[{"available":true,"c_guid":"af7b1d49-e4fe-4dbb-bdcb-001b1f62156f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság leköszönő elnöke szerint a liberális demokrata Donald Tusk nyeri az ideológiai csatát az illiberális Orbánnal szemben.","shortLead":"Az Európai Bizottság leköszönő elnöke szerint a liberális demokrata Donald Tusk nyeri az ideológiai csatát...","id":"20191129_Juncker_szerint_Orbant_legyozi_a_Neppart_lengyel_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af7b1d49-e4fe-4dbb-bdcb-001b1f62156f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6039000b-1e46-47ec-82c6-dc6c66c59455","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Juncker_szerint_Orbant_legyozi_a_Neppart_lengyel_elnoke","timestamp":"2019. november. 29. 18:59","title":"Juncker szerint Orbánt legyőzi a Néppárt lengyel elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És E.T. újra hazatelefonál.","shortLead":"És E.T. újra hazatelefonál.","id":"20191129_ET_Elliott_Henry_Thomas_karacsony_karacsonyi_reklam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e1eae3-41d7-4123-af26-5168426b6c47","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_ET_Elliott_Henry_Thomas_karacsony_karacsonyi_reklam","timestamp":"2019. november. 29. 08:50","title":"37 év után találkozik E.T. és Elliott egy bájos karácsonyi reklámban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da392028-370e-4826-bf2f-45689901c95b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kérünk a Black Fridayből - skandálták a Kossuth tér felé. A fiatal tüntetők világszerte próbálnak nyomást gyakorolni a kormányokra, hogy tegyenek többet a klímavédelemért. ","shortLead":"Nem kérünk a Black Fridayből - skandálták a Kossuth tér felé. A fiatal tüntetők világszerte próbálnak nyomást...","id":"20191129_Globalis_klimasztrajk_Tobb_ezer_diak_tuntet_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da392028-370e-4826-bf2f-45689901c95b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8d9590-4823-4c82-a3b5-2e3f7804e9d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Globalis_klimasztrajk_Tobb_ezer_diak_tuntet_Budapesten","timestamp":"2019. november. 29. 13:51","title":"Globális klímasztrájk: több ezer diák tüntetett Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818b62dd-ae20-4c73-941b-52103a6dcd47","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A megfelelő étrend segít fenntartani az energiaszintet, mérsékli a hangulatingadozást, növeli a szellemi és lelki tűrőképességet.","shortLead":"A megfelelő étrend segít fenntartani az energiaszintet, mérsékli a hangulatingadozást, növeli a szellemi és lelki...","id":"20191130_Kedvetlen_erotlen_Ezeket_az_eteleket_ajanljuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=818b62dd-ae20-4c73-941b-52103a6dcd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f67255-dbb4-41a3-a559-e303be4f0b3a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191130_Kedvetlen_erotlen_Ezeket_az_eteleket_ajanljuk","timestamp":"2019. november. 30. 08:30","title":"Kedvetlen, erőtlen? Ezeket az ételeket ajánljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézete szerint kellő körültekintéssel megúszható, hogy az internetes csalók áldozatává váljunk.","shortLead":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézete szerint kellő körültekintéssel megúszható, hogy az internetes...","id":"20191129_black_friday_learazas_akcio_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06252f07-c198-4619-ac8c-631c7a096278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0588f644-4c75-4530-b379-97e987e7a9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20191129_black_friday_learazas_akcio_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. november. 29. 09:33","title":"5 tipp, hogy átverés nélkül ússzuk meg a Black Fridayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"És húszezer embert. A helyszín a tatai Öreg-tó.","shortLead":"És húszezer embert. A helyszín a tatai Öreg-tó.","id":"20191129_35_000_madarat_varnak_a_19_Vadlud_Sokadalomra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79466cfd-5713-423e-8af0-483bd65b5b22","keywords":null,"link":"/elet/20191129_35_000_madarat_varnak_a_19_Vadlud_Sokadalomra","timestamp":"2019. november. 29. 13:10","title":"35 ezer madarat várnak a 19. Vadlúd Sokadalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d74772f-6b60-484c-bfb2-3e536b2a9894","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti mérnököknek sikerült egy kicsit tovább optimalizálniuk az e-tron technikáját.","shortLead":"Az ingolstadti mérnököknek sikerült egy kicsit tovább optimalizálniuk az e-tron technikáját.","id":"20191129_25_kilometer_ennyivel_nott_az_audi_villanyautojanak_hatotavja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d74772f-6b60-484c-bfb2-3e536b2a9894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fcdfc7-da85-49ba-9049-d8d2088ff5c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_25_kilometer_ennyivel_nott_az_audi_villanyautojanak_hatotavja","timestamp":"2019. november. 29. 11:21","title":"25 kilométer, ennyivel nőtt az Audi villanyautójának hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három fiatalt sebesített meg a továbbra is szökésben lévő hágai késelő - közölte a holland rendőrség péntek este.\r

","shortLead":"Három fiatalt sebesített meg a továbbra is szökésben lévő hágai késelő - közölte a holland rendőrség péntek este.\r

","id":"20191130_Meg_mindig_nem_talaljak_a_hagai_keselot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0036d-0705-441d-91cb-12140cb8f365","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Meg_mindig_nem_talaljak_a_hagai_keselot","timestamp":"2019. november. 30. 08:09","title":"Még mindig nem találják a hágai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]