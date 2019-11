Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Közpénztízmilliók mentek feleslegesen kommunikációra Ferencvárosban, Trump aláírta a Hongkong-törvényt, Hosszú Katinka szakított edzőjével. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Közpénztízmilliók mentek feleslegesen kommunikációra Ferencvárosban, Trump aláírta a Hongkong-törvényt, Hosszú Katinka szakított edzőjével. 2019. november. 28. 08:05 Radar360: 100 milliós Facebook-költés a Fidesznél, Gulácsi csúnya sérülése A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézete szerint kellő körültekintéssel megúszható, hogy az internetes csalók áldozatává váljunk. 2019. november. 29. 09:33 5 tipp, hogy átverés nélkül ússzuk meg a Black Fridayt 2019. november. 28. 10:10 Marabu FékNyúz: Válnak És E.T. újra hazatelefonál. 2019. november. 29. 08:50 37 év után találkozik E.T. és Elliott egy bájos karácsonyi reklámban Alaposan próbára tette a futóművet, még szerencse, hogy a svéd SUV sok mindent kibír. 2019. november. 28. 04:30 Autóipari nyúzóteszteken látni ilyen tolatást, mint, amit ez az autós csinált A rendőrök egy pincében leltek rá egy 42 éves nő holttestére, a volt élettárs a gyanúsított. 2019. november. 28. 17:09 Részben elismerte tettét az albertirsai gyilkossággal gyanúsított férfi most is játszik még Pintér Béla egyes darabjaiban. Előtte élsportoló és történelemtanár is volt, de az alkotás örömét végül a bohóclétben találta meg a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványnál. Portréinterjú Csatári Évával. Színésznőként fellépett Szolnokon és Nyíregyházán, és most is játszik még Pintér Béla egyes darabjaiban. Előtte élsportoló és történelemtanár is volt, de az alkotás örömét végül a bohóclétben találta meg a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványnál. 2019. november. 27. 13:00 Csatári Éva: "Sztracsatellaként több bókot kapok, mint a magánéletben"