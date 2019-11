Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, amiért jogerősen 8 év fegyházat kapott 2019-ben. Budapest 2015-ben kitüntette őt a Bárczy István díjjal, amit most Karácsony Gergely főpolgármester elvenne tőle a következő testületi ülésre beterjesztett javaslatával - tudta meg a hvg.hu. ","shortLead":"Vásárhelyi János éveken át molesztálta a rá bízott gyerekeket, amiért jogerősen 8 év fegyházat kapott 2019-ben...","id":"20191122_Karacsony_megfosztana_fovarosi_kituntetesetol_a_bicskei_gyermekotthon_molesztalo_igazgatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=402afff0-fc1d-4b5b-a14a-b139592a1ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7fb93d-dfb0-4f17-ac2e-f89c9a3fa386","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Karacsony_megfosztana_fovarosi_kituntetesetol_a_bicskei_gyermekotthon_molesztalo_igazgatojat","timestamp":"2019. november. 22. 19:11","title":"Karácsony megfosztaná kitüntetésétől a bicskei gyermekotthon elítélt igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20191123_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cc97b3-7cbe-441e-9c70-d11719bcb3c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2019. november. 23. 19:50","title":"Íme, az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f836a0e-b767-4fdf-8649-b97f615b0139","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mire észrevesszük vélhetően már el is tűnt a távolban. ","shortLead":"Mire észrevesszük vélhetően már el is tűnt a távolban. ","id":"20191123_Hova_menekuljunk_ha_354gyel_feltunik_egy_Golf_7es_az_Autobahnon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f836a0e-b767-4fdf-8649-b97f615b0139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac8b5a9-de5d-4736-9815-60186f032fb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Hova_menekuljunk_ha_354gyel_feltunik_egy_Golf_7es_az_Autobahnon","timestamp":"2019. november. 23. 10:27","title":"Hova meneküljünk, ha 354-gyel feltűnik egy Golf 7-es az Autobahnon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9295d131-9a86-47f6-a010-70e5c5be6c68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt év alatt negyedével emelkednek a szegedi bérlakás díjak, ezt sokallták a szegedi közgyűlésen a fideszes képviselők, holott éppen a kormány vonult ki teljesen a szociális területről.","shortLead":"Öt év alatt negyedével emelkednek a szegedi bérlakás díjak, ezt sokallták a szegedi közgyűlésen a fideszes képviselők...","id":"20191123_Balrol_tamadtak_Botka_Laszlot_a_jobboldaliak_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9295d131-9a86-47f6-a010-70e5c5be6c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eaba2db-df5d-4176-a526-f725b3e627fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Balrol_tamadtak_Botka_Laszlot_a_jobboldaliak_Szegeden","timestamp":"2019. november. 23. 09:35","title":"Balról támadták Botka Lászlót a jobboldaliak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Georgi Dermendzsiev szerint nem szabad feleslegesen örömködni, nem éghetnek meg Magyarország ellen. ","shortLead":"Georgi Dermendzsiev szerint nem szabad feleslegesen örömködni, nem éghetnek meg Magyarország ellen. ","id":"20191122_bolgar_magyar_valogatott_eb_potselejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=916df2d5-892a-4443-a0fa-3fb6c69133b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07360ec4-6f2e-48ee-b0e9-9cede72fd449","keywords":null,"link":"/elet/20191122_bolgar_magyar_valogatott_eb_potselejtezo","timestamp":"2019. november. 22. 22:38","title":"„Nem szabad eufóriába esnünk” – csitította a bolgár drukkereket a szövetségi kapitányuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2024-ig 5000 milliárd forint lesz közút- és vasútépítésre, közölte az ITM államtitkára.\r

\r

","shortLead":"2024-ig 5000 milliárd forint lesz közút- és vasútépítésre, közölte az ITM államtitkára.\r

\r

","id":"20191123_Rekordeveket_elunk_meg__oriasi_penzek_omlenek_az_utepitesbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f326baad-85ad-4574-87ef-f3471d93f432","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Rekordeveket_elunk_meg__oriasi_penzek_omlenek_az_utepitesbe","timestamp":"2019. november. 23. 11:38","title":"\"Rekordéveket élünk meg\" - óriási pénzek ömlenek az útépítésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb280fb2-9264-4967-bc4a-3a9ac445c4dc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Afrika után Európa felé fordult Kína, a világ legnépesebb országa sorra vásárolja meg a földrészen eladósorba kerülő kikötőket és nagyvállalatokat. A reakció vegyes: nyugaton egyre többen aggódnak a térnyerés miatt, keleten és délen viszont még tárt karok várják az ázsiaiakat.","shortLead":"Afrika után Európa felé fordult Kína, a világ legnépesebb országa sorra vásárolja meg a földrészen eladósorba kerülő...","id":"20191124_Kina_mindet_visz_mar_ha_hagyjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb280fb2-9264-4967-bc4a-3a9ac445c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f068aeb-93c9-4c72-b2e4-7e568fd13a9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Kina_mindet_visz_mar_ha_hagyjak","timestamp":"2019. november. 24. 11:30","title":"Elképesztő ütemben nyomul Kína a világ kikötőiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe80d50-fef4-4dc6-8347-76b35a6bcc9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik biztonsági cég egy olyan ingyenes eszközt adott ki, amellyel visszanyerhetők a hírhedt Jigsaw zsarolóvírus által titkosított fájlok. Jó előre bekészíteni.","shortLead":"Az egyik biztonsági cég egy olyan ingyenes eszközt adott ki, amellyel visszanyerhetők a hírhedt Jigsaw zsarolóvírus...","id":"20191123_ingyenes_dekodolo_eszkoz_jigsaw_zsarolovirus_ellen_letoltes_emisoft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe80d50-fef4-4dc6-8347-76b35a6bcc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b9894a-3a4f-4b36-8357-36dd4575689e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_ingyenes_dekodolo_eszkoz_jigsaw_zsarolovirus_ellen_letoltes_emisoft","timestamp":"2019. november. 23. 11:03","title":"Tegye fel most a gépére: itt az ingyenes megoldás a horrorisztikus zsarolóvírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]