[{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összeütközött egy személyvonat és egy nyerges vontató a 45-ös főúton, Kunszentmárton térségében, a vasúti átjáróban.","shortLead":"Összeütközött egy személyvonat és egy nyerges vontató a 45-ös főúton, Kunszentmárton térségében, a vasúti átjáróban.","id":"20191215_Szemelyvonat_es_nyerges_vontato_utkozott_ossze_Kunszentmartonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec82a77-8e57-447f-a8ab-5fff36a48f4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191215_Szemelyvonat_es_nyerges_vontato_utkozott_ossze_Kunszentmartonnal","timestamp":"2019. december. 15. 08:05","title":"Személyvonat és nyerges vontató ütközött össze Kunszentmártonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyugat-Ausztráliában már a harmadik napja negyven Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik, miközben a térség legnépesebb települése és fővárosa, Perth környékén tovább terjednek a bozóttüzek - közölték vasárnap a hatóságok.","shortLead":"Nyugat-Ausztráliában már a harmadik napja negyven Celsius-fokos hőmérséklet uralkodik, miközben a térség legnépesebb...","id":"20191215_Pokoli_meleg_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07930fb0-463a-43f7-92b7-0a45f763e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909b08f1-a722-4784-b6e5-7eb9b6daed9c","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Pokoli_meleg_Ausztraliaban","timestamp":"2019. december. 15. 09:42","title":"Pokoli meleg van Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Energiatárolásra is fel lehetne használni az elektromos autókat és csak egy applikáció kellene hozzá.","shortLead":"Energiatárolásra is fel lehetne használni az elektromos autókat és csak egy applikáció kellene hozzá.","id":"20191214_Akar_penzt_is_termelhet_az_elektromos_auto_a_tulajdonosanak_ugy_hogy_meg_se_mozdul_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7faf44d1-c8d4-43aa-a4fa-c4fa8746e2f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Akar_penzt_is_termelhet_az_elektromos_auto_a_tulajdonosanak_ugy_hogy_meg_se_mozdul_vele","timestamp":"2019. december. 14. 10:48","title":"Akár pénzt is termelhetne az elektromos autó a tulajdonosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beruházás költsége így eléri a 2,22 milliárd forintot.","shortLead":"A beruházás költsége így eléri a 2,22 milliárd forintot.","id":"20191214_ferencvaros_futballpalya_kivitelezes_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da4d642-c43d-4df5-8acb-39005ecd09e2","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_ferencvaros_futballpalya_kivitelezes_dragulas","timestamp":"2019. december. 14. 07:45","title":"260 millióval drágultak a Fradi-edzőpályák a Népligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333e6423-7666-4403-baae-551791821f3b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf belevág a vagyonkezelésbe is.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf belevág a vagyonkezelésbe is.","id":"201950_london_capital_nagykoveti_vagyonkezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333e6423-7666-4403-baae-551791821f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada96794-3993-46da-a54d-8a4602ec887c","keywords":null,"link":"/360/201950_london_capital_nagykoveti_vagyonkezeles","timestamp":"2019. december. 14. 09:00","title":"A londoni magyar nagykövet nem tud leállni a cégalapítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4ab9dd-17c3-43d9-ac52-e5093726b35c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi programnak köszönhetően néhány kattintással megtisztíthatjuk merevlemezünket a feleslegesen helyet foglaló fájloktól, programmaradványoktól, és ezzel a számítógépünk teljesítményét is növelhetjük.","shortLead":"Az alábbi programnak köszönhetően néhány kattintással megtisztíthatjuk merevlemezünket a feleslegesen helyet foglaló...","id":"20191215_clean_space_ingyenes_lemeztisztito_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a4ab9dd-17c3-43d9-ac52-e5093726b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ececc4df-4c0c-41aa-8db8-cfcd20212bed","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_clean_space_ingyenes_lemeztisztito_program","timestamp":"2019. december. 15. 08:03","title":"Így szabadulhat meg egyszerűen a számítógépét terhelő felesleges fájloktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62de1b63-587b-4f99-bd18-2249b92f4b6e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ókori Egyiptom egyik legjelentősebb uralkodójaként számon tartott II. Ramszesz ritka szobrát fedezték fel régészek Kairótól nyugatra, a gízai piramisok szomszédságában – jelentette be a héten az észak-afrikai ország régészeti minisztériuma.","shortLead":"Az ókori Egyiptom egyik legjelentősebb uralkodójaként számon tartott II. Ramszesz ritka szobrát fedezték fel régészek...","id":"20191213_ii_ramszesz_szobor_egyiptom_ka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62de1b63-587b-4f99-bd18-2249b92f4b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6e9704-e626-4768-92f0-34cd8b4c58ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_ii_ramszesz_szobor_egyiptom_ka","timestamp":"2019. december. 13. 18:03","title":"Megtalálták a 3300 éve élt, legendás II. Ramszesz fáraó 105 centis szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1278e3d-9f25-4675-96da-700afb379f18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjra jelölt művész az egyik Madonna klipben is emlékezeteset alakított. ","shortLead":"Az Oscar-díjra jelölt művész az egyik Madonna klipben is emlékezeteset alakított. ","id":"20191213_Elhunyt_Danny_Aiello","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1278e3d-9f25-4675-96da-700afb379f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52a0173-2722-4155-983e-ce9151c5d652","keywords":null,"link":"/kultura/20191213_Elhunyt_Danny_Aiello","timestamp":"2019. december. 13. 18:08","title":"Meghalt Danny Aiello, a Szemet szemért és a Keresztapa II színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]