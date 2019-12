Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy lövést adott le lánya élettársának anyjára, majd öngyilkosságot kísérelt meg.","shortLead":"Négy lövést adott le lánya élettársának anyjára, majd öngyilkosságot kísérelt meg.","id":"20191206_Husz_evet_kapott_a_ferfi_aki_fegyverevel_kivegzett_egy_ovonot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b46b02-ee31-45cc-a3d9-e1d8b47bddb2","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Husz_evet_kapott_a_ferfi_aki_fegyverevel_kivegzett_egy_ovonot","timestamp":"2019. december. 06. 15:51","title":"Húsz évet kapott az óvónőt lelövő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e153bce3-f9a7-4217-baaa-456d6ffac82b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A program elősegíti, hogy a fiatalok a zenén keresztül is átéljék a hitüket.","shortLead":"A program elősegíti, hogy a fiatalok a zenén keresztül is átéljék a hitüket.","id":"20191206_760_millioval_tamogatja_a_kormany_a_kereszteny_konnyuzenet_jatszo_fiatalokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e153bce3-f9a7-4217-baaa-456d6ffac82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a0e3fd-33fb-4363-9a5b-0215982aaa22","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_760_millioval_tamogatja_a_kormany_a_kereszteny_konnyuzenet_jatszo_fiatalokat","timestamp":"2019. december. 06. 10:00","title":"760 millióval támogatja a kormány a keresztény könnyűzenét játszó fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3342344-5d6c-4359-b899-69aa42d1337c","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az új magyar romkom lehetne a filmkritikusi szakma kis magyar „Pop, csajok satöbbije”. 