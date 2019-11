"Nem fogadok el utasítást semmilyen kormánytól" – Várhelyi Olivér meghallgatása percről percre

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. Íme az aktuális lista.","shortLead":"Az AnTuTu kiadta szokásos havi összeállítását a legjobb teljesítményt felmutató androidos telefonokról. Íme az aktuális...","id":"20191112_androidos_csucstelefonok_kozepkategorias_telefonok_toplista_antutu_oktober","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f16349-be3d-45a1-92b2-adf131f7e1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1d9484-e321-4afe-beee-b7d86133628f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_androidos_csucstelefonok_kozepkategorias_telefonok_toplista_antutu_oktober","timestamp":"2019. november. 12. 12:03","title":"Itt a lista: ezek most a legütősebb androidos telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyik sem magyar projekt, de azt ígérik, hogy az egész világ ismét bele fog szeretni Sissibe.","shortLead":"Egyik sem magyar projekt, de azt ígérik, hogy az egész világ ismét bele fog szeretni Sissibe.","id":"20191112_Megint_rajonganak_Sisiert_a_filmesek__ket_sorozat_is_keszul_az_eleterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e30a538-e77c-45c1-929f-5049d7df676a","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Megint_rajonganak_Sisiert_a_filmesek__ket_sorozat_is_keszul_az_eleterol","timestamp":"2019. november. 12. 14:55","title":"Megint rajonganak Sissiért a filmesek – két sorozat is készül az életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae46b7a7-6ad2-449c-b0a9-b91747061a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezője eltörpül a műve mellett.","shortLead":"A tervezője eltörpül a műve mellett.","id":"20191112_karlman_King_terepjaro_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae46b7a7-6ad2-449c-b0a9-b91747061a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2933686a-b000-4e3d-92b3-c778251e7e78","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_karlman_King_terepjaro_suv","timestamp":"2019. november. 12. 13:40","title":"Egyetlen ismert járműre sem hasonlít a világ legdrágább szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"2020 február végétől az alapvető jogok biztosa vizsgálja ki a rendőrséggel szembeni panaszokat – ezt tartalmazza egy új törvényjavaslat, amely egyúttal megszünteti a Független Rendészeti Panasztestületet. Az előterjesztő Gulyás Gergely miniszter indoklást nem adott.","shortLead":"2020 február végétől az alapvető jogok biztosa vizsgálja ki a rendőrséggel szembeni panaszokat – ezt tartalmazza egy új...","id":"20191113_fuggetlen_rendeszeti_panasztestulet_torvenyjavaslat_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7969b6f1-86ae-4ee5-946c-b62fc0ed8e3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_fuggetlen_rendeszeti_panasztestulet_torvenyjavaslat_gulyas_gergely","timestamp":"2019. november. 13. 08:54","title":"Az ombudsmanhoz kerülnek a rendőrséggel szembeni panaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72818070-d818-4332-9186-07be28a92615","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elindul hamarosan az Extreme E sorozat, amelyben elektromos terepjárókon versenyeznek majd a világ olyan helyszínein, amelyek kiemelten fontosak az ökoszisztéma szempontjából.","shortLead":"Elindul hamarosan az Extreme E sorozat, amelyben elektromos terepjárókon versenyeznek majd a világ olyan helyszínein...","id":"20191113_Az_Eszakisarkon_indul_az_offroad_Forma1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72818070-d818-4332-9186-07be28a92615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb0f3f8-e95e-45dd-b9eb-661754ed9fbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Az_Eszakisarkon_indul_az_offroad_Forma1","timestamp":"2019. november. 13. 09:25","title":"Az Északi-sarkon rajtol az extrém Forma-1 sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42219cfc-fcd0-484e-8218-3c3f3d4aab94","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"Képzeljenek el egy olyan kórházat, ahol az ápolók és az orvosok munkáját digitális csodaeszközök segítik, és ahol még arra is odafigyelnek, hogy a betegek jókedvűek legyenek. Nálunk az ilyen kórház még a jövő, Tajvanon azonban a jelen.","shortLead":"Képzeljenek el egy olyan kórházat, ahol az ápolók és az orvosok munkáját digitális csodaeszközök segítik, és ahol még...","id":"20191113_tajvan_egeszsegugy_korhaz_ellatas_innovacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42219cfc-fcd0-484e-8218-3c3f3d4aab94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48565b1a-fcda-412c-ae31-48b51c5d076f","keywords":null,"link":"/360/20191113_tajvan_egeszsegugy_korhaz_ellatas_innovacio","timestamp":"2019. november. 13. 07:00","title":"Tajvanon láttuk az egészségügy jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy \"furcsa\", szokatlanul nagy állat mumifikált tetemét találták meg ásatások során egyiptomi régészek a Kairótól délre fekvő, nekropoliszáról és lépcsős piramisáról híres Szakkarában.","shortLead":"Egy \"furcsa\", szokatlanul nagy állat mumifikált tetemét találták meg ásatások során egyiptomi régészek a Kairótól délre...","id":"20191112_egyiptom_szakkara_nagy_mumia_allat_mumifikalt_teteme_dns_vizsgalat_oroszlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9bbbf8-5c26-4916-a5b4-a1b135e424b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_egyiptom_szakkara_nagy_mumia_allat_mumifikalt_teteme_dns_vizsgalat_oroszlan","timestamp":"2019. november. 12. 19:03","title":"Egy szokatlanul nagy állat múmiájára bukkantak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belekeverték a kétfarkúakat is.","shortLead":"Belekeverték a kétfarkúakat is.","id":"20191112_rasszista_plakat_kamara_bereczki_ferenc_jozsefvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3162c51b-a4f9-4669-9281-929719506b50","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_rasszista_plakat_kamara_bereczki_ferenc_jozsefvaros","timestamp":"2019. november. 12. 10:50","title":"Rasszista plakátokra nyomtatták egy józsefvárosi ellenzéki politikus fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]