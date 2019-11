Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány már tudja a kezdő tizenegyet.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány már tudja a kezdő tizenegyet.","id":"20191118_a_puskas_akademai_vedoje_meggyozte_rossit_ott_lesz_a_palyan_walesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2757c20e-aa10-480b-82b2-643304bec7dc","keywords":null,"link":"/sport/20191118_a_puskas_akademai_vedoje_meggyozte_rossit_ott_lesz_a_palyan_walesben","timestamp":"2019. november. 18. 12:29","title":"A Felcsút védője meggyőzte Rossit, ott lesz a pályán Walesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Piros ridikült, okostelefonokat is vásároltak a kistérségi szociális intézményben abból a pénzből, amit az ellátottakra utalt az állam. Ráadásul több pénzt is hívtak le, mint ahány rászorulót valójában segítettek, a beosztottakat bírták rá a hamis naplók megírására.","shortLead":"Piros ridikült, okostelefonokat is vásároltak a kistérségi szociális intézményben abból a pénzből, amit az ellátottakra...","id":"20191118_Az_ellatottakra_szant_penzt_nyulta_le_az_intezmenyvezeto_birosagi_ugy_lett_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e9783-c421-402e-94f5-80fbf51e71c0","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_Az_ellatottakra_szant_penzt_nyulta_le_az_intezmenyvezeto_birosagi_ugy_lett_belole","timestamp":"2019. november. 18. 15:20","title":"Táskát és telefont vásároltak a hajléktalanok támogatására szánt pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"810aebba-4551-44bd-b605-fb356d4e3188","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt év után visszakapta az engedélyét.","shortLead":"Öt év után visszakapta az engedélyét.","id":"20191117_Ujra_uzemel_a_harmashatarhegyi_repter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=810aebba-4551-44bd-b605-fb356d4e3188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570b04f7-dd0f-43f8-8597-cd144ee49898","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Ujra_uzemel_a_harmashatarhegyi_repter","timestamp":"2019. november. 17. 21:55","title":"Újra üzemel a hármashatárhegyi reptér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos vádakat fogalmazott meg az ügyészség a fideszes politikussal szemben.","shortLead":"Súlyos vádakat fogalmazott meg az ügyészség a fideszes politikussal szemben.","id":"20191118_simonka_vadirat_parlament_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99da585-bc48-4bd1-8ff7-32fbb110e2a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_simonka_vadirat_parlament_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 18. 10:42","title":"Simonka még törvényt is módosíttatott a saját érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc7a4f3-ddcf-440d-8a83-436756c71d04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harmadik alkalommal is \"fegyverszünetet\" köt a Huaweijel az Egyesült Államok. Az időtartam most is 90 nap.","shortLead":"Harmadik alkalommal is \"fegyverszünetet\" köt a Huaweijel az Egyesült Államok. Az időtartam most is 90 nap.","id":"20191118_huawei_embargo_kina_kereskedelmi_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc7a4f3-ddcf-440d-8a83-436756c71d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121819af-e303-4637-966e-ee7db3dfbdc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_huawei_embargo_kina_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. november. 18. 21:03","title":"Újabb 90 napos kegyelmet kapott a Huawei Amerikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan bővül az antibiotikumnak ellenálló baktériumok listája. Egy veszélyesebb típus önmaga közel 13 ezer ember halálát okozza csak az Egyesült Államokban évente. Európában sem jobb a helyzet.","shortLead":"Folyamatosan bővül az antibiotikumnak ellenálló baktériumok listája. Egy veszélyesebb típus önmaga közel 13 ezer ember...","id":"20191118_szuperbakterium_antibiotikumos_kezeles_gyogyszer_c_diff_fertozes_korokozo_bakterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0376788-cf73-4008-8ebf-1b83fbdf21e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_szuperbakterium_antibiotikumos_kezeles_gyogyszer_c_diff_fertozes_korokozo_bakterium","timestamp":"2019. november. 18. 09:33","title":"15 percenként ölnek a szuperbaktériumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b57b60-b784-4fc2-9623-88fd38ff3304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik érintett gyerek anyja szerint a testnevelőtanár arra szólította fel a többi diákot, hogy \"rendezzék le\" a fiát.","shortLead":"Az egyik érintett gyerek anyja szerint a testnevelőtanár arra szólította fel a többi diákot, hogy \"rendezzék le\" a fiát.","id":"20191118_testnevelo_balatonkenese_iskola_szuloi_panasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6b57b60-b784-4fc2-9623-88fd38ff3304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e6e15d-0267-4a75-83a6-bc380c56b6ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_testnevelo_balatonkenese_iskola_szuloi_panasz","timestamp":"2019. november. 18. 21:24","title":"Verekedésre felbujtással, zaklatással vádoltak meg egy testnevelőt, elküldte az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa564414-536d-45d6-82a8-7e6de38beb21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejlesztések a római reptéren.","shortLead":"Fejlesztések a római reptéren.","id":"20191117_Az_arcunkkal_csekkolunk_be_es_meg_a_sampont_is_felvihetjuk_a_gepre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa564414-536d-45d6-82a8-7e6de38beb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea9cdfe-1cc3-4fd7-8184-9801a454768d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_Az_arcunkkal_csekkolunk_be_es_meg_a_sampont_is_felvihetjuk_a_gepre","timestamp":"2019. november. 17. 17:47","title":"Az arcunkkal csekkolunk be, és még a sampont is felvihetjük a gépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]