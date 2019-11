Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95db66c3-8b69-45ac-b8fa-430256a6cacf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt akarják mondani, hogy szeretnének kibékülni.","shortLead":"Azt akarják mondani, hogy szeretnének kibékülni.","id":"20191129_Szupernagy_raketavetot_tesztelt_EszakKorea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95db66c3-8b69-45ac-b8fa-430256a6cacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21ea48b-ae09-408c-97a8-7becaecf5e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Szupernagy_raketavetot_tesztelt_EszakKorea","timestamp":"2019. november. 29. 08:54","title":"\"Szupernagy\" rakétavetőt tesztelt Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akkor ér valamit a CSZKA ellen megszerzett négy pont, ha most sikerül legalább egy döntetlent kiharcolni – ez a Ferencváros számára a tétje az Európa Liga ötödik fordulójának.","shortLead":"Akkor ér valamit a CSZKA ellen megszerzett négy pont, ha most sikerül legalább egy döntetlent kiharcolni –...","id":"20191128_Ferencvaros_Espanyol_elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33f30206-8908-429b-aa99-c064ce02c984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b327b-0090-45af-9f75-43451743def2","keywords":null,"link":"/sport/20191128_Ferencvaros_Espanyol_elo","timestamp":"2019. november. 28. 18:55","title":"Ferencváros-Espanyol – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Elérkezett az ideje, hogy személyi következményei legyenek Gothár Péter rendező szexuális zaklatási ügyének – mondta Halász János. Szerinte a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is titkolózhattak az ügyben.","shortLead":"Elérkezett az ideje, hogy személyi következményei legyenek Gothár Péter rendező szexuális zaklatási ügyének – mondta...","id":"20191128_A_Fideszfrakcio_szovivoje_mar_a_egyetem_felelosseget_pedzegeti_a_Gotharugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6541e754-1c19-4669-91b5-45eb1670b5e8","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_A_Fideszfrakcio_szovivoje_mar_a_egyetem_felelosseget_pedzegeti_a_Gotharugyben","timestamp":"2019. november. 28. 16:26","title":"A Fidesz-frakció a Gothár-ügyben már az egyetem felelősségét pedzegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94ea7dd-9ce7-4099-8b28-ed68f5f163d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a Tesla vezére minden kesztyűt felvesz, amit kocsijával kapcsolatban elé dobnak. Volt itt már minden az őrült formájú autó bemutatója kapcsán: törhetetlenüveg-törés, az űrhajóból készült karosszériás autó kalapálása és az USA legnagyobb járműgyártójának fricskázása is. ","shortLead":"Legalábbis a Tesla vezére minden kesztyűt felvesz, amit kocsijával kapcsolatban elé dobnak. Volt itt már minden...","id":"20191127_Lassan_internetes_kihivassa_alakul_a_Cybertruckot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e94ea7dd-9ce7-4099-8b28-ed68f5f163d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1d6f39-337e-4b7d-b293-deeb547a06b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Lassan_internetes_kihivassa_alakul_a_Cybertruckot","timestamp":"2019. november. 28. 05:40","title":"Elon Musknak köszönhetjük a Cybertruck-kihívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94151d7-f231-42e8-aa0c-ec4868b0e766","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Sokkal többet kaptam a hívóktól, mint amennyit én adtam nekik – vallja Buza Domonkos, a budapesti Éjjel-nappal Lelki Elsősegély Telefonszolgálat (É.L.E.T.) egyik alapítója és önkéntes munkatársa, aki negyvenhat éve dolgozik azon, hogy a krízisben lévő, öngyilkosságon gondolkodó hívóknak segítséget nyújtson. Milyen készségek kellenek ahhoz, hogy valaki ügyeletes lehessen? És mit tehet az önkéntes, ha úgy érzi, nem tudott segíteni? Interjú. ","shortLead":"Sokkal többet kaptam a hívóktól, mint amennyit én adtam nekik – vallja Buza Domonkos, a budapesti Éjjel-nappal Lelki...","id":"20191128_Futunk_a_halal_elol_Megijedunk_ha_halljuk_a_hangjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94151d7-f231-42e8-aa0c-ec4868b0e766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ede0c00-f12e-4199-a75e-fc172da0633d","keywords":null,"link":"/elet/20191128_Futunk_a_halal_elol_Megijedunk_ha_halljuk_a_hangjat","timestamp":"2019. november. 28. 20:00","title":"„Futunk a halál elől. Megijedünk, ha halljuk a hangját”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1-es terminál közelében történt a baleset, a főváros felé vezető oldalon.","shortLead":"Az 1-es terminál közelében történt a baleset, a főváros felé vezető oldalon.","id":"20191129_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut_gyorsforgalmi_baleset_mento","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3f6dca-da0b-43f1-90e1-de75c285b4c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut_gyorsforgalmi_baleset_mento","timestamp":"2019. november. 29. 14:47","title":"Hármas karambolhoz vonultak a mentők a ferihegyi gyorsforgalmira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ferencváros–Espanyol 2-2, jön a tél, tiltakozik a Pride a Hír Tv riportja miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ferencváros–Espanyol 2-2, jön a tél, tiltakozik a Pride a Hír Tv riportja miatt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191129_Radar360_rollerkaosz_es_magyar_urhajosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d94c13-bbfc-4038-b4bf-a43209e53b29","keywords":null,"link":"/360/20191129_Radar360_rollerkaosz_es_magyar_urhajosok","timestamp":"2019. november. 29. 08:00","title":"Radar360: megint lesz magyar űrhajós, fokozódik a rollerkáosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a szerdán pályára lépő csapatok közül az FC Barcelona és az RB Leipzig tudta bebiztosítani nyolcaddöntős szereplését.\r

","shortLead":"A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a szerdán pályára lépő csapatok közül az FC Barcelona és...","id":"20191128_barcelona_leipzig_salzburg_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d00e3f-9953-450b-bb71-9cf6d52971c0","keywords":null,"link":"/sport/20191128_barcelona_leipzig_salzburg_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. november. 28. 06:09","title":"BL: Messiék és Gulácsiék továbbjutottak, Szoboszlaiék is örülhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]