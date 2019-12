Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"044feaa7-ea0d-4d59-a97f-2d6357c82452","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Manipulálták az orosz laboratóriumi eredményeket, négyéves eltiltás a büntetés.","shortLead":"Manipulálták az orosz laboratóriumi eredményeket, négyéves eltiltás a büntetés.","id":"20191209_Negy_evre_eltiltottak_Oroszorszagot_az_olimpiakrol_es_a_vilagbajnoksagokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=044feaa7-ea0d-4d59-a97f-2d6357c82452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0602dc11-789e-4334-8f0c-b6ffc970d7b5","keywords":null,"link":"/sport/20191209_Negy_evre_eltiltottak_Oroszorszagot_az_olimpiakrol_es_a_vilagbajnoksagokrol","timestamp":"2019. december. 09. 11:36","title":"Négy évre eltiltották Oroszországot az olimpiákról és a világbajnokságokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65ee455-8bbd-451b-a8b4-5a20a1c72ab3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tábor egy korábbi aknamező és szeméttelep közelében fekszik. 