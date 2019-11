Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ráadásul az alapanyagoknak tartalmaznia kell halat, bio minősítésű alapanyagot, továbbá 20 százalékos tejfölt.\r

","shortLead":"Ráadásul az alapanyagoknak tartalmaznia kell halat, bio minősítésű alapanyagot, továbbá 20 százalékos tejfölt.\r

","id":"20191118_kozetkeztetesi_szakacsverseny_harom_fogas_350_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf48d87-d4f5-4267-9f0a-d280e6742100","keywords":null,"link":"/elet/20191118_kozetkeztetesi_szakacsverseny_harom_fogas_350_forint","timestamp":"2019. november. 18. 14:50","title":"Feladták a leckét a szakácsversenyen: három fogás 350 forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","shortLead":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","id":"20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02621ad9-6f68-4f68-ae0a-898b85937b17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","timestamp":"2019. november. 19. 13:18","title":"Mészárosé lett a Gödöllői Tangazdaság az ország legnagyobb pálinkafőzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál az egyik tulajdonosa annak a reklámügynökségnek, amelyik a Puskás Aréna avatójára készült imázsfilmet gyártotta.","shortLead":"Az FTC Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál az egyik tulajdonosa annak a reklámügynökségnek, amelyik a Puskás Aréna...","id":"20191119_Az_FTC_vezerigazgatojanak_a_cege_csinalta_a_filmet_amin_Orban_kirugja_a_labdat_a_Karmelita_Kolostorbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e408f884-03b2-4317-93be-69c2b1a1bc1c","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Az_FTC_vezerigazgatojanak_a_cege_csinalta_a_filmet_amin_Orban_kirugja_a_labdat_a_Karmelita_Kolostorbol","timestamp":"2019. november. 19. 19:54","title":"Az FTC vezérigazgatójának a cége készítette a filmet, amin Orbán kirúgja a labdát a Karmelita Kolostorból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae563d8-1537-4200-8d66-2c1fd325b22e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videón jól látni, milyen komoly tempóval érkezett a villamos, amely elé az autó már akkor kihajtott, amikor még nem is volt neki zöld a lámpa.","shortLead":"A videón jól látni, milyen komoly tempóval érkezett a villamos, amely elé az autó már akkor kihajtott, amikor még nem...","id":"20191118_Videon_a_reggeli_baleset_amikor_villamos_ele_hajtott_az_autos_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ae563d8-1537-4200-8d66-2c1fd325b22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7da848-61af-4680-986e-0c058906d741","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Videon_a_reggeli_baleset_amikor_villamos_ele_hajtott_az_autos_Budapesten","timestamp":"2019. november. 18. 14:41","title":"Videón a reggeli baleset, amikor villamos elé hajtott az autós Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház „a vizsgálóbizottság felállításával és a fenti lépések megtételével az ügyet lezártnak tekinti” – írták.","shortLead":"A színház „a vizsgálóbizottság felállításával és a fenti lépések megtételével az ügyet lezártnak tekinti” – írták.","id":"20191119_Zaklatas_tortenhetett_a_Katona_Jozsef_Szinhazban_pszichologus_segit_a_tarsulatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ad341e-be73-4c1f-9abb-a4c5e6a55474","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Zaklatas_tortenhetett_a_Katona_Jozsef_Szinhazban_pszichologus_segit_a_tarsulatnak","timestamp":"2019. november. 19. 10:09","title":"Kitiltották a Katona József Színház egyik munkatársát, mert „több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korábban senki nem gondolt arra, mit is kell vizsgálni, de japán kutatók most rájöttek.","shortLead":"Korábban senki nem gondolt arra, mit is kell vizsgálni, de japán kutatók most rájöttek.","id":"201946_szulfidteszt_skizofreniara_hajszalnyi_elteres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432f4b9f-265b-49c3-984a-164b57b9f166","keywords":null,"link":"/360/201946_szulfidteszt_skizofreniara_hajszalnyi_elteres","timestamp":"2019. november. 19. 10:00","title":"Egyetlen hajszálból kimutatható, érint-e valakit a skizofrénia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester programot indít az áldozatok védelmében.","shortLead":"A főpolgármester programot indít az áldozatok védelmében.","id":"20191120_karacsony_gergely_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas_nyilvanossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c96d924-799b-47de-9e55-90d127e2a353","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_karacsony_gergely_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas_nyilvanossag","timestamp":"2019. november. 20. 13:10","title":"Karácsony: El kell árulni, ki a zaklató a Katona József Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e81886f-19aa-4257-9609-96d321142dd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Peter Scott-Morgannél 2017-ben Lou Gehrig-betegséget, más néven a Stephen Hawkingnál is jelentkező amiotrófiás laterálszklerózist diagnosztizáltak az orvosok. Már csak néhány hete maradt, ám ő ez idő alatt is dolgozik: biológiai és gépi elemek együttműködésével a világ legfejlettebb kiborgjává változtatja magát.","shortLead":"Peter Scott-Morgannél 2017-ben Lou Gehrig-betegséget, más néven a Stephen Hawkingnál is jelentkező amiotrófiás...","id":"20191120_peter_scott_morgan_kiborg_als_lou_gehrig_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e81886f-19aa-4257-9609-96d321142dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c832fd5-0367-4190-ab33-a4fde36b51b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_peter_scott_morgan_kiborg_als_lou_gehrig_betegseg","timestamp":"2019. november. 20. 10:33","title":"Egy halálos beteg tudós elhatározta, hogy legyőzi a halált: kiborggá alakítja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]