[{"available":true,"c_guid":"6dd36324-b11b-4d25-8a9a-d0f0eb564e1d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szingapúrban évente több ezer macska pusztul el a felhőkarcolók ablakaiból és erkélyeiről kizuhanva, ezért ott már olyan cég is van, amelyik a magasházakban lévő lakásokat nem kevés pénzért átalakítja a házi kedvencek jólléte és biztonsága érdekében. ","shortLead":"Szingapúrban évente több ezer macska pusztul el a felhőkarcolók ablakaiból és erkélyeiről kizuhanva, ezért ott már...","id":"201950_macskaszemmel_latnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd36324-b11b-4d25-8a9a-d0f0eb564e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0138f0-7379-4a0a-a705-b3e3f022f828","keywords":null,"link":"/360/201950_macskaszemmel_latnak","timestamp":"2019. december. 14. 13:00","title":"Cicás kontent másképp: ha valami, ez gyorsan hoz profitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e245b890-c8a0-4376-84f4-63942d601593","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök Böhönyén állították meg a szerelvényt.","shortLead":"A rendőrök Böhönyén állították meg a szerelvényt.","id":"20191215_Nem_eleg_hogy_szabalytalanul_vontatott_meg_koroztek_is_az_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e245b890-c8a0-4376-84f4-63942d601593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98b954c-8de8-4f17-a844-f9a4419bd879","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Nem_eleg_hogy_szabalytalanul_vontatott_meg_koroztek_is_az_autot","timestamp":"2019. december. 15. 18:58","title":"Nem elég, hogy szabálytalanul vontatott, még körözték is az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester szerint elképzelhető, hogy az új baloldali városvezetés sajnálja a támogatást a nyugdíjasoktól, ezért jelennek meg éppen most ezek a cikkek róla.","shortLead":"A volt polgármester szerint elképzelhető, hogy az új baloldali városvezetés sajnálja a támogatást a nyugdíjasoktól...","id":"20191215_Wintermantel_buszke_az_ujpesti_nyugdijasoknak_szant_szazmillios_ajandekcsomagokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0407ef47-297a-4496-95e9-4832ad77bd69","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Wintermantel_buszke_az_ujpesti_nyugdijasoknak_szant_szazmillios_ajandekcsomagokra","timestamp":"2019. december. 15. 18:35","title":"Wintermantel büszke az újpesti nyugdíjasoknak adott százmilliós ajándékcsomagokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d0bbd6-2ea9-4b42-ab28-5df06a11f847","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről az időutazásra hívó járgányról sokan talán még nem is hallottak, de akár a laikusok is egyetlen pillantás alatt szerelembe eshetnek vele.","shortLead":"Erről az időutazásra hívó járgányról sokan talán még nem is hallottak, de akár a laikusok is egyetlen pillantás alatt...","id":"20191215_az_olasz_sportkocsik_kvintesszenciaja_uj_gazdajara_var_egy_regi_de_tomaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38d0bbd6-2ea9-4b42-ab28-5df06a11f847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf37d35-ff84-48e9-b2c8-e3ace74497c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_az_olasz_sportkocsik_kvintesszenciaja_uj_gazdajara_var_egy_regi_de_tomaso","timestamp":"2019. december. 15. 06:41","title":"Az olasz sportkocsik kvintesszenciája: új gazdájára vár egy gyönyörű régi De Tomaso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét közepén rendezett brit választásokon győzelmet aratott Boris Johnson bejelentette, utasítást adott a BBC támogatását célzó kötelező előfizetési díj felülvizsgálatára. Közben az is kiderült, hogy a Johnson vezette konzervatívok miniszterei bojkottálják a BBC legismertebb rádióműsorát, a Radio 4 Todayt.","shortLead":"A hét közepén rendezett brit választásokon győzelmet aratott Boris Johnson bejelentette, utasítást adott a BBC...","id":"20191215_Boris_Johnsonek_nekimennek_a_BBCnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96f9834a-c071-4890-aaf7-d8efb95482bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a539123-61f8-4086-8287-62e17acedf5a","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Boris_Johnsonek_nekimennek_a_BBCnek","timestamp":"2019. december. 15. 12:11","title":"Boris Johnsonék nekimennek a BBC-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2019. december. 14. 12:35","title":"„Itt az idő, hogy játsszunk az illatokkal!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"},{"available":true,"c_guid":"dc37b4ec-9cf2-42e3-bc44-e9bb0e9efecf","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Még mindig jó befektetés az ingatlan, de azért alaposan meg kell fontolni, hol és mibe teszi az ember a pénzét. Olykor jobban megérheti államkötvényt venni.","shortLead":"Még mindig jó befektetés az ingatlan, de azért alaposan meg kell fontolni, hol és mibe teszi az ember a pénzét. Olykor...","id":"201950__ingatlanpiac__hozamvadaszat__csabito_map__novekvo_kiadasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc37b4ec-9cf2-42e3-bc44-e9bb0e9efecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87988592-c842-476d-b4bd-7d4271ee4270","keywords":null,"link":"/360/201950__ingatlanpiac__hozamvadaszat__csabito_map__novekvo_kiadasok","timestamp":"2019. december. 14. 12:00","title":"Ezekben a városokban érdemes most lakást venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lakossági felhasználók számára (is) érdekes okostelefonos alkalmazást adott ki a jegybank.","shortLead":"Lakossági felhasználók számára (is) érdekes okostelefonos alkalmazást adott ki a jegybank.","id":"20191214_applikacio_forintapp_mnb_jegybank_bankjegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4bbad8-0164-4da3-951b-cad16b07d53a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_applikacio_forintapp_mnb_jegybank_bankjegy","timestamp":"2019. december. 14. 12:37","title":"Itt egy applikáció, amely megmondja, hamis-e a bankjegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]