Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"403c25c5-c5de-44ad-9be0-6ffac0dc81ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életének 99. évében, hétfő hajnalban Budapesten elhunyt Horváth János volt fideszes országgyűlési képviselő. Horváth János 1945 és 1947 között kisgazda nemzetgyűlési, majd 1998 és 2014 között fideszes országgyűlési képviselő volt. 2003-tól 2014-ig ő volt a parlament korelnöke. Volt legfiatalabb és legidősebb képviselő is.","shortLead":"Életének 99. évében, hétfő hajnalban Budapesten elhunyt Horváth János volt fideszes országgyűlési képviselő. Horváth...","id":"20191125_Meghalt_Horvath_Janos_volt_parlamenti_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=403c25c5-c5de-44ad-9be0-6ffac0dc81ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed69a48-ef7d-4de3-8d6d-4d67bd32ae73","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Meghalt_Horvath_Janos_volt_parlamenti_kepviselo","timestamp":"2019. november. 25. 09:35","title":"Meghalt Horváth János volt parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3814159d-773f-40cf-9700-6888d6a9ada8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint egymillió euróért kelt el egy hamburgi árverésén egy Biblia latina, amely a mozgatható betűelemekkel való könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájában készült.","shortLead":"Több mint egymillió euróért kelt el egy hamburgi árverésén egy Biblia latina, amely a mozgatható betűelemekkel való...","id":"20191126_biblia_latina_arveres_eredmenye_1_millio_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3814159d-773f-40cf-9700-6888d6a9ada8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6b2c75-f53c-4218-947f-e74231f9be62","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_biblia_latina_arveres_eredmenye_1_millio_euro","timestamp":"2019. november. 26. 10:03","title":"Végül \"csak\" 352 millió forintot fizetett valaki az 557 éves bibliáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1599a33-dd14-4fad-8b10-b5873c99d018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A továbbfejlesztett technikának köszönhetően a Karma újdonsága minden korábbinál jobban gyorsul.","shortLead":"A továbbfejlesztett technikának köszönhetően a Karma újdonsága minden korábbinál jobban gyorsul.","id":"20191126_130_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_legujabb_hibrid_sportszedan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1599a33-dd14-4fad-8b10-b5873c99d018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7783db8-3ed7-4aa6-9ec8-74f30c5b11cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_130_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_legujabb_hibrid_sportszedan","timestamp":"2019. november. 26. 07:59","title":"130 kilométer villannyal: ezt tudja a legújabb szemrevaló hibrid sportszedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978d5f9d-55f3-446a-9997-55dedf91d987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egyelőre egy szakmai bizottságot állít fel, és objektív kritériumrendszert hoznak létre, amely a jövőben szabályozhatja, ki meddig tarthat nyitva.\r

","shortLead":"Az önkormányzat egyelőre egy szakmai bizottságot állít fel, és objektív kritériumrendszert hoznak létre, amely...","id":"20191125_Egyelore_nem_vezetik_be_az_ejfeli_zarorat_a_bulinegyedben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=978d5f9d-55f3-446a-9997-55dedf91d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd47671-0a86-4e0d-9c4b-dc622fcd2f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Egyelore_nem_vezetik_be_az_ejfeli_zarorat_a_bulinegyedben","timestamp":"2019. november. 25. 17:18","title":"Egyelőre nem vezetik be az éjféli zárórát a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már kiadta a frissítést az androidos eszközökön, valamint az iPhone-ok és iPadeken használt Gmailhez, így mostantól ezeken a platformokon is fogadhatjuk az interaktív e-maileket.","shortLead":"A Google már kiadta a frissítést az androidos eszközökön, valamint az iPhone-ok és iPadeken használt Gmailhez...","id":"20191126_google_gmail_interaktiv_email_amp_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8735db3a-8bf1-48ad-a7ac-9fc2ddd82422","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_google_gmail_interaktiv_email_amp_technologia","timestamp":"2019. november. 26. 09:03","title":"Ne lepődjön meg: újfajta e-mailek jelenhetnek meg Gmailjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Princeton Egyetem tudósai szerint egy újkori atomháború a \"legjobb\" esetben is 2,6 millió ember halálos vagy komolyan sérült áldozatot szedne.","shortLead":"Az amerikai Princeton Egyetem tudósai szerint egy újkori atomháború a \"legjobb\" esetben is 2,6 millió ember halálos...","id":"20191124_atombomba_atomhaboru_atomrobbanas_nuklearis_haboru_plan_a","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b26445c-b15f-4996-a24a-8b0577c82e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_atombomba_atomhaboru_atomrobbanas_nuklearis_haboru_plan_a","timestamp":"2019. november. 24. 20:33","title":"Kiszámolták a tudósok, mi várna ránk, ha kitörne az atomháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 10 ezer ember keresnek meg mintegy 510 településen.","shortLead":"Több mint 10 ezer ember keresnek meg mintegy 510 településen.","id":"20191125_ksh_egeszseg_felmeres_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354b85d0-4a45-41c4-808b-fc842a638383","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_ksh_egeszseg_felmeres_magyarok","timestamp":"2019. november. 25. 20:35","title":"Megint megnézik, mennyire egészségesek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa78d10f-efa0-4515-9be7-d490a8023a28","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A látogatók szeme láttára restaurálják Michelangelo Buonarroti Pieta-szobrát a firenzei Dóm múzeumában.\r

\r

","shortLead":"A látogatók szeme láttára restaurálják Michelangelo Buonarroti Pieta-szobrát a firenzei Dóm múzeumában.\r

\r

","id":"20191125_Barki_vegignezheti_hogy_restauraljak_Michelangelo_firenzei_Pietajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa78d10f-efa0-4515-9be7-d490a8023a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5347f01-35f1-4ca9-a600-2bae2108eea5","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Barki_vegignezheti_hogy_restauraljak_Michelangelo_firenzei_Pietajat","timestamp":"2019. november. 25. 09:26","title":"Bárki végignézheti, hogy restaurálják Michelangelo firenzei Pietáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]