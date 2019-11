Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba2be241-c0ed-48c2-8251-b45617349721","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a Tauridák meteorrajjal érkezett az az objektum, amely Missouri államban világította be az eget.","shortLead":"Valószínűleg a Tauridák meteorrajjal érkezett az az objektum, amely Missouri államban világította be az eget.","id":"20191112_taurida_meteorraj_meteor_tuzgolyo_tuzlabda_earthcam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba2be241-c0ed-48c2-8251-b45617349721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313cddf5-8151-4f1e-ad3f-cd045c0385ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_taurida_meteorraj_meteor_tuzgolyo_tuzlabda_earthcam","timestamp":"2019. november. 12. 21:03","title":"Hatalmasat villant egy meteor az amerikai égbolton, és pont felvették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf147126-8dcf-43bf-8eed-e8c57ecd8a2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, hogy Sussexék kihagyják idén a királynő karácsonyi ünnepségét Sandringhamben.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy Sussexék kihagyják idén a királynő karácsonyi ünnepségét Sandringhamben.","id":"20191114_Sokkoltak_a_brit_bulvarsajtot_Harry_hercegek_karacsonyi_tervei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf147126-8dcf-43bf-8eed-e8c57ecd8a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811b8ce2-794c-4d50-84f9-5a0190005e14","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Sokkoltak_a_brit_bulvarsajtot_Harry_hercegek_karacsonyi_tervei","timestamp":"2019. november. 14. 10:00","title":"Sokkolták a brit bulvársajtót Harry hercegék karácsonyi tervei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A létesítmény 4 szintes és 3674 négyzetméteres lesz.","shortLead":"A létesítmény 4 szintes és 3674 négyzetméteres lesz.","id":"20191113_Masfel_milliard_forinttal_tobbe_kerul_a_ciszterciek_sportkozpontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66b4d38-8af0-49c0-ba55-40699108e59f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191113_Masfel_milliard_forinttal_tobbe_kerul_a_ciszterciek_sportkozpontja","timestamp":"2019. november. 13. 10:11","title":"Másfél milliárd forinttal többe kerül a ciszterciek sportközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9779888d-d8c5-4c6b-9405-617f032acb40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa jelenségről számolnak be az Apple új hitelkártyáját használók, melyet a cég társalapítója, Steve Wozniak is tapasztalt.","shortLead":"Furcsa jelenségről számolnak be az Apple új hitelkártyáját használók, melyet a cég társalapítója, Steve Wozniak is...","id":"20191113_apple_hitelkartya_goldman_sachs_steve_wozniak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9779888d-d8c5-4c6b-9405-617f032acb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c5c2dd-8891-420f-9a74-3690aae7f1f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_apple_hitelkartya_goldman_sachs_steve_wozniak","timestamp":"2019. november. 13. 15:03","title":"Az Apple új hitelkártyája nagyobb költést enged a férfiaknak, mint a nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét párt elítélően nyilatkozott. ","shortLead":"Mindkét párt elítélően nyilatkozott. ","id":"20191112_camara_bereczki_ferenc_jozsefvaros_rasszizmus_fidesz_kdnp_mszp_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b35dc9-048f-4a8c-b58d-cffe7b6942f4","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_camara_bereczki_ferenc_jozsefvaros_rasszizmus_fidesz_kdnp_mszp_feljelentes","timestamp":"2019. november. 12. 14:25","title":"A Fidesz és az MSZP is megszólalt a rasszista józsefvárosi plakát ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem boltzárról van szó, azt szeretnék, ha rövidebb ideig lennének nyitva.","shortLead":"Nem boltzárról van szó, azt szeretnék, ha rövidebb ideig lennének nyitva.","id":"20191113_vasarnapi_nyitva_tartas_korlatozasa_szakszervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c81a9a10-0431-414c-a6b7-4c0b145f1784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb90a41-fb73-41b8-ac59-34c8ef2dfce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_vasarnapi_nyitva_tartas_korlatozasa_szakszervezetek","timestamp":"2019. november. 13. 07:50","title":"Ismét megpróbálkoznának a szakszervezetek a vasárnapi nyitva tartás korlátozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"82 éves volt.","shortLead":"82 éves volt.","id":"20191113_Meghalt_Kende_Janos_tortenesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e5b791-fea7-4e0a-bc1b-9d746f510fa2","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Meghalt_Kende_Janos_tortenesz","timestamp":"2019. november. 13. 12:25","title":"Meghalt Kende János történész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7266f3f6-a9b8-4fc4-851f-3848ef4200d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Merkúr-vándorlást is videóra vette a NASA. A tranzitot akár 4K-ban is visszanézhetik az érdeklődők.","shortLead":"Az idei Merkúr-vándorlást is videóra vette a NASA. A tranzitot akár 4K-ban is visszanézhetik az érdeklődők.","id":"20191114_merkur_tranzit_vandorlas_nasa_goddard_4k_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7266f3f6-a9b8-4fc4-851f-3848ef4200d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fcb6e-3087-484e-899d-364eb2531e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_merkur_tranzit_vandorlas_nasa_goddard_4k_video","timestamp":"2019. november. 14. 10:33","title":"Itt visszanézheti az év egyik legjobban várt csillagászati eseményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]