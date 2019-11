Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűcs László, a kecskeméti planetárium munkatársa volt az Őrültech legújabb adásának vendége. A szakember mesélt a csillagászati megfigyelési technológiák, valamint az űrutazás közelmúltjáról és jelenéről is.","shortLead":"Szűcs László, a kecskeméti planetárium munkatársa volt az Őrültech legújabb adásának vendége. A szakember mesélt...","id":"20191117_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d80d2f-4eef-472a-813b-d9907f3f9fad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2019. november. 17. 21:33","title":"Podcast: Elon Musk a sci-fiből csinált valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kellő szerénységgel, de 30 év teljesítményének önbizalmával és az európai helyzet ismeretében mondhatni, hogy 30 éve még azt gondoltuk, Közép-Európa jövője Európa, de ma már azt látni, hogy \"mi vagyunk Európa jövője\", és \"készen is állunk erre a küldetésre\" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Prágában a bársonyos forradalom 30. évfordulójának alkalmából rendezett megemlékezésen.","shortLead":"Kellő szerénységgel, de 30 év teljesítményének önbizalmával és az európai helyzet ismeretében mondhatni, hogy 30 éve...","id":"20191117_Orban_Viktor_Pragaban_Mi_vagyunk_Europa_jovoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae6b3eb-ce2f-4c80-a02b-d076cfd1376d","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Orban_Viktor_Pragaban_Mi_vagyunk_Europa_jovoje","timestamp":"2019. november. 17. 13:38","title":"Orbán Viktor Prágában: Mi vagyunk Európa jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják, ezért tartózkodtak. ","shortLead":"Németh Zsolt fideszes elnök elismerte, hogy pártja egyetért a dokumentummal, de elfogadását feleslegesnek tartják...","id":"20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c2f754-dc6f-4229-b1d0-86cbcaba6da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc64017-330a-43c6-a742-6b357da2c355","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_torokszir_hatarozat_parlament_kulugyi_bizottsag","timestamp":"2019. november. 18. 12:36","title":"Nem vették tárgysorozatba a törököket elítélő határozatot a parlament külügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltók is kiérkeztek a budapesti balesethez.","shortLead":"A tűzoltók is kiérkeztek a budapesti balesethez.","id":"20191117_Harmas_karambol_tortent_a_Thokoly_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20a30874-a545-4524-9f85-c817a7d9e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a639a79f-4b42-4552-ad35-a5160c61cd4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Harmas_karambol_tortent_a_Thokoly_uton","timestamp":"2019. november. 17. 19:38","title":"Hármas karambol történt a Thököly úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A személyiségünkhöz, képességeinkhez, vágyainkhoz, világlátásunkhoz passzoló munkahely megtalálása nem csak az optimista szakemberek délibábos víziója. Két coach segítségével elmondjuk azt is, hogyan érdemes csinálni. ","shortLead":"A személyiségünkhöz, képességeinkhez, vágyainkhoz, világlátásunkhoz passzoló munkahely megtalálása nem csak...","id":"20191117_tokeletes_munkahely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd788eb5-c26b-4b99-a98e-e8a3093b7973","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191117_tokeletes_munkahely","timestamp":"2019. november. 17. 19:15","title":"Létezik-e tökéletes munkahely? És ha igen, hogyan ismerjük fel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0594443-5342-406d-b275-1c4c183f8fe0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amikor már nehéz valami egészen új ötlettel kirukkolni, akkor szívesen fordulnak a gyártók egy igen erős érzés, a nosztalgia felé. Lehet, hogy a HTC is valami ilyesmin gondolkozik?","shortLead":"Amikor már nehéz valami egészen új ötlettel kirukkolni, akkor szívesen fordulnak a gyártók egy igen erős érzés...","id":"20191119_htc_visszateres_uj_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0594443-5342-406d-b275-1c4c183f8fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e236ebaa-b138-4e74-99e7-652df1283460","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_htc_visszateres_uj_telefon","timestamp":"2019. november. 19. 09:33","title":"Megvan a recept a klasszikus HTC mobilgyártó nagy visszatéréséhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az épülő távhővezeték nyomáspróbáját tartják a fővárosi átkelőn.","shortLead":"Az épülő távhővezeték nyomáspróbáját tartják a fővárosi átkelőn.","id":"20191117_Tobb_orara_lezarjak_az_Erzsebet_hidat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a563d236-e1ce-41ab-9f9f-49635e352998","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Tobb_orara_lezarjak_az_Erzsebet_hidat","timestamp":"2019. november. 17. 20:20","title":"Több órára lezárják az Erzsébet hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191117_Meghalt_egy_vaddal_utkozo_motoros_Felsoorsnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b39eb3a-b36a-4ab3-9729-b978d479d513","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Meghalt_egy_vaddal_utkozo_motoros_Felsoorsnel","timestamp":"2019. november. 17. 14:50","title":"Meghalt egy vaddal ütköző motoros Felsőörsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]