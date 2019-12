Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"660abb12-97a4-4fc0-a735-9b7211504836","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai Vondzsu egyik autópályáján vették videóra a jelenetet.","shortLead":"A dél-koreai Vondzsu egyik autópályáján vették videóra a jelenetet.","id":"20191202_Csak_segiteni_probalt_az_autos_a_tobbinek_pillanatokon_belul_eletveszelyben_volt__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=660abb12-97a4-4fc0-a735-9b7211504836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a721ead1-123d-490e-9f3c-f5e6e38b7526","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_Csak_segiteni_probalt_az_autos_a_tobbinek_pillanatokon_belul_eletveszelyben_volt__video","timestamp":"2019. december. 02. 15:36","title":"Csak segíteni próbált az autós a többinek, de pillanatokon belül életveszélyben volt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3956c409-de9f-4198-9323-645fca7aeb64","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Nagy-Britannia napokig csócsálta a hírt, hogy Meghan Markle angol hercegné 600 ezer forintos Stella McCartney-kabátja a berettyóújfalui Beriv üzemében készült, ahol a dolgozók ezer forintot keresnek óránként. Azt hihetnénk, hogy ilyen történeteket csak Ázsiából hallani, pedig felénk is mindennapos, hogy a luxuskategóriájú termékek olyan varrónők kezei közül kerülnek ki, akik még a minimálbért sem keresik meg.","shortLead":"Nagy-Britannia napokig csócsálta a hírt, hogy Meghan Markle angol hercegné 600 ezer forintos Stella McCartney-kabátja...","id":"20191202_stella_meccartney_varroda_ruhaipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3956c409-de9f-4198-9323-645fca7aeb64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7c6214-c6cf-4a94-b812-7bec94a37ba3","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_stella_meccartney_varroda_ruhaipar","timestamp":"2019. december. 02. 17:10","title":"A félmilliós luxusruhákat készítő magyarok sokszor a minimálbért sem kapják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek óta zuhanórepülésben van a HIV/AIDS miatti halálesetek száma. A világ különböző tájain nem egyformán örülhetnek, Kelet-Európában például egyre többeket érint a járvány.","shortLead":"Hosszú évek óta zuhanórepülésben van a HIV/AIDS miatti halálesetek száma. A világ különböző tájain nem egyformán...","id":"20191201_hiv_fertozottek_aids_aldozatainak_szama_halaleset_statisztika_unaids","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dcf41c-4d3d-4674-8f02-3d89d67d5dea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_hiv_fertozottek_aids_aldozatainak_szama_halaleset_statisztika_unaids","timestamp":"2019. december. 01. 11:03","title":"Kevés ennél örömtelibb grafikon van az AIDS világnapján – de szomorú, hogy sokakat rosszul érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat szerelik fel. De a kételyek ellenére is rohamosan nő az ilyen űrkorszaki eszközök a világpiaca.","shortLead":"Lassan szinte teljesen elvész az alapfunkciója azoknak a háztartási gépeknek, amelyekkel a legmodernebb okosotthonokat...","id":"201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b790c34-e130-4a53-ba21-ee1d10048471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dc5e20-990c-4aba-978a-c4d0af41ff70","keywords":null,"link":"/360/201948__haztartasi_eszkozok__integracio__hut_fut_sut__minden_egyutt","timestamp":"2019. december. 02. 11:00","title":"Távvezérelt konyhák: bevásárlólistát író hűtőgép és beszélő kávéfőző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.","shortLead":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta...","id":"20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f957-eaf1-4f0e-a229-13ac677928aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","timestamp":"2019. december. 01. 16:13","title":"A PC Guru után megszűnhet a GameStar is, segítséget kér az utolsó magyar gamermagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3367022-9f0b-40cb-ba6d-9ba07be0bd4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még a környező utcákat is lezárták, aztán kiderült, hogy csak félreértés volt.","shortLead":"Még a környező utcákat is lezárták, aztán kiderült, hogy csak félreértés volt.","id":"20191201_Emberi_vizelet_miatt_kellett_kiuriteni_egy_mozit_Washington_allamban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3367022-9f0b-40cb-ba6d-9ba07be0bd4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925ca476-6c1a-45e3-9ca6-2853367858dc","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Emberi_vizelet_miatt_kellett_kiuriteni_egy_mozit_Washington_allamban","timestamp":"2019. december. 01. 14:05","title":"Emberi vizelet miatt kellett kiüríteni egy mozit Washington államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20191201_hatos_lotto_huzas_nyeremeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf92184f-9b76-474e-9509-83fd3a6a89cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_hatos_lotto_huzas_nyeremeny","timestamp":"2019. december. 01. 19:29","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43441322-4107-464b-b5cc-8bb02c5a605c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy csokorba gyűjtöttük az MTI által eddig kiadott képeket.","shortLead":"Egy csokorba gyűjtöttük az MTI által eddig kiadott képeket.","id":"20191202_havazas_havas_kepek_ho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43441322-4107-464b-b5cc-8bb02c5a605c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8f7b1e-ea40-4a90-9bdc-275066359e05","keywords":null,"link":"/elet/20191202_havazas_havas_kepek_ho","timestamp":"2019. december. 02. 09:54","title":"Azért van ebben a havazásban valami varázslatos is – képek az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]