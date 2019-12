Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd30aa71-cae7-46d3-b8f3-59d67504afcf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt évben százak haltak meg. ","shortLead":"Az elmúlt évben százak haltak meg. ","id":"20191201_Imadkozo_keresztenyeket_oltek_meg_Burkina_Fasoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd30aa71-cae7-46d3-b8f3-59d67504afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fd1b95-798d-49c1-a549-d4c27df65ab8","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Imadkozo_keresztenyeket_oltek_meg_Burkina_Fasoban","timestamp":"2019. december. 01. 21:52","title":"Imádkozó keresztényeket öltek meg Burkina Fasóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magánvádas eljárásban most már vádlottnak minősülő Bayer Zsolt jobboldali publicista-műsorvezető februárban áll bíróság elé, amiért „kretén, barom állat”-nak és „nyomorult, rohadt, kis proli”-nak nevezte Nagy Blankát.\r

\r

","shortLead":"A magánvádas eljárásban most már vádlottnak minősülő Bayer Zsolt jobboldali publicista-műsorvezető februárban áll...","id":"20191201_A_leprolizott_Nagy_Blanka_februarban_vaghat_vissza_Bayer_Zsoltnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d93a5c-63f0-492a-8b40-f6e3aa58b6be","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_A_leprolizott_Nagy_Blanka_februarban_vaghat_vissza_Bayer_Zsoltnak","timestamp":"2019. december. 01. 15:54","title":"A leprolizott Nagy Blanka februárban vághat vissza Bayer Zsoltnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1641123-24c2-4a25-9548-6de1cd443c64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes ellenzéki párttal folytak egyeztetések Győrben, így sikerült konszenzusos jelöltet találni.","shortLead":"Az összes ellenzéki párttal folytak egyeztetések Győrben, így sikerült konszenzusos jelöltet találni.","id":"20191203_Megegyeztek_az_ellenzeki_partok_lesz_kozos_jeloltjuk_a_gyori_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1641123-24c2-4a25-9548-6de1cd443c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef50666-3442-448b-b7f6-63749947dfc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Megegyeztek_az_ellenzeki_partok_lesz_kozos_jeloltjuk_a_gyori_valasztason","timestamp":"2019. december. 03. 07:33","title":"Megegyeztek az ellenzéki pártok, lesz közös jelöltjük a győri választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691808b5-49f1-4f69-b076-b717fd2679e5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Hullámvasúton sikítoztunk, zombikat és dühös malacokat gyilkoltunk, átsiklottunk a Grand Canyon fölött dínók utáni kutatva, továbbá motoroztunk, lövöldöztünk, és gyümölcsöket kaszaboltunk. Kívülről nézve persze csak annyi látszott, hogy idiótán csapkodunk és viccesen mozgunk. Kipróbáltuk a nemrég nyílt VR Vidámparkot.



","shortLead":"Hullámvasúton sikítoztunk, zombikat és dühös malacokat gyilkoltunk, átsiklottunk a Grand Canyon fölött dínók utáni...","id":"20191202_Igy_lettem_a_zombiolos_jatekok_rajongojava","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=691808b5-49f1-4f69-b076-b717fd2679e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82aa2f67-ec16-449d-a148-ae3e06694bd9","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Igy_lettem_a_zombiolos_jatekok_rajongojava","timestamp":"2019. december. 02. 20:00","title":"Így lettem a zombiölős játékok rajongója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536d8a5-ab13-4198-bc1e-348d160dd79e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Evanescence dobfelszerelését teljesen elégették.","shortLead":"Az Evanescence dobfelszerelését teljesen elégették.","id":"20191202_Toroltek_a_Slipknot_koncertjet_a_duhos_rajongok_gyujtogatni_kezdtek_a_szinpadon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f536d8a5-ab13-4198-bc1e-348d160dd79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e13926-58e3-4a3b-a124-97952dc97cc3","keywords":null,"link":"/kultura/20191202_Toroltek_a_Slipknot_koncertjet_a_duhos_rajongok_gyujtogatni_kezdtek_a_szinpadon","timestamp":"2019. december. 02. 10:36","title":"Törölték a Slipknot koncertjét, a dühös rajongók gyújtogatni kezdtek a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron francia elnök egyenesen agyhalottnak minősítette a szervezetet. Közben az is egyértelmű, hogy Európa katonailag még képtelen lenne megvédeni magát.","shortLead":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron...","id":"201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f6c700-2c2b-49db-8d37-a738542fd259","keywords":null,"link":"/360/201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","timestamp":"2019. december. 03. 07:00","title":"Nem mindenki kíván hosszú életet a NATO születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elza gyakorlatilag megállíthatatlan. ","shortLead":"Elza gyakorlatilag megállíthatatlan. ","id":"20191201_Rekordbevetelt_hozott_a_Jegvarazs_2_az_otnapos_unnep_alatt_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d82cb8f5-663c-488d-b3b1-dc18ba882649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0095ca-a546-49d4-9939-bc0906511859","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Rekordbevetelt_hozott_a_Jegvarazs_2_az_otnapos_unnep_alatt_Amerikaban","timestamp":"2019. december. 01. 20:49","title":"Rekordbevételt hozott a Jégvarázs 2 az ötnapos ünnep alatt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.","shortLead":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta...","id":"20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f957-eaf1-4f0e-a229-13ac677928aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","timestamp":"2019. december. 01. 16:13","title":"A PC Guru után megszűnhet a GameStar is, segítséget kér az utolsó magyar gamermagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]