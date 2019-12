Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c55a7448-b855-4c87-b572-16578baab1d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191207_Adventi_mesenaptar__december_7_A_joszivuseg_pajzsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c55a7448-b855-4c87-b572-16578baab1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bcccae-0441-46e1-b814-1b17dfea44b2","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Adventi_mesenaptar__december_7_A_joszivuseg_pajzsa","timestamp":"2019. december. 07. 08:07","title":"Adventi mesenaptár – december 7.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Rácz Zsófia kinevezéséért jogszabályt módosít a Fidesz, diploma nélkül lehet helyettes államtitkár.","shortLead":"Rácz Zsófia kinevezéséért jogszabályt módosít a Fidesz, diploma nélkül lehet helyettes államtitkár.","id":"20191207_A_Fuggetlen_Diakparlament_nyilvanos_vitara_hivta_ki_a_22_eves_leendo_helyettes_allamtitkart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d1b690-6f74-4358-b125-aabc63acd2d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_A_Fuggetlen_Diakparlament_nyilvanos_vitara_hivta_ki_a_22_eves_leendo_helyettes_allamtitkart","timestamp":"2019. december. 07. 06:32","title":"A Független Diákparlament nyilvános vitára hívta ki a 22 éves leendő helyettes államtitkárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8249b1-5c4f-4040-9063-fdf4d92b0adf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel együtt járta be az egykori koncentrációs tábort","shortLead":"A német kancellár a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel együtt járta be az egykori koncentrációs tábort","id":"20191206_Eloszor_latogatott_Auschwitzba_Merkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a8249b1-5c4f-4040-9063-fdf4d92b0adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3907b3-cc38-4e03-8e4d-7bea054dc661","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Eloszor_latogatott_Auschwitzba_Merkel","timestamp":"2019. december. 06. 14:24","title":"Először látogatott Auschwitzba Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de6e0c-01b1-4ce3-8edf-93cdd280bd16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Semmivel nem összetéveszthető stílusú dalszerző-énekes-zongorista, aki alternatív és folk kategóriában is nyert Grammyt, tagja a Rock and Roll Hall of Fame-nek. Reszelős-whiskygőzös hangja rögtön felismerhetővé teszi, énekeljen bluest, jazzt, folkot, varieté-sanzont, vagy csak dörmögjön valami zajzenére. A világ legkúlabb kocsmazenésze, legjellegzetesebb karakterszínésze, és legvadabb kísérletezője. Tom Waits december 7-én ünnepli 70 éves születésnapját. Magyar zenészeket-szakírókat kértünk meg arra, hogy foglalják össze röviden, nekik mi jut eszükbe róla.","shortLead":"Semmivel nem összetéveszthető stílusú dalszerző-énekes-zongorista, aki alternatív és folk kategóriában is nyert...","id":"20191207_Tom_Waits_70","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4de6e0c-01b1-4ce3-8edf-93cdd280bd16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c728ef7b-8d9c-485f-b01f-65fcd930ed78","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Tom_Waits_70","timestamp":"2019. december. 07. 20:00","title":"A világ legkúlabb kocsmazenésze 70 éves – Tom Waitsről Hobo, Lovasi, Sziámi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fa7451-5bd3-4ac1-9e1d-120e9f706015","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két kempingbiciklit is hozatott mellé.","shortLead":"Két kempingbiciklit is hozatott mellé.","id":"20191206_Harleyt_csempeszett_az_indonez_legitarsasag_igazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75fa7451-5bd3-4ac1-9e1d-120e9f706015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8022e29-4386-44c6-a27c-89ecaebc6708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Harleyt_csempeszett_az_indonez_legitarsasag_igazgatoja","timestamp":"2019. december. 06. 10:59","title":"Harley-t csempészett az indonéz légitársaság igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy svájci sminkmárkára bízza a bőrét az amerikai elnök.","shortLead":"Egy svájci sminkmárkára bízza a bőrét az amerikai elnök.","id":"20191207_Vegre_kiderult_milyen_sminket_hasznal_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e971d9-24f7-48a9-bf6b-b68ec90b37a9","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Vegre_kiderult_milyen_sminket_hasznal_Donald_Trump","timestamp":"2019. december. 07. 11:16","title":"Végre kiderült, milyen sminket használ Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szolgálat fokozott balesetveszélyre figyelmeztet.","shortLead":"A szolgálat fokozott balesetveszélyre figyelmeztet.","id":"20191207_Egyetlen_nap_alatt_kozel_3500_esetben_riasztottak_a_mentoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b093a075-117c-421d-a445-467cdb0389a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d7e84d-a97a-4225-9c89-b557ad65170b","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Egyetlen_nap_alatt_kozel_3500_esetben_riasztottak_a_mentoket","timestamp":"2019. december. 07. 13:35","title":"Egyetlen nap alatt közel 3500 esetben riasztották a mentőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81260450-6c22-43e1-83e2-3a934675d403","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Andy Vajna özvegye korábban azt mondta, csak a lúzereknek nem telik gyémántra.","shortLead":"Andy Vajna özvegye korábban azt mondta, csak a lúzereknek nem telik gyémántra.","id":"20191207_vajna_timea_ekszer_gyemant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81260450-6c22-43e1-83e2-3a934675d403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3880923e-89c7-4004-b992-3f0d9d9f8cfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_vajna_timea_ekszer_gyemant","timestamp":"2019. december. 07. 07:25","title":"Bedőlt Vajna Tímea gyémántos cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]