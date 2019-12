Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártigazgató feljelentést tesz.","shortLead":"A pártigazgató feljelentést tesz.","id":"20191209_Molnar_Zsoltot_megzsarolta_az_Angyal_ugyvedje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41032d9f-f285-47c7-9daa-982c2189c0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Molnar_Zsoltot_megzsarolta_az_Angyal_ugyvedje","timestamp":"2019. december. 09. 07:55","title":"Az MSZP-s Molnár Zsoltot megzsarolta az Angyal ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig először fognak össze kőszínháziak és függetlenek. ","shortLead":"Pedig először fognak össze kőszínháziak és függetlenek. ","id":"20191209_Szinhazi_torveny_Lengyel_Anna_Panodrama_Vigszinhaz_egyeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5218dc3-677b-4d9e-86a1-333d04e501fe","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Szinhazi_torveny_Lengyel_Anna_Panodrama_Vigszinhaz_egyeztetes","timestamp":"2019. december. 09. 13:56","title":"A tüntetés szervezői a Vígszínházat is hívták az egyeztetésre, de nem kaptak visszajelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef62e89a-f45b-407b-a8fe-351915e96b8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bátran kijelenthetjük, hogy a T-Roc sportosra hangolt összkerekes csúcsmodellje abszolút nem szenved erőhiányban. ","shortLead":"Bátran kijelenthetjük, hogy a T-Roc sportosra hangolt összkerekes csúcsmodellje abszolút nem szenved erőhiányban. ","id":"20191209_hazankban_a_vw_300_loeros_kompakt_divatterepjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef62e89a-f45b-407b-a8fe-351915e96b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a8fd6a-eb7b-4eed-a69b-aea01e3c5e89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_hazankban_a_vw_300_loeros_kompakt_divatterepjaroja","timestamp":"2019. december. 09. 07:59","title":"Magyarországon a VW 300 lóerős kompakt divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Melyik talál?” Ne csak úgy képzeljük el Arany Jánost, ahogy Barabás Miklós megfestette. Egy új Arany-ikonográfia jobban testközelbe hozza a nagy költőt.","shortLead":"„Melyik talál?” Ne csak úgy képzeljük el Arany Jánost, ahogy Barabás Miklós megfestette. Egy új Arany-ikonográfia...","id":"201949_album__bongeszkonyv_melyik_talal_arany_janos_eleteben_keszult_kepmasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab16e97-8b1c-41ab-96e7-263c3c59dfa8","keywords":null,"link":"/360/201949_album__bongeszkonyv_melyik_talal_arany_janos_eleteben_keszult_kepmasai","timestamp":"2019. december. 08. 12:15","title":"Nyolcvanoldalnyi szenzáció jelent meg Arany Jánosról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Postánál lezajlott az elmúlt évek legnagyobb digitalizációs projektje, az elektronikus kézbesítő rendszer bevezetése.","shortLead":"A Magyar Postánál lezajlott az elmúlt évek legnagyobb digitalizációs projektje, az elektronikus kézbesítő rendszer...","id":"20191209_A_Magyar_Posta_ujabb_lepest_tett_a_hatekony_mukodes_erdekeben_majd_kibocsatott_175_ezer_belyeget_errol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74bac1b-5307-40d9-95ac-1c386cce6e3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_A_Magyar_Posta_ujabb_lepest_tett_a_hatekony_mukodes_erdekeben_majd_kibocsatott_175_ezer_belyeget_errol","timestamp":"2019. december. 09. 15:37","title":"A posta újabb lépést tett a hatékonyság felé, ki is adtak 175 ezer bélyeget erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszerváltásról rendezett vitaversenyen az a csapat győzött, amelyik forradalmat csinált volna 1989-ben.","shortLead":"A rendszerváltásról rendezett vitaversenyen az a csapat győzött, amelyik forradalmat csinált volna 1989-ben.","id":"201949_vitaverseny__rendszervaltas_1989_van_rajta_mit_vitatni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9080a555-a7cb-4360-b422-a5d52c5dbd46","keywords":null,"link":"/360/201949_vitaverseny__rendszervaltas_1989_van_rajta_mit_vitatni","timestamp":"2019. december. 09. 10:00","title":"\"Tetszettek volna forradalmat csinálni!\" Meghallgatásra találtak Antall József szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani Érd környékén.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani Érd környékén.","id":"20191209_Negy_auto_karambolozott_az_M7es_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cda91cd-403a-4b85-82cd-20e78088a3df","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Negy_auto_karambolozott_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. december. 09. 08:04","title":"Négy autó karambolozott az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9715b9b4-1403-4845-8a06-abf2e9652cdd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A kamaszkor ellentmondásos, nehéz időszakában szembesülnek a fiatalok az izgalmas, ám sokszor félelmetes szexualitással is. Az egész életükre kihathat, hogy milyenek lesznek az első élmények. Hogyan segíthetünk nekik? ","shortLead":"A kamaszkor ellentmondásos, nehéz időszakában szembesülnek a fiatalok az izgalmas, ám sokszor félelmetes szexualitással...","id":"20191208_Kamaszok_es_az_elso_szex_nem_a_cel_a_fontos_hanem_az_utazas_maga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9715b9b4-1403-4845-8a06-abf2e9652cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735f1f8b-f20d-4535-83ef-0c682ba05528","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191208_Kamaszok_es_az_elso_szex_nem_a_cel_a_fontos_hanem_az_utazas_maga","timestamp":"2019. december. 08. 20:15","title":"Kamaszok és az első szex: nem a cél a fontos, hanem az utazás maga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]