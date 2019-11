Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Harminc százalékkal. Az alpolgármester is kevesebbet kap ezentúl. Az alpolgármester is kevesebbet kap ezentúl. Dombóváron csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat

Megvan az uj macskasztar guluzeme van es Potatonak hivjak

A momentumos Cseh Katalin az amerikai kongresszus elé viszi a magyar jogállamiság kérdéseit

A felhasználók által választott közlekedési módok ökológiai lábnyomát mérő és a jól teljesítőket virtuális kreditekkel jutalmazó mobilos alkalmazást tesztelnek a finnországi Lahtiban Érdekes válaszok születtek. A Szülői Hang felmérése során hatezer embert kérdeztek meg, mit gondolnak a magyarországi nyelvoktatásról. Érdekes válaszok születtek. Sok sebből vérzik a magyar nyelvoktatás a szülők szerint Ha valaki azzal nyerészkedik, hogy belterületté minősít egy területet, attól elvennék a nyeresége nagy részét. Büntetőilletéket vezetne be a kormány a telekspekulánsok ellen

Vadon élő, nem tenyésztett szent íbiszeket áldoztak fel az ókori egyiptomiak - derítették ki ausztrál kutatók a mumifikált íbiszek és Afrikában vadon élő madarak genetikai vizsgálatával. 400 mumifikált szent íbiszt vizsgáltak meg kutatók és kiderült honnan jöttek Most már nemcsak szobájukban ülve, hanem bárhonnan, telefonjukról vagy számítógépükről is kihasználhatják tévés előfizetésüket a UPC Direct ügyfelei. A UPC-nél van műholdas tévéje? Most kapott egy ingyenes új szolgáltatást