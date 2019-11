Haláleset miatt zárták le a szombathelyi Államkincstárat

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c67e212c-79a0-4d8e-9e66-44d7d84ea105","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191128_Marabu_FekNyuz_Valnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c67e212c-79a0-4d8e-9e66-44d7d84ea105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec0e941-9c83-4e23-998d-92533223e452","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Marabu_FekNyuz_Valnak","timestamp":"2019. november. 28. 10:10","title":"Marabu FékNyúz: Válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Favorites nevű új funkció egyelőre mégsem élesedik a Facebookon, a közösségi oldal figyelmét ugyanis más köti le.","shortLead":"A Favorites nevű új funkció egyelőre mégsem élesedik a Facebookon, a közösségi oldal figyelmét ugyanis más köti le.","id":"20191127_facebook_close_friends_favorites_tortenetek_stories","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78782cd9-6818-4f68-b567-aa0f2166b1ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_facebook_close_friends_favorites_tortenetek_stories","timestamp":"2019. november. 27. 13:03","title":"Tagad a Facebook, egyelőre mégsem jön a mikromegosztós funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem is volt meg a szükséges engedélye annak az ingatlannak, ahová a kötelező tanórákon dzsúdóoktatásra vitték a helyi általános iskolásokat, pedig ide terveztek földalatti sportlőteret és a honvédelmi sportközpontot is – derült ki, miután a felháborodott szülők vizsgálatot kezdeményeztek. Az ezek szerint illegálisan működő sportközpontot nagy felhajtással fideszes képviselők adták át, és a tankerületi központ is hihetetlen kreativitással mentegeti utólag a kínos ügy érintettjeit. ","shortLead":"Nem is volt meg a szükséges engedélye annak az ingatlannak, ahová a kötelező tanórákon dzsúdóoktatásra vitték a helyi...","id":"20191128_csomor_testneveles_altalanos_iskola_tankerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f28279-bb10-468e-88db-fbd92767c89d","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_csomor_testneveles_altalanos_iskola_tankerulet","timestamp":"2019. november. 28. 11:30","title":"Kötelező tesióra a fideszes csarnokban? A tankerület szerint így spóroltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1e1f8b-2538-43d3-bf40-dda0f583c16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatókat is megdöbbentő méretű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben: a szakértők szerint olyan hatalmas, hogy „nem is létezhetne” a galaxisban. A csillagászoknak még magyarázatot kell találniuk a jelenségre.","shortLead":"A kutatókat is megdöbbentő méretű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben: a szakértők szerint olyan hatalmas...","id":"20191128_Akkora_fekete_lyukat_talaltak_amekkora_elvileg_nem_is_letezhetne_a_galaxisban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1e1f8b-2538-43d3-bf40-dda0f583c16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d85cde-de2e-4ad8-9c0c-f6e9ef93cda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_Akkora_fekete_lyukat_talaltak_amekkora_elvileg_nem_is_letezhetne_a_galaxisban","timestamp":"2019. november. 28. 21:18","title":"Akkora fekete lyukat találtak, amekkora elvileg nem is létezhetne a galaxisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2294993d-e8fb-42ec-9e74-f1d4a6fbe3fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Glázer Tímea helyett új ellenzéki jelölt lesz a januári időközi polgármester-választáson. ","shortLead":"Glázer Tímea helyett új ellenzéki jelölt lesz a januári időközi polgármester-választáson. ","id":"20191128_gyor_glazer_timea_borkai_zsolt_ellenzek_momentum_mozgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2294993d-e8fb-42ec-9e74-f1d4a6fbe3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c76f61-3648-41fd-a6ab-a2a83e8913c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_gyor_glazer_timea_borkai_zsolt_ellenzek_momentum_mozgalom","timestamp":"2019. november. 28. 14:25","title":"Nem indul a győri polgármesterségért Borkai korábbi riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff536e9b-c835-4014-b2e5-a7c7d22d7d42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betörők egy poroltót is kiürítettek, hogy eltüntessék a nyomaikat. Profik voltak, gyorsan dolgoztak.","shortLead":"A betörők egy poroltót is kiürítettek, hogy eltüntessék a nyomaikat. Profik voltak, gyorsan dolgoztak.","id":"20191127_drezda_ekszerrablas_profi_betores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff536e9b-c835-4014-b2e5-a7c7d22d7d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e75cc6-94c3-4cc2-b607-cf4d50cfc7ac","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_drezda_ekszerrablas_profi_betores","timestamp":"2019. november. 27. 18:26","title":"Négyfős banda állhat az elmúlt évek legnagyobb ékszerrablása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f346d3fc-8db1-49a0-9f18-c889a74fa42d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ebben a politikai helyzetben\" nem szabad csak úgy írogatni a neten.","shortLead":"\"Ebben a politikai helyzetben\" nem szabad csak úgy írogatni a neten.","id":"20191129_Hozzaszolt_a_kepviselo_posztjahoz_kirugtak_az_apolonot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f346d3fc-8db1-49a0-9f18-c889a74fa42d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d45762-6c74-4488-bc53-afc2ee7f72e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Hozzaszolt_a_kepviselo_posztjahoz_kirugtak_az_apolonot","timestamp":"2019. november. 29. 07:20","title":"Hozzászólt a képviselő posztjához, kirúgták az ápolónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c468ca-c676-4263-9475-4723dd32481e","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Több ezer fotóból válogatta ki a zsűri a Budapest International Foto Awards (BIFA) idei győzteseit. Az Év fotósa az orosz Valerij Melnyikov lett a Szürke zóna című sorozatáért, amely az ukrajnai Donyec-régióban dokumentálta, milyen pusztítást végez egy konfliktus. Az Építészet kategóriában magyar győzelem született Mogyorósy Márton révén, a Természet kategóriában pedig második helyezést ért el Földi László. Melnyikov, valamint a többi győztes képeit a HybridArt Space kiállításán lehet megtekinteni december 3-áig. ","shortLead":"Több ezer fotóból válogatta ki a zsűri a Budapest International Foto Awards (BIFA) idei győzteseit. Az Év fotósa...","id":"20191127_Budapest_International_Foto_Awards","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7c468ca-c676-4263-9475-4723dd32481e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2301fb-d3cd-4259-8e60-46b3f6da85df","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191127_Budapest_International_Foto_Awards","timestamp":"2019. november. 27. 18:18","title":"Orosz lett az Év fotósa a Budapest International Foto Awardson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]