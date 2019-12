Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő sokszor meg is verte gyerekeit, a védőoltásokat pedig nem adatta be nekik.","shortLead":"A nő sokszor meg is verte gyerekeit, a védőoltásokat pedig nem adatta be nekik.","id":"20191202_Mostoha_modon_bant_gyermekeivel_egy_komloi_anya_nyolc_honapot_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8846f2-22fe-4077-9b9d-9ea260a12bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Mostoha_modon_bant_gyermekeivel_egy_komloi_anya_nyolc_honapot_kapott","timestamp":"2019. december. 02. 15:27","title":"Koszos, vizelettel átitatott ruhában járatta gyermekeit az anya, nyolc hónapot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem akkreditálják a Bloomberg munkatársait a rendezvényekre.","shortLead":"Nem akkreditálják a Bloomberg munkatársait a rendezvényekre.","id":"20191202_Donald_Trump_ujabb_mediumnak_ment_neki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7754cd-f5cc-4c86-84aa-63cfca281d22","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Donald_Trump_ujabb_mediumnak_ment_neki","timestamp":"2019. december. 02. 21:25","title":"Donald Trump újabb médiumnak ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"defb7e6a-4beb-4a09-aaf7-33728112a62d","c_author":"Energetika 2020 Kft.","category":"brandcontent","description":"Télen sok szó esik a levegő szennyezettségéről, a szmogról, a szálló por mennyiségéről, nyáron a pedig a pollenek keserítik meg sok ember életét. Hihetnénk talán, hogy otthon, a lakásunk biztonságában ezek a szennyező anyagok nem fenyegetnek bennünket. Sajnos a valóság azonban más.","shortLead":"Télen sok szó esik a levegő szennyezettségéről, a szmogról, a szálló por mennyiségéről, nyáron a pedig a pollenek...","id":"20191203_Szmogriado_a_nappaliban__vajon_egeszseges_otthon_a_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=defb7e6a-4beb-4a09-aaf7-33728112a62d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b810166b-bce0-4d39-ae00-8bff2453c18e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191203_Szmogriado_a_nappaliban__vajon_egeszseges_otthon_a_levego","timestamp":"2019. december. 03. 07:30","title":"Szmogriadó a nappaliban – vajon egészséges otthon a levegő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5ce8b8-4241-44e0-a328-6b12dcac021e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alapító úgy véli, ma már nem sok ember, szervezet törődik az aposztróf helyes használatával.","shortLead":"Az alapító úgy véli, ma már nem sok ember, szervezet törődik az aposztróf helyes használatával.","id":"20191201_A_lustasag_gyozott__befejezi_munkajat_az_Aposztrofvedo_Tarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc5ce8b8-4241-44e0-a328-6b12dcac021e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af9c8ca-e9d4-4306-adef-ddf990c115bd","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_A_lustasag_gyozott__befejezi_munkajat_az_Aposztrofvedo_Tarsasag","timestamp":"2019. december. 01. 18:35","title":"\"A lustaság győzött\" – befejezi munkáját az Aposztrófvédő Társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6586685f-afa9-4ffd-b270-f91c29e5a3d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tényleg a PlayStation 5 úgynevezett fejlesztői csomagja látható azon a képen, amely vírusszerűen terjed a közösségi oldalakon. A boltokba kerülő termék várhatóan nem így fog kinézni.","shortLead":"Tényleg a PlayStation 5 úgynevezett fejlesztői csomagja látható azon a képen, amely vírusszerűen terjed a közösségi...","id":"20191202_sony_playstation_5_konzol_fejlesztoi_valtozat_devkit_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6586685f-afa9-4ffd-b270-f91c29e5a3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e823cfb9-50eb-4809-9cee-e340419807aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_sony_playstation_5_konzol_fejlesztoi_valtozat_devkit_foto","timestamp":"2019. december. 02. 17:03","title":"Megerősítették: ezen a fotón tényleg a PlayStation 5 látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héttel az után került vissza a kórházba a volt amerikai elnök, hogy kiengedték a legutóbbi kezeléséről. Állítólag már jobban érzi magát.","shortLead":"Egy héttel az után került vissza a kórházba a volt amerikai elnök, hogy kiengedték a legutóbbi kezeléséről. Állítólag...","id":"20191203_Jimmy_Carter_ujra_korhazba_kerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9085916-d5d5-4ce6-8801-4525c83e890e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ac5a6e-edb0-4f09-adcd-c2400ea859bb","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_Jimmy_Carter_ujra_korhazba_kerult","timestamp":"2019. december. 03. 05:06","title":"Jimmy Carter újra kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron francia elnök egyenesen agyhalottnak minősítette a szervezetet. Közben az is egyértelmű, hogy Európa katonailag még képtelen lenne megvédeni magát.","shortLead":"Hetvenéves történelme során talán még sohasem feszítette annyi belső ellentét a NATO-t, mint most. Emmanuel Macron...","id":"201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a3d7b73-e849-4091-8132-a84e44bc377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f6c700-2c2b-49db-8d37-a738542fd259","keywords":null,"link":"/360/201948__hetveneves_anato__belso_ellentetek__elo_vagy_agyhalott__unnep_felhokkel","timestamp":"2019. december. 03. 07:00","title":"Nem mindenki kíván hosszú életet a NATO születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0011df37-82d1-47f5-8c8b-2a4efb8271fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A klímakrízisetek lerombolta az otthonom” – ezt írta fel egy ausztrál nő a házának egy megmaradt darabjára, amikor a parlament elé ment demonstrálni.","shortLead":"„A klímakrízisetek lerombolta az otthonom” – ezt írta fel egy ausztrál nő a házának egy megmaradt darabjára, amikor...","id":"20191202_Leegett_hazanak_utolso_darabjaival_ment_tuntetni_a_klimavaltozast_tagado_politikusok_ele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0011df37-82d1-47f5-8c8b-2a4efb8271fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f19edc-1b94-4bfe-8b7f-08ddadc72e63","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Leegett_hazanak_utolso_darabjaival_ment_tuntetni_a_klimavaltozast_tagado_politikusok_ele","timestamp":"2019. december. 02. 14:20","title":"Leégett házának utolsó darabjaival ment tüntetni a klímaváltozásra fittyet hányó politikusok elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]