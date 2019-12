Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első olyan ülése, amelyen már részt vesz Karácsony Gergely főpolgármester is. Itt a többi között áttárgyalják a főváros atlétikai vb-re szabott feltételeit, de a kormány is készül \"javaslatokkal\". Birtokunkba került az egyik kormányzati elképzelés. ","shortLead":"Ma lesz a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának első olyan ülése, amelyen már részt vesz Karácsony Gergely főpolgármester...","id":"20191212_Megszereztuk_a_kormany_egyik_javaslatat_amit_letesznek_Karacsony_ele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e552a6c-fbab-4c09-a0fa-ab2fb944a3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c315e019-2885-41ca-a0ca-73001cc596ce","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Megszereztuk_a_kormany_egyik_javaslatat_amit_letesznek_Karacsony_ele","timestamp":"2019. december. 12. 12:01","title":"Megszereztük a kormány egyik javaslatát, amit letesznek Karácsony elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyre többen gondolják így az Egyesült Államokban, ahol a baby boom nemzedék igen tudatosan tervezi meg életének az utolsó szakaszát. ","shortLead":"Egyre többen gondolják így az Egyesült Államokban, ahol a baby boom nemzedék igen tudatosan tervezi meg életének...","id":"20191211_Uj_trend_hodit_a_nyugdijasok_inkabb_a_kulfoldet_valasztjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf6135a-3fde-4f38-8728-94dba2f70c2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Uj_trend_hodit_a_nyugdijasok_inkabb_a_kulfoldet_valasztjak","timestamp":"2019. december. 11. 12:16","title":"Új trend hódít: a nyugdíjasok inkább a külföldet választják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amennyiben a demokrata többségű képviselőház megszavazza az elnök ellen kedden nyilvánosságra hozott két vádpontot, a tárgyalás lefolytatása első napirendi pont lesz januárban a szenátusban – jelentette be szerdán Mitch McConnell, a felsőház republikánus többségének vezetője.","shortLead":"Amennyiben a demokrata többségű képviselőház megszavazza az elnök ellen kedden nyilvánosságra hozott két vádpontot...","id":"20191211_impeachment_donald_trump_januar_szenatus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58a29b17-1eee-4d97-aaa8-30935e67a873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee5c667-da51-48c2-ac69-a8c3ffa63173","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_impeachment_donald_trump_januar_szenatus","timestamp":"2019. december. 11. 18:54","title":"Januárban indulhat az impeachment Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novák egy interjúban megvédte a 22 éves helyettes államtitkárt.","shortLead":"Novák egy interjúban megvédte a 22 éves helyettes államtitkárt.","id":"20191212_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_novak_katalin_ifjusagpolitika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f7a60f-c55a-46e5-96ef-b9e50799722c","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar_novak_katalin_ifjusagpolitika","timestamp":"2019. december. 12. 19:15","title":"Novák Katalin szerint Rácz Zsófia látja a mindennapi problémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google böngészőjéhez tartozó új frissítés több olyan funkciót is hozott, amelyekkel még biztonságosabbá válik a netezés a keresőcég szerint.","shortLead":"A Google böngészőjéhez tartozó új frissítés több olyan funkciót is hozott, amelyekkel még biztonságosabbá válik...","id":"20191211_google_chrome_79_jelszo_adathalaszat_biztonsagos_internetezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab63b44-a1b5-41a1-821c-f950771159d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_google_chrome_79_jelszo_adathalaszat_biztonsagos_internetezes","timestamp":"2019. december. 11. 14:03","title":"Chrome-ot használ? Frissítsen rá, nagyobb biztonságban lesznek a jelszavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54daea80-9dfa-455e-8732-3962586664e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dán rendőrség országszerte tartott razziákat. ","shortLead":"A dán rendőrség országszerte tartott razziákat. ","id":"20191211_merenylet_elokeszites_dania_terrorizmus_szelsoseges_iszlamistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54daea80-9dfa-455e-8732-3962586664e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76340bee-95c6-46cc-abb7-4ba98f76c735","keywords":null,"link":"/vilag/20191211_merenylet_elokeszites_dania_terrorizmus_szelsoseges_iszlamistak","timestamp":"2019. december. 11. 21:47","title":"Húsz, merényletre készülő iszlamistát kapcsoltak le Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindent összefüggésbe hoztak már a szív egészségével, és egy tíz évig tartó koreai kutatás a fogmosást is a listához adta.","shortLead":"Sok mindent összefüggésbe hoztak már a szív egészségével, és egy tíz évig tartó koreai kutatás a fogmosást is...","id":"20191212_fogmosas_gyakorisaga_szivelegtelenseg_kockazata_osszefugges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2301ef24-6f23-4769-9302-02f629029ca7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_fogmosas_gyakorisaga_szivelegtelenseg_kockazata_osszefugges","timestamp":"2019. december. 12. 08:03","title":"Csak egyszer mos fogat naponta? Lehet, hogy van egy szívtelenül rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google csaknem 20 éve hozza nyilvánosságra a keresője legnépszerűbb témáit. Megjött az új lista.","shortLead":"A Google csaknem 20 éve hozza nyilvánosságra a keresője legnépszerűbb témáit. Megjött az új lista.","id":"20191211_google_keresesi_toplista_keresokifejezes_2019_andy_vajna_halala_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb66f4ba-2d00-43b8-a65f-e1da8c4bcea9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_google_keresesi_toplista_keresokifejezes_2019_andy_vajna_halala_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. december. 11. 10:33","title":"Az önkormányzati választás és Andy Vajna halála is megrengette a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]