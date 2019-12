Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig először fognak össze kőszínháziak és függetlenek. ","shortLead":"Pedig először fognak össze kőszínháziak és függetlenek. ","id":"20191209_Szinhazi_torveny_Lengyel_Anna_Panodrama_Vigszinhaz_egyeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28bebfb0-c72d-4c7e-8bc7-8380b1e731e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5218dc3-677b-4d9e-86a1-333d04e501fe","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Szinhazi_torveny_Lengyel_Anna_Panodrama_Vigszinhaz_egyeztetes","timestamp":"2019. december. 09. 13:56","title":"A tüntetés szervezői a Vígszínházat is hívták az egyeztetésre, de nem kaptak visszajelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig független volt. Előtte robbantotta a Párbeszéd frakcióját.","shortLead":"Eddig független volt. Előtte robbantotta a Párbeszéd frakcióját.","id":"20191209_Bosz_Anett_beult_a_DKba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b078e1bc-069b-4566-85c5-2c9439ae6125","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Bosz_Anett_beult_a_DKba","timestamp":"2019. december. 09. 11:35","title":"Bősz Anett beült a DK-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mihályi Győző tagad, Gothár Pétert kirúgták, Alföldi Róbert bírált. Úgy még nem ajándékozott karácsonyra senki, mint most Banksy, a világhírű, de inkognitóban dolgozó graffitis. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Mihályi Győző tagad, Gothár Pétert kirúgták, Alföldi Róbert bírált. Úgy még nem ajándékozott karácsonyra senki, mint...","id":"20191209_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d77ffb-b13a-420f-b75f-406852daf2f0","keywords":null,"link":"/360/20191209_Radar360","timestamp":"2019. december. 09. 17:30","title":"Radar360: Színházi dráma törvénnyel és zaklatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3c96d-9ddf-4da6-982b-07a570030ca8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Benyújtotta a kormány a színházakat érintő törvényjavaslatot, amely változott a hvg.hu által megismert verzióhoz képest. ","shortLead":"Benyújtotta a kormány a színházakat érintő törvényjavaslatot, amely változott a hvg.hu által megismert verzióhoz...","id":"20191209_Szinhaztorveny_kultura_kulturhac_torvenyjavaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3c96d-9ddf-4da6-982b-07a570030ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64eb8eb1-979a-4f22-894c-0c8431a1a6f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Szinhaztorveny_kultura_kulturhac_torvenyjavaslat","timestamp":"2019. december. 09. 11:32","title":"Színháztörvény: Hollik szerint az állam mondaná meg, ki legyen az igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bfcdb6-7bfa-4c97-bb8b-60e338d36218","c_author":"ALDI Magyarország","category":"brandcontent","description":"Az ALDI és az E.ON nagyszabású összefogásában elektromosautó-töltőállomás hálózat épül 2019 tavaszától 2020 első felének végéig. 82 településen 123 töltőállomás és 360 töltőpont létesül – AC és DC típusú töltőkkel. Egy ilyen állomásra látogattunk el egy autós újságíróval, és e-autózásról, töltésről, illetve ennek lehetőségeiről beszélgettünk vele. ","shortLead":"Az ALDI és az E.ON nagyszabású összefogásában elektromosautó-töltőállomás hálózat épül 2019 tavaszától 2020 első...","id":"20191207_Meg_mindig_sok_a_tevhit_az_eautozas_korul__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7bfcdb6-7bfa-4c97-bb8b-60e338d36218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7d4f41-ca22-4919-a62f-9486feee2705","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191207_Meg_mindig_sok_a_tevhit_az_eautozas_korul__video","timestamp":"2019. december. 10. 07:30","title":"Még mindig sok a tévhit az e-autózás körül – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"Hiába vállalták a nyugat-balkáni országok a régi erőművek felújítását, illetve leszerelését, ahelyett, hogy csökkent volna, még nőtt is a térség szénerőműveinek károsanyag-kibocsátása - derült ki egy ma napvilágot látott jelentésből. A tizenkét éves felkészülési periódust ellazsálták, sok helyütt neki sem láttak a szükséges felújításoknak, vagy gyanús cégek jelentek meg a közbeszerzések körül. ","shortLead":"Hiába vállalták a nyugat-balkáni országok a régi erőművek felújítását, illetve leszerelését, ahelyett, hogy csökkent...","id":"20191210_balkan_szeneromu_eu_finanszirozas_kornyezetszennyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1438863d-7a2b-4e82-912c-44e098e84146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88005a33-3bca-494a-b4df-0298b45332fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_balkan_szeneromu_eu_finanszirozas_kornyezetszennyezes","timestamp":"2019. december. 10. 05:39","title":"Valami bűzlik a Balkánon – és ennek a magyarok is megfizetik az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas író szerkesztőségünkbe az alábbi levelet juttatta el.



","shortLead":"A Kossuth-díjas író szerkesztőségünkbe az alábbi levelet juttatta el.



","id":"20191208_El_a_kezekkel_a_Katona_Jozsef_szinhaztol__Sandor_Ivan_uzenete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfba9cd8-0c48-457a-9554-c9dc528528bd","keywords":null,"link":"/kultura/20191208_El_a_kezekkel_a_Katona_Jozsef_szinhaztol__Sandor_Ivan_uzenete","timestamp":"2019. december. 08. 11:33","title":"„El a kezekkel a Katona József színháztól!” - Sándor Iván üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1df3479-b766-4ed0-9d6b-4ca39cefb9fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing a hat rotorral felszerelt Cargo Air Vehicle nevű teherszállító drónját alakította át úgy, hogy abból két X-szárnyú legyen.","shortLead":"A Boeing a hat rotorral felszerelt Cargo Air Vehicle nevű teherszállító drónját alakította át úgy, hogy abból két...","id":"20191209_star_wars_boeing_x_szarnyu_dron_csillagok_haboruja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1df3479-b766-4ed0-9d6b-4ca39cefb9fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56885a18-76e2-4fcc-849e-7a0c0e983169","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_star_wars_boeing_x_szarnyu_dron_csillagok_haboruja","timestamp":"2019. december. 09. 14:03","title":"Két hatalmas X-szárnyú vadászgépet reptetett a Boeing – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]