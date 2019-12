Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41e5c1cd-e413-4309-a45d-0dfce4bcb5cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi besétált egy tanyára, ahol leütötte az ott lakó férfit, majd felakasztotta az udvaron. Végül az élettársa mentette meg az áldozatot.","shortLead":"Egy férfi besétált egy tanyára, ahol leütötte az ott lakó férfit, majd felakasztotta az udvaron. Végül az élettársa...","id":"20191214_Leutottek_majd_felakasztottak_egy_ferfit_egy_kiskunhalasi_tanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e5c1cd-e413-4309-a45d-0dfce4bcb5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5507f1-7b0c-4010-a730-a65a6f51a262","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_Leutottek_majd_felakasztottak_egy_ferfit_egy_kiskunhalasi_tanyan","timestamp":"2019. december. 14. 12:15","title":"Leütöttek majd felakasztottak egy férfit egy kiskunhalasi tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is kíváncsiak voltunk arra, hová érdemes elmenni egy kis karácsonyi hangulatért: hat budapesti és – versenyen kívül – két külföldi vásárban mértük fel az árakat, a díszeket, és persze a forralt borokat. Értek minket kellemes meglepetések, de még mindig van olyan helyszín, ahol nehéz karácsonyi hangulatba kerülni.","shortLead":"Idén is kíváncsiak voltunk arra, hová érdemes elmenni egy kis karácsonyi hangulatért: hat budapesti és – versenyen...","id":"20191213_Ahol_a_forralt_bor_es_az_egett_zsirszag_aromaja_talalkozik__bejartuk_az_adventi_vasarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b54074cb-fab2-4176-9631-85c3b7a52d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3d76b7-628a-4e29-9b96-771a19ef7cda","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Ahol_a_forralt_bor_es_az_egett_zsirszag_aromaja_talalkozik__bejartuk_az_adventi_vasarokat","timestamp":"2019. december. 13. 20:00","title":"Összeér a forralt bor és az égett zsírszag aromája – bejártuk az adventi vásárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Helikopter szállította el az Eger közelében történt baleset sérültjeit.","shortLead":"Helikopter szállította el az Eger közelében történt baleset sérültjeit.","id":"20191214_Megalltak_segiteni_belejuk_hajtott_egy_auto_a_25os_fouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52b2241e-4bb5-4871-be12-ab3aec1540e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191214_Megalltak_segiteni_belejuk_hajtott_egy_auto_a_25os_fouton","timestamp":"2019. december. 14. 15:40","title":"Megálltak segíteni, beléjük hajtott egy autó a 25-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14aa0e63-818f-4af6-b118-bdf264272c13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 100 Microsoft-termékikon áttervezésére került sor, és úgy tűnik, a Windows-logó sem kivétel.","shortLead":"Több mint 100 Microsoft-termékikon áttervezésére került sor, és úgy tűnik, a Windows-logó sem kivétel.","id":"20191213_microsoft_uj_windows_logo_ikonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14aa0e63-818f-4af6-b118-bdf264272c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb1e4bb-032c-45b6-9251-daecdf882533","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_microsoft_uj_windows_logo_ikonok","timestamp":"2019. december. 13. 16:03","title":"Megváltozik a Windows logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2e5013-c410-46bc-8b56-d033cbc0228b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napokban jött ki a Szabadtéri 4akkordos Performansz (SZ4P) új klipje, amelynek címe: Zacher Gábor.","shortLead":"A napokban jött ki a Szabadtéri 4akkordos Performansz (SZ4P) új klipje, amelynek címe: Zacher Gábor.","id":"20191214_Es_akkor_keszult_egy_popdal_Zacher_Gaborrol_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d2e5013-c410-46bc-8b56-d033cbc0228b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54e59f0-8d62-46fd-af84-b4ec2102af83","keywords":null,"link":"/elet/20191214_Es_akkor_keszult_egy_popdal_Zacher_Gaborrol_is","timestamp":"2019. december. 14. 12:18","title":"\"Zacher Gábor a védőszentünk” – popdal készült a toxikológusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070ea079-c9e9-4d0e-91a1-387543d2e333","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Daniel C. több mint három éve bujkált a magyar fővárosban, a VI. kerületben bérelt lakást, kiadásait pedig abból fedezte, hogy angolt tanított.","shortLead":"Daniel C. több mint három éve bujkált a magyar fővárosban, a VI. kerületben bérelt lakást, kiadásait pedig abból...","id":"20191214_gyermekpornografia_korozes_ir_ferfi_rendorseg_elfogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=070ea079-c9e9-4d0e-91a1-387543d2e333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97867f0c-673d-4e7a-a36e-27b5e72a5a56","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_gyermekpornografia_korozes_ir_ferfi_rendorseg_elfogas","timestamp":"2019. december. 14. 07:17","title":"Gyermekpornográfia miatt körözött ír férfit kaptak el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) fegyelmi eljárást indított Kim Rasmussen, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya ellen, amiért a Japánban zajló világbajnokságon kritizálta a játékvezetőket és a delegátust a Románia elleni csoportmérkőzés után.","shortLead":"A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) fegyelmi eljárást indított Kim Rasmussen, a magyar női válogatott szövetségi...","id":"20191213_fegyelmi_eljaras_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2f1cd0-ca26-4d97-9aef-6b02372d7800","keywords":null,"link":"/sport/20191213_fegyelmi_eljaras_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. december. 13. 16:51","title":"Fegyelmi indult a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a68e9c2-f3ae-477d-9e69-eff34b4e2875","c_author":"Nyusztay Máté - Tóta W. Árpád","category":"tudomany","description":"Akár a NASA-hoz, akár a Roszkoszmoszhoz jelentkezne űrhajósnak, mese nincs: oroszul tudni kell. Ha alacsony termetű, inkább az oroszoknál felvételizzen, ha viszont nem ért a vírusirtókhoz, akkor inkább az amerikaiaknál érdemes kopogtatni.","shortLead":"Akár a NASA-hoz, akár a Roszkoszmoszhoz jelentkezne űrhajósnak, mese nincs: oroszul tudni kell. Ha alacsony termetű...","id":"20191213_Kibol_lehet_urhajos_kikepzes_toborzas_Roszkoszmosz_NASA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a68e9c2-f3ae-477d-9e69-eff34b4e2875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498e01ca-af37-49b0-b4bf-817ceb8dba2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_Kibol_lehet_urhajos_kikepzes_toborzas_Roszkoszmosz_NASA","timestamp":"2019. december. 13. 17:00","title":"Máris jelentkezne űrhajósnak? És hogy megy az orosz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]