[{"available":true,"c_guid":"a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent az OECD által készített 2018-as PISA-jelentés. A magyar diákok továbbra is az átlag alatt teljesítenek szövegértésből, matematikából és természettudományakból, de legalább már nem romlott tovább a színvonal.","shortLead":"Megjelent az OECD által készített 2018-as PISA-jelentés. A magyar diákok továbbra is az átlag alatt teljesítenek...","id":"20191203_PISA_2018_a_magyar_oktatas_stabilan_tartja_az_alacsony_szinvonalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a02c7159-1691-409d-9bb4-d0b9d04fe429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5728ce85-7774-4ce7-b945-0b7d31a79174","keywords":null,"link":"/elet/20191203_PISA_2018_a_magyar_oktatas_stabilan_tartja_az_alacsony_szinvonalat","timestamp":"2019. december. 03. 09:40","title":"PISA 2018: a magyar oktatás stabilan tartja az alacsony színvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dbfc68-84b7-4c94-89da-df4f005b5d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők hamar kiértek, de már nem tudtak segíteni az egyetemistán.","shortLead":"A mentők hamar kiértek, de már nem tudtak segíteni az egyetemistán.","id":"20191203_Kiugrott_a_Obudai_Egyetemen_a_negyedik_emeletrol_az_egyik_hallgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33dbfc68-84b7-4c94-89da-df4f005b5d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6f4518-217a-49e3-a424-3bb543741837","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Kiugrott_a_Obudai_Egyetemen_a_negyedik_emeletrol_az_egyik_hallgato","timestamp":"2019. december. 03. 21:22","title":"Kiugrott a Óbudai Egyetemen a negyedik emeletről az egyik hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8651370e-ea59-4b68-97be-7c545c0a8a25","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak a víztorony és az ikonikus kapu maradt meg az épületegyüttesből, a többit ledózerolták.","shortLead":"Csak a víztorony és az ikonikus kapu maradt meg az épületegyüttesből, a többit ledózerolták.","id":"20191203_kozvagohid_bontas_lakopark_kiemelt_beruhazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8651370e-ea59-4b68-97be-7c545c0a8a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e94cc183-30b0-45f4-9066-0ca272c9b893","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_kozvagohid_bontas_lakopark_kiemelt_beruhazas","timestamp":"2019. december. 03. 17:44","title":"Hiába volt védett, alig maradt valami a Közvágóhídból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékfejlesztés nem csak kifizetődő munka, a szabadságolást is egész máshogy kezelik ebben az iparban.","shortLead":"A játékfejlesztés nem csak kifizetődő munka, a szabadságolást is egész máshogy kezelik ebben az iparban.","id":"20191203_dayz_rocketwerkz_szabadsag_szabadnap_jatekfejleszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fc9f36-8591-47b7-b3c3-04a9c818ac92","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_dayz_rocketwerkz_szabadsag_szabadnap_jatekfejleszto","timestamp":"2019. december. 03. 18:05","title":"Mutatunk egy céget, ahol mindenki annyi szabadságot vesz ki, amennyit akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsítanak. Az ügyvédje szerint nem is érti mi az az ügy, ami miatt letartóztatták.","shortLead":"A vallomástételt megtagadta a fideszes Fehér Petra, akit hivatali vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel...","id":"20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0070423-4a3f-4400-b1b3-6b65d04d80de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fdaab7-ce6f-4660-8e41-78e45e675efe","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Nem_tett_vallomast_a_letartoztatott_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. december. 04. 15:55","title":"Nem tett vallomást a letartóztatott fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0defca-64fa-40fa-90fc-ea8f560f1e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell a miniszterelnöknek az újságírók mellett megállnia, amikor a parlamenti irodájából besétál az ülésterembe.","shortLead":"Nem kell a miniszterelnöknek az újságírók mellett megállnia, amikor a parlamenti irodájából besétál az ülésterembe.","id":"20191204_Oda_koltozik_Orban_a_Parlamentben_ahonnan_kitiltottak_a_sajtot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a0defca-64fa-40fa-90fc-ea8f560f1e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad877cc2-5761-4336-863a-390823473888","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Oda_koltozik_Orban_a_Parlamentben_ahonnan_kitiltottak_a_sajtot","timestamp":"2019. december. 04. 18:38","title":"Oda költözik Orbán a Parlamentben, ahonnan kitiltották a sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az Árpád út és az István út kereszteződésénél történt.","shortLead":"A baleset az Árpád út és az István út kereszteződésénél történt.","id":"20191203_Busz_es_auto_karambolozott_Ujpesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903ed100-8fb8-437b-8779-6c3cf81b67cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_Busz_es_auto_karambolozott_Ujpesten","timestamp":"2019. december. 03. 18:45","title":"Busz és autó karambolozott Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac2103cc-564f-409c-b801-e30684906a50","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sok hibával játszott és kikapott a női kézilabda-válogatott Montenegró ellen a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a harmadik csoportmeccsén. A szövetségi kapitány szerint apró dolgok döntöttek az ellenfél javára.","shortLead":"Sok hibával játszott és kikapott a női kézilabda-válogatott Montenegró ellen a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs...","id":"20191203_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac2103cc-564f-409c-b801-e30684906a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9692f93d-ffec-4061-88fb-863b760706e7","keywords":null,"link":"/sport/20191203_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany_kezilabda_vb","timestamp":"2019. december. 03. 10:59","title":"Rasmussen a vereség után: Nem azt játszottuk, amit tudunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]