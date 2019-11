Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kellő szerénységgel, de 30 év teljesítményének önbizalmával és az európai helyzet ismeretében mondhatni, hogy 30 éve még azt gondoltuk, Közép-Európa jövője Európa, de ma már azt látni, hogy \"mi vagyunk Európa jövője\", és \"készen is állunk erre a küldetésre\" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Prágában a bársonyos forradalom 30. évfordulójának alkalmából rendezett megemlékezésen.","shortLead":"Kellő szerénységgel, de 30 év teljesítményének önbizalmával és az európai helyzet ismeretében mondhatni, hogy 30 éve...","id":"20191117_Orban_Viktor_Pragaban_Mi_vagyunk_Europa_jovoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f9d21f8-1a2a-48a9-91cd-3deaccb36753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae6b3eb-ce2f-4c80-a02b-d076cfd1376d","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Orban_Viktor_Pragaban_Mi_vagyunk_Europa_jovoje","timestamp":"2019. november. 17. 13:38","title":"Orbán Viktor Prágában: Mi vagyunk Európa jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d21b101-17eb-487c-9778-c02320e663ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lavina, árvíz, fákat kicsavaró viharok tépázzák Olaszországot.","shortLead":"Lavina, árvíz, fákat kicsavaró viharok tépázzák Olaszországot.","id":"20191117_Az_idojaras_ugy_dontott_hogy_kikesziti_Olaszorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d21b101-17eb-487c-9778-c02320e663ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e543e406-76fd-4040-a9fc-062ceb5cdd74","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Az_idojaras_ugy_dontott_hogy_kikesziti_Olaszorszagot","timestamp":"2019. november. 17. 15:53","title":"Az időjárás úgy döntött, hogy kikészíti Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mindig nem teljes jogú tagok, így nem adhatnak jelöltet a posztra. ","shortLead":"Még mindig nem teljes jogú tagok, így nem adhatnak jelöltet a posztra. ","id":"20191118_Elbukta_alelnoki_posztjat_a_Neppartban_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39568b7-2bb1-46e8-bff0-65e1e1e3141f","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Elbukta_alelnoki_posztjat_a_Neppartban_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 18. 13:12","title":"Elbukta alelnöki posztját a Néppártban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a5f3a4-084d-4f4d-a9fc-c572f819d981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak mindenre, hanem \"mindenre is\" felkészül a nyílt forráskódú szoftverek kincsesbányájaként működő GitHub. A Linux és az Android forráskódját már lementették egy esetleges világvégére készülve, de folyamatosan konzerválják a többit is. Ha beüt a baj, ezek az információk talán segítenek az emberiségnek gyorsabban felállni.","shortLead":"Nemcsak mindenre, hanem \"mindenre is\" felkészül a nyílt forráskódú szoftverek kincsesbányájaként működő GitHub. A Linux...","id":"20191118_github_archive_program_spitzbergak_forraskod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a5f3a4-084d-4f4d-a9fc-c572f819d981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d89828b-3888-4ee6-9768-5a3338a63c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_github_archive_program_spitzbergak_forraskod","timestamp":"2019. november. 18. 10:33","title":"A végítéletre készül a GitHub, 250 méter mélyre temetik a forráskódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e472d3-1516-4e4c-8b57-e035e747d68e","c_author":"HVG","category":"360","description":"23 éves, szexi csábítóvá változik Juliette Binoche legújabb filmjében. A Szerelemre kattintva egy életszerű történet arról, meddig tartható fenn az érdeklődés egy személyiség iránt, aki nem mi vagyunk.","shortLead":"23 éves, szexi csábítóvá változik Juliette Binoche legújabb filmjében. A Szerelemre kattintva egy életszerű történet...","id":"201946_film__ismerosnek_ajanlva_szerelemre_kattintva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47e472d3-1516-4e4c-8b57-e035e747d68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2770f119-ccb3-4f68-9d85-34c77cc3b171","keywords":null,"link":"/360/201946_film__ismerosnek_ajanlva_szerelemre_kattintva","timestamp":"2019. november. 18. 14:00","title":"Kamuprofillal csábít Juliette Binoche ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35f119a-1abb-4233-81bf-096a25ce932e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy milyen nagy a baj az országban, azt elég jól visszaadja a GVA nevű szervezet statisztikája, amely az összes fegyveres tömegtámadást regisztrálja az államokban. ","shortLead":"Hogy milyen nagy a baj az országban, azt elég jól visszaadja a GVA nevű szervezet statisztikája, amely az összes...","id":"20191118_Tobb_tomeglovoldozes_volt_az_Egyesult_Allamokban_mint_ahany_nap_van_egy_evben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f35f119a-1abb-4233-81bf-096a25ce932e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2086bccb-09b4-453b-880a-8d28b815b78b","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Tobb_tomeglovoldozes_volt_az_Egyesult_Allamokban_mint_ahany_nap_van_egy_evben","timestamp":"2019. november. 18. 13:10","title":"Minden napra jut legalább egy tömeglövöldözés az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760403a6-0c52-4510-8eea-49e0d3984552","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autószerelőnél olyan elektronikai eszközöket is találtak, amelyekkel kocsikat lehet lopni. ","shortLead":"Az autószerelőnél olyan elektronikai eszközöket is találtak, amelyekkel kocsikat lehet lopni. ","id":"20191118_Nagyban_ment_a_lopott_Toyotak_bontasa_egy_budakalaszi_csaladi_haznal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=760403a6-0c52-4510-8eea-49e0d3984552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a44266-62ca-45ad-b564-aa70b8522adb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Nagyban_ment_a_lopott_Toyotak_bontasa_egy_budakalaszi_csaladi_haznal","timestamp":"2019. november. 18. 08:55","title":"Nagyban ment a lopott Toyoták bontása egy budakalászi családi háznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4dbc50-5709-4c1c-8367-ffa7f079b97b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az O.MG Cable ugyanúgy néz ki, mint az Apple Lightning-csatlakozója, de ezt nem kizárólag adatok továbbítására vagy a telefon töltésére lehet használni. Egy miniatűr antennát is rejt, amelyre a kiberbűnözők távolról felcsatlakozhatnak. A kábelt nemrég kezdték gyártani.","shortLead":"Az O.MG Cable ugyanúgy néz ki, mint az Apple Lightning-csatlakozója, de ezt nem kizárólag adatok továbbítására vagy...","id":"20191119_hacker_omg_cables_lightning_csatlakozo_kabel_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb4dbc50-5709-4c1c-8367-ffa7f079b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700fc208-3676-4c37-bbdd-5e95f35278c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_hacker_omg_cables_lightning_csatlakozo_kabel_iphone","timestamp":"2019. november. 19. 11:33","title":"Tömeggyártásba került a kábel, amellyel bármelyik számítógépről adatok lophatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]