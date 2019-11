Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évről évre kevesebb pénzt kap a BKV a hirdetési felületei után.","shortLead":"Évről évre kevesebb pénzt kap a BKV a hirdetési felületei után.","id":"20191127_Evi_17_milliardot_fizettek_volna_a_BKV_hirdetesi_feluleteiert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e2f9b1-98bc-4bed-b1cf-859b2c0e4d3c","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_Evi_17_milliardot_fizettek_volna_a_BKV_hirdetesi_feluleteiert","timestamp":"2019. november. 27. 06:50","title":"Évi 1,7 milliárdot fizettek volna a BKV hirdetési felületeiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy védelem nélküli adatcsomag hever egy Google által üzemeltetett szerveren, benne sok tízmilliónyi telefonszámmal, valamint közösségi oldalakhoz tartozó jelszóval és felhasználónevekkel.","shortLead":"Egy védelem nélküli adatcsomag hever egy Google által üzemeltetett szerveren, benne sok tízmilliónyi telefonszámmal...","id":"20191125_adatszivargas_data_viper_email_cim_telefonszam_people_data_labs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a31209-da66-466b-be7a-123ec157faba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fa939d-c3aa-4eb0-9e73-a70d8c911a9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_adatszivargas_data_viper_email_cim_telefonszam_people_data_labs","timestamp":"2019. november. 25. 20:14","title":"Több mint egymilliárd ember adata került ki a netre, rengeteg jelszó is van köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc42e90-1147-435c-ab58-343a29817791","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Conan, a malinois élvezte a látogatást a Fehér Házban.","shortLead":"Úgy tűnik, Conan, a malinois élvezte a látogatást a Fehér Házban.","id":"20191125_conan_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_donald_trump_mike_pence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbc42e90-1147-435c-ab58-343a29817791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8651cd6-0828-4002-abe4-9246ecd103bc","keywords":null,"link":"/elet/20191125_conan_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_donald_trump_mike_pence","timestamp":"2019. november. 25. 21:52","title":"Kitüntette Trump a hős kutyát, amelyik segített likvidálni az Iszlám Állam vezérét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00da6971-dd7b-4392-933a-883fe160b95b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A levélíró egy 7 éves gyermek, aki nem vágyik ajándékra. Meleg otthont és élelmet szeretne.","shortLead":"A levélíró egy 7 éves gyermek, aki nem vágyik ajándékra. Meleg otthont és élelmet szeretne.","id":"20191125_level_kislany_liverpool_mikulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00da6971-dd7b-4392-933a-883fe160b95b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da38054f-c37a-476d-927d-c9f95e7dedf5","keywords":null,"link":"/elet/20191125_level_kislany_liverpool_mikulas","timestamp":"2019. november. 25. 21:10","title":"Szívszorító levelet írt egy brit kislány a Mikulásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A változások kívülről nem igazán fedezhetők fel, inkább belül kell keresni őket.","shortLead":"A változások kívülről nem igazán fedezhetők fel, inkább belül kell keresni őket.","id":"20191127_orosz_rancfelvarras_felfrissitettek_a_lada_vestat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14947c36-b787-4208-aeca-61cac41be67e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_orosz_rancfelvarras_felfrissitettek_a_lada_vestat","timestamp":"2019. november. 27. 07:59","title":"Orosz ráncfelvarrás: felfrissítették a Lada Vestát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4c3d39-76af-499b-b654-75024e66e4ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiszivárgott dia után az AMD inkább maga árulta el, milyen újdonsággal készülnek jövőre. A fejlesztés egy izomerejű processzornak tűnik.","shortLead":"Egy kiszivárgott dia után az AMD inkább maga árulta el, milyen újdonsággal készülnek jövőre. A fejlesztés egy izomerejű...","id":"20191125_64_magos_processzor_amd_threadripper","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4c3d39-76af-499b-b654-75024e66e4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8106f5-b4f1-449c-898e-b141fa0a6e6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_64_magos_processzor_amd_threadripper","timestamp":"2019. november. 25. 18:03","title":"64 magos processzoron dolgozik az AMD, bikaereje lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a307609f-26aa-4dd1-8dfc-68cfab7b5738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét meglepte a Quake-rajongókat az Nvidia, ezúttal egy olyan frissítéssel, ami az apró részleteket is sokkal kidolgozottabbá teszi a játékban.","shortLead":"Ismét meglepte a Quake-rajongókat az Nvidia, ezúttal egy olyan frissítéssel, ami az apró részleteket is sokkal...","id":"20191127_nvidia_quake_ii_rtx_ray_tracing_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a307609f-26aa-4dd1-8dfc-68cfab7b5738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583202e3-aee6-4887-832b-c6508cd6217e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_nvidia_quake_ii_rtx_ray_tracing_technologia","timestamp":"2019. november. 27. 10:33","title":"Frissítették a Quake II-t, az eredmény látványos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b680ff8-93b7-4d60-a953-4460aec4b94d","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A mai világban mind gyorsabban, egyszerűbben és könnyebben vehetünk meg szinte bármit, miközben egyre több és egyre nagyobb kedvezmény és „kivételes lehetőség” tárul elénk. Annak jártunk utána, hol húzódik a határ az impulzusvásárlás és a már problémás, kényszeres vásárlás között. ","shortLead":"A mai világban mind gyorsabban, egyszerűbben és könnyebben vehetünk meg szinte bármit, miközben egyre több és egyre...","id":"20191126_impulzus_kenyszeres_vasarlas_viselkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b680ff8-93b7-4d60-a953-4460aec4b94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b455bcd-a3d5-4ae5-9bd2-fc13f20e4f0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_impulzus_kenyszeres_vasarlas_viselkedes","timestamp":"2019. november. 26. 11:30","title":"\"Ha sima felületet tapintott, azt megvette\" – mekkora gond a kényszeres vásárlás Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]