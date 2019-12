Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menzapályázaton győztest hirdetett a Kispesti Önkormányzat illetékes bizottsága, azonban a tegnapi támadások után Gajda Péter polgármester nem írja alá a szerződést, állásfoglalást kért a Közbeszerzési Döntőbizottságtól és a Fővárosi Kormányhivataltól is. ","shortLead":"A menzapályázaton győztest hirdetett a Kispesti Önkormányzat illetékes bizottsága, azonban a tegnapi támadások után...","id":"20191212_Gajdanal_betelt_a_pohar_nem_irja_ala_a_menzaszerzodest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08abb065-c2cd-43e3-a969-c6dd4e3449a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Gajdanal_betelt_a_pohar_nem_irja_ala_a_menzaszerzodest","timestamp":"2019. december. 12. 18:49","title":"Gajdánál \"betelt a pohár\" a támadások miatt, nem írja alá a menzaszerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a64021-1d95-440f-8bdd-1c65845f0980","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs is provokálóbb téma, mint az anyák felszabadítása.","shortLead":"Nincs is provokálóbb téma, mint az anyák felszabadítása.","id":"20191213_A_Telekom_nagyon_beletrollkodott_a_bekes_csaladi_idillbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03a64021-1d95-440f-8bdd-1c65845f0980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8de74d-9d58-40f3-8b03-f87fcf4fbee8","keywords":null,"link":"/elet/20191213_A_Telekom_nagyon_beletrollkodott_a_bekes_csaladi_idillbe","timestamp":"2019. december. 13. 11:54","title":"A Telekom nagyon beletrollkodott a békés családi idillbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb8119f-0aae-4cff-a6ce-3d8c334113ec","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Nem hajlandó a Magyar Honvédség elárulni a részletes adatokat arról, hogy melyik állami vezetőt hova utaztatták a “nem kormánygép” repülőgépekkel, csak egy összesített listát adtak ki a hvg.hu-nak. A részletes költségekről ugyanígy titkolóznak, azt viszont megtudtuk, hogy a legolcsóbb út 1,2 millió forintba, míg a legdrágább 28,6 millióba került.","shortLead":"Nem hajlandó a Magyar Honvédség elárulni a részletes adatokat arról, hogy melyik állami vezetőt hova utaztatták a “nem...","id":"20191212_nem_kormanygep_repules_honvedseg_orban_pinter_szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb8119f-0aae-4cff-a6ce-3d8c334113ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0a5c5a-e3ab-42df-923f-fef42588efea","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_nem_kormanygep_repules_honvedseg_orban_pinter_szijjarto","timestamp":"2019. december. 12. 12:15","title":"Megszereztük a listát, hova reptették a \"nem kormánygépekkel\" Orbánt, Pintért, Szijjártót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60ff33f-27e2-4f16-9e09-216e1768de7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marabu a színháztörvényről.","shortLead":"Marabu a színháztörvényről.","id":"20191213_Marabu_Feknyuz_Kulturpolitika_aczelosan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e60ff33f-27e2-4f16-9e09-216e1768de7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104acbfe-7b19-430b-a8db-c338e2daaec8","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Marabu_Feknyuz_Kulturpolitika_aczelosan","timestamp":"2019. december. 13. 13:10","title":"Marabu Féknyúz: Kultúrpolitika aczélosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Emelkedik a fogyasztás decemberben, hódítanak a karácsonyi pulykareceptek.","shortLead":"Emelkedik a fogyasztás decemberben, hódítanak a karácsonyi pulykareceptek.","id":"20191213_Orul_a_karacsonynak_a_Pulykaszovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcad28a-e1dc-4e12-859a-54e6e5368e5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191213_Orul_a_karacsonynak_a_Pulykaszovetseg","timestamp":"2019. december. 13. 07:25","title":"Örül a karácsonynak a pulykaszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsítottak – két 16 éves, két 14 éves és egy 15 éves fiú – rendezett családi körülmények között élnek és iskolába járnak.","shortLead":"A gyanúsítottak – két 16 éves, két 14 éves és egy 15 éves fiú – rendezett családi körülmények között élnek és iskolába...","id":"20191213_fegyveres_rablas_iskolas_fiatalok_brfk_elfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9dec529-6ec5-41ef-b1d6-afa0ed41f3e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_fegyveres_rablas_iskolas_fiatalok_brfk_elfogas","timestamp":"2019. december. 13. 13:16","title":"Iskolás fegyveres rablókat fogtak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f72a451-2b8b-4fd0-8f98-7e36fcdd580b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedül Krisztustól jön a megváltás, Mária is onnan kapta.","shortLead":"Egyedül Krisztustól jön a megváltás, Mária is onnan kapta.","id":"20191213_Ferenc_papa_hulyeseg_hogy_Maria_tarsmegvalto_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f72a451-2b8b-4fd0-8f98-7e36fcdd580b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b25587-19cb-4f5a-b2cd-4be91caf4a95","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Ferenc_papa_hulyeseg_hogy_Maria_tarsmegvalto_lenne","timestamp":"2019. december. 13. 12:27","title":"Ferenc pápa: Ostobaság, hogy Mária \"társmegváltó\" lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666f38fa-7fed-4779-ba88-9fec648c4f1a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A győri ETO Park feletti 17 milliárd forintos jelzálogjog a minap az állam bankjától egy magáncéghez került.","shortLead":"A győri ETO Park feletti 17 milliárd forintos jelzálogjog a minap az állam bankjától egy magáncéghez került.","id":"201949__gyori_quaestorvagyon__indotek__felszamolocsere__sportot_uztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666f38fa-7fed-4779-ba88-9fec648c4f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e3d1ba-1f3d-471a-a84d-c97e47acb1e9","keywords":null,"link":"/360/201949__gyori_quaestorvagyon__indotek__felszamolocsere__sportot_uztek","timestamp":"2019. december. 13. 17:00","title":"Még mindig tízmilliárdok forognak a Quaestor-örökségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]