Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő kilenc évben Senyei György Barna az Országos Bírósági Hivatal elnöke.","shortLead":"A következő kilenc évben Senyei György Barna az Országos Bírósági Hivatal elnöke.","id":"20191210_Megvalasztottak_Hando_utodjat_az_OBH_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac2cc7e-bb89-4544-8a09-faf332f008f3","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Megvalasztottak_Hando_utodjat_az_OBH_elere","timestamp":"2019. december. 10. 13:31","title":"Megválasztották Handó utódját az OBH élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6cfc1a-c958-471b-a352-6860ed061098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz győri polgármesterjelöltje mellett állt ki egy szórólapon a kézilabdázó.","shortLead":"A Fidesz győri polgármesterjelöltje mellett állt ki egy szórólapon a kézilabdázó.","id":"20191209_Gorbicz_Anita_a_Fidesz_jeloltje_mellett_kampanyol_Gyorban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6cfc1a-c958-471b-a352-6860ed061098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1819248b-41ee-4344-a5ee-1835ff1ff41f","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Gorbicz_Anita_a_Fidesz_jeloltje_mellett_kampanyol_Gyorban","timestamp":"2019. december. 09. 17:38","title":"Görbicz Anita a Fidesz jelöltje mellett kampányol Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetem Etikai Bizottsága összegezte és lezárta az eljárást. ","shortLead":"Az egyetem Etikai Bizottsága összegezte és lezárta az eljárást. ","id":"20191209_Gothar_Peter_SZFE_etikai_bizottsag_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f217ce19-3a13-442f-9296-38ced237da82","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Gothar_Peter_SZFE_etikai_bizottsag_eljaras","timestamp":"2019. december. 09. 15:56","title":"Nem taníthat többé a Színművészetin Gothár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közbeszerzési tanácsadó és egy sok beruházást végző cég képviselője is a gyanúsítottak között van.","shortLead":"Egy közbeszerzési tanácsadó és egy sok beruházást végző cég képviselője is a gyanúsítottak között van.","id":"20191209_Ujabb_embereket_neveztek_meg_akiket_a_fideszes_kepviselovel_egyszerre_tartoztattak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb53b7d3-ab5b-47bd-96f7-028e5c11f708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a144419-c19c-4eb5-9821-608c765d6b75","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Ujabb_embereket_neveztek_meg_akiket_a_fideszes_kepviselovel_egyszerre_tartoztattak_le","timestamp":"2019. december. 09. 08:52","title":"Újabb embereket azonosítottak, akiket a fideszes képviselővel egyszerre tartóztattak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX Dragon nevű, ember nélküli teherszállító űrhajója.","shortLead":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX Dragon nevű, ember nélküli teherszállító űrhajója.","id":"20191208_Megerkezett_a_karacsonyi_ajandek_a_Nemzetkozi_Urallomasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7ba0b-1e0b-4ace-b720-1fff54d82028","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_Megerkezett_a_karacsonyi_ajandek_a_Nemzetkozi_Urallomasra","timestamp":"2019. december. 08. 16:02","title":"Megérkezett a karácsonyi ajándék a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac19021-f8dd-4df7-921d-2ca3d21b7a30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elutasította a kaliforniai szövetségi bíró az Apple fellebbezését, így már folytatódik a csoportos per, amelyet a MacBookok megbízhatatlannak talált pillangómechanikás billentyűzete miatt kezdeményeztek a felhasználók.","shortLead":"Elutasította a kaliforniai szövetségi bíró az Apple fellebbezését, így már folytatódik a csoportos per, amelyet...","id":"20191209_apple_csoportos_per_pillango_billentyuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac19021-f8dd-4df7-921d-2ca3d21b7a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed24a4d-0206-470e-b0b7-e58fe00f29a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_apple_csoportos_per_pillango_billentyuzet","timestamp":"2019. december. 09. 21:33","title":"Hiába tiltakozott az Apple, folytatódik a csoportos per a pillangóbillentyűzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kétfordulós polgármester-választás bevezetését akarják megakadályozni.","shortLead":"A kétfordulós polgármester-választás bevezetését akarják megakadályozni.","id":"20191209_ludovic_orban_kormany_romania_valasztojog_valasztasi_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7410876f-a880-4fda-b92e-a98a5eb87c69","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_ludovic_orban_kormany_romania_valasztojog_valasztasi_rendszer","timestamp":"2019. december. 09. 16:48","title":"Nekimennek az Orban-kormánynak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf14212-4a39-4446-9e20-53958c2412ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Tudományos Akadémia történésze 90 éves volt.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia történésze 90 éves volt.","id":"20191209_Meghalt_Ormos_Maria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddf14212-4a39-4446-9e20-53958c2412ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748e5cdd-95cc-4e21-8b25-128e2a4e655b","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Meghalt_Ormos_Maria","timestamp":"2019. december. 09. 11:12","title":"Meghalt Ormos Mária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]