae717748","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Hongkongi_tuntetes_Harmadik_napja_benitjak_a_varos_kozlekedeset","timestamp":"2019. november. 13. 06:51","title":"Hongkongi tüntetések: megbénult a város közlekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hétfőn személyesen is egyeztetnek a Magyar Atlétikai Szövetség képviselői Karácsony Gergellyel a IX. kerületbe tervezett* atlétikai stadionról. A sportközpont körüli bizonytalanság azonban akkor sem szűnik meg, ha a delegációnak sikerül meggyőznie a főpolgármestert. Információink szerint a stadionstopról szóló népszavazás kezdeményezői lehetséges forgatókönyvekről beszéltek a Momentummal, és bár döntés nincs, az sem kizárt, hogy a Fővárosi Közgyűlés pozitív döntése ellenére is megkezdődhet az aláírásgyűjtés. ","shortLead":"Hétfőn személyesen is egyeztetnek a Magyar Atlétikai Szövetség képviselői Karácsony Gergellyel a IX. kerületbe...","id":"20191112_Fovarosi_Kozgyules_atletikai_stadion_nepszavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33f3a2a-6d95-452c-ada9-81ef1b8ce045","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Fovarosi_Kozgyules_atletikai_stadion_nepszavazas","timestamp":"2019. november. 12. 20:00","title":"Karácsony az atlétikai vb-vel zsarolná Orbánt, de népszavazás is lehet a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5709fc7-3977-4aa0-b5d0-8a458e661a62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakmai bírák és a közönség által legtöbb pontot elért játékok viselhetik az Ország Játéka 2019 címet és logót.","shortLead":"A szakmai bírák és a közönség által legtöbb pontot elért játékok viselhetik az Ország Játéka 2019 címet és logót.","id":"20191113_Megvannak_Magyarorszag_legjobb_jatekai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5709fc7-3977-4aa0-b5d0-8a458e661a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a07b147-5c5d-495a-ac4b-c8eedf7dc281","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Megvannak_Magyarorszag_legjobb_jatekai","timestamp":"2019. november. 13. 13:10","title":"Megvannak Magyarország legjobb játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8244f627-c4e3-402d-b4b6-f0b4be25b428","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Drakulics elvtárs nagy elődök nyomán halad és az elmúlt napok külföldi vendégei miatt, különös áthallásokat is kap. ","shortLead":"A Drakulics elvtárs nagy elődök nyomán halad és az elmúlt napok külföldi vendégei miatt, különös áthallásokat is kap. ","id":"201945_film__szivohatas_drakulics_elvtars","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8244f627-c4e3-402d-b4b6-f0b4be25b428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76aa985-709b-488a-8425-e25430d97d1b","keywords":null,"link":"/360/201945_film__szivohatas_drakulics_elvtars","timestamp":"2019. november. 13. 11:05","title":"Minden poénját a kommunizmusnak köszönheti, de jól áll neki ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idén már megdőlt a beruházási csúcs, október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új munkahelyet jelent. Ehhez a kormány 129 milliárd forint készpénztámogatást biztosított – közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés gazdasági bizottságában.","shortLead":"Az idén már megdőlt a beruházási csúcs, október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új...","id":"20191112_szijjarto_peter_beruhazas_rekord_munkahelyteremtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174104d7-ce34-481c-8cee-744e815b6e2d","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_szijjarto_peter_beruhazas_rekord_munkahelyteremtes","timestamp":"2019. november. 12. 12:49","title":"Rekordot jelentett be Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]