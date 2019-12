Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan új trójait fedeztek fel, amely a bankfiókhoz tartozó szenzitív információk helyett elsősorban facebookos adatokra vadászik. Nem közvetlenül támad, egy PDF-olvasónak álcázza magát.","shortLead":"Egy olyan új trójait fedeztek fel, amely a bankfiókhoz tartozó szenzitív információk helyett elsősorban facebookos...","id":"20191205_facebookos_adat_ads_manager_trojai_pdfreader","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b88b62e-45c9-46cc-ac9c-6a8235e27f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_facebookos_adat_ads_manager_trojai_pdfreader","timestamp":"2019. december. 05. 09:33","title":"Facebookos adatokra vadászik egy alattomos új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1eb6b3-c5e8-4b1b-9734-c39818337393","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A több demokráciát követelő ellenzék átütő sikerét hozta az önkormányzati választás Hongkongban, ahol ennek ellenére a helyzet kezelésében még bizonytalan Pekingnél vannak az aduk.","shortLead":"A több demokráciát követelő ellenzék átütő sikerét hozta az önkormányzati választás Hongkongban, ahol ennek ellenére...","id":"20191204_Diadal_plafonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a1eb6b3-c5e8-4b1b-9734-c39818337393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d20eaf8-27e5-44f4-9efd-6b56eb8f49bb","keywords":null,"link":"/360/20191204_Diadal_plafonnal","timestamp":"2019. december. 04. 13:00","title":"Átütő ellenzéki siker ad reményt a demokráciapártiaknak Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most hagyta magát lefotózni. Mármint DiCaprio.","shortLead":"Most hagyta magát lefotózni. Mármint DiCaprio.","id":"20191203_vajna_timea_leonardo_dicaprio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de88a7be-f87f-4134-9fdd-fd2eda128cd0","keywords":null,"link":"/elet/20191203_vajna_timea_leonardo_dicaprio","timestamp":"2019. december. 03. 20:38","title":"Vajna Tímeának összejött, egy fotón szerepel Leonardo DiCaprióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edf409e-40bd-49b2-8ec6-4ffa49988200","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka szemrevaló sportautója mostantól már nem rendelhető V6-os motorral, de a V8-as egység szerencsére tovább él.","shortLead":"A brit márka szemrevaló sportautója mostantól már nem rendelhető V6-os motorral, de a V8-as egység szerencsére tovább...","id":"20191204_itt_a_jaguar_legujabb_sportkocsija_az_akar_575_loeros_ftype","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9edf409e-40bd-49b2-8ec6-4ffa49988200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9666dda-a8d8-4c12-b254-0b1c8a01a439","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_itt_a_jaguar_legujabb_sportkocsija_az_akar_575_loeros_ftype","timestamp":"2019. december. 04. 07:59","title":"Itt a Jaguar legújabb sportkocsija, az akár 575 lóerős F-Type","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7ffb8f-ca08-44f7-810b-60b2df868c36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon milyen íze van a gyapjútojásnak?","shortLead":"Vajon milyen íze van a gyapjútojásnak?","id":"20191204_Hogyan_kell_gyapjubol_reggelit_fozni_Szuper_kis_videon_mutatja_be_egy_muvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd7ffb8f-ca08-44f7-810b-60b2df868c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99acbc48-b39b-4928-8f7a-76ba7a70013c","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Hogyan_kell_gyapjubol_reggelit_fozni_Szuper_kis_videon_mutatja_be_egy_muvesz","timestamp":"2019. december. 04. 12:05","title":"Hogyan kell gyapjúból reggelit főzni? Szuper kis videón mutatja be egy művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az 51 éves férfi legkorábban 35 év után szabadulhat. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Az 51 éves férfi legkorábban 35 év után szabadulhat. Az ítélet nem jogerős.","id":"20191203_eletfogytiglani_fegyhazbuntetes_kenezlo_kettos_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99166d-f6b9-4c10-9407-5a6e7d58995c","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_eletfogytiglani_fegyhazbuntetes_kenezlo_kettos_gyilkossag","timestamp":"2019. december. 03. 17:49","title":"Életfogytiglant kapott a kenézlői kettős gyilkosság vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e6dd46-f6f9-4b19-8c3e-59bcb7a7d244","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hulladékmentes csomagolás workshopokat tartanak a SlowXmas – Lassulj le és töltődj fel! programsorozat keretében a főváros tematikus utcáiban négy helyszínen. Az ingyenes foglalkozások célja, hogy az ünnepre való készülődés közben se termeljünk szemetet, és minél környezetkímélőbb megoldásokat alkalmazzunk az ajándékok becsomagolására. \r

\r

","shortLead":"Hulladékmentes csomagolás workshopokat tartanak a SlowXmas – Lassulj le és töltődj fel! programsorozat keretében...","id":"20191204_Zero_waste__kornyezettudatos_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9e6dd46-f6f9-4b19-8c3e-59bcb7a7d244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2169608f-c19e-4f85-9961-7d3cfb4a21e7","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Zero_waste__kornyezettudatos_karacsony","timestamp":"2019. december. 04. 19:16","title":"Lehet zero waste a karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"Lendvai Ildikó","category":"360","description":"2004. december ötödikén nemcsak a kettős állampolgárság megadásáról szavaztak a magyarországi választópolgárok, hanem az MSZP és a Fidesz politikai pályájáról is. A HVG-ben megjelent véleménycikkében Lendvai Ildikó, a szocialisták akkori frakcióvezetője azt írja, az MSZP először meg akarta úszni az egész referendumot, de bojkottot hirdetni nem mert, utána pedig teljesen elhibázta a kampányát.","shortLead":"2004. december ötödikén nemcsak a kettős állampolgárság megadásáról szavaztak a magyarországi választópolgárok, hanem...","id":"201948_jo_valasz_rossz_ervek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e8cc14-ee26-4e40-9d3d-f72e528e51b1","keywords":null,"link":"/360/201948_jo_valasz_rossz_ervek","timestamp":"2019. december. 05. 13:00","title":"Lendvai Ildikó: Jó válaszunk volt, de rossz érvelésünk a 15 évvel ezelőtti népszavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]