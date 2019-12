Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bbc1036-3994-4f12-8ac0-21af6def451e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Cseng mester konyhájában a gyönyörű ételkompozíciók felett szövődik románc.","shortLead":"Cseng mester konyhájában a gyönyörű ételkompozíciók felett szövődik románc.","id":"201950_film__eszi_nem_eszi_cseng_mester_konyhaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bbc1036-3994-4f12-8ac0-21af6def451e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7498b4-ecfb-487f-9bd2-047079e20d99","keywords":null,"link":"/360/201950_film__eszi_nem_eszi_cseng_mester_konyhaja","timestamp":"2019. december. 14. 16:30","title":"Kellemesen zsibbaszt a lappföldi sügérlevesről és sült banánról szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a93b120-cbab-4117-bf43-ccc668c40b31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két napon keresztül ellenőrizték a szabálytalankodó sofőröket a fővárosban. A legkomolyabb bírságot egy leállósávban hajtó autós kapta. ","shortLead":"Két napon keresztül ellenőrizték a szabálytalankodó sofőröket a fővárosban. A legkomolyabb bírságot egy leállósávban...","id":"20191216_Civilautos_razziat_tartott_a_rendorseg_ment_a_100_ezer_forintos_birsag_a_leallosavban_autozasert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a93b120-cbab-4117-bf43-ccc668c40b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6bec3c-ba32-4608-93a6-81ab906b3c2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_Civilautos_razziat_tartott_a_rendorseg_ment_a_100_ezer_forintos_birsag_a_leallosavban_autozasert","timestamp":"2019. december. 16. 12:28","title":"Kamerás civil autókból razziáztak megint a rendőrök, repkedtek a bírságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fc4b28-93bb-4269-bdae-2d72166330a6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ötven éve, a véres milánói robbantással kezdődött az olaszországi terrorkorszak.","shortLead":"Ötven éve, a véres milánói robbantással kezdődött az olaszországi terrorkorszak.","id":"20191215_Otven_eve_a_veres_milanoi_robbantassal_kezdodott_az_olaszorszagi_terrorkorszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0fc4b28-93bb-4269-bdae-2d72166330a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe40f120-8f15-4bd9-b58f-4e5eb3f80123","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Otven_eve_a_veres_milanoi_robbantassal_kezdodott_az_olaszorszagi_terrorkorszak","timestamp":"2019. december. 15. 16:00","title":"\"Azt kérdezték, mit látok. Egy leszakadt kezet, válaszoltam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f7a0cc-2fef-4997-83dd-0f84b81c179f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, amelyben ezúttal a(z okos)telefonos játékokat vették végig.","shortLead":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, amelyben ezúttal a(z okos)telefonos játékokat vették végig.","id":"20191215_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3f7a0cc-2fef-4997-83dd-0f84b81c179f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210625a5-b99e-4bc2-8edb-2eb94438f720","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2019. december. 15. 21:33","title":"Podcast: 10 éves az Angry Birds – de mi volt előtte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e91ab2-a10b-47fb-9640-be33e6ba87a2","c_author":"Hamvay Péter, Vlasics Sarolta","category":"360","description":"A világ egyik leghíresebb természetfotósa szerint az ember nemcsak pusztítani, hanem újjáépíteni is képes a környezetét. Ezt próbálja bebizonyítani 15 hektáros tanyáján a Kiskunságban, fotóin keresztül pedig ezt szeretné elősegíteni világszerte az emberek szemléletformálásával. Portréinterjú Máté Bencével.","shortLead":"A világ egyik leghíresebb természetfotósa szerint az ember nemcsak pusztítani, hanem újjáépíteni is képes...","id":"201950_mate_bence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e91ab2-a10b-47fb-9640-be33e6ba87a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7287f71c-80ea-4fe5-9c43-50e225d44203","keywords":null,"link":"/360/201950_mate_bence","timestamp":"2019. december. 15. 12:00","title":"Máté Bence: \"A természet érdekes pillanatait keresem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c435713-5c57-42ca-a6f7-ffd07f93b7ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem biztosak benne, hogy pontosan mire is használták őket.","shortLead":"A lelet ritkasága azt sugallja, hogy a fogak szimbolikus jelentőséggel bírtak viselőik számára, de még a tudósok sem...","id":"20191214_8500_eves_emberi_fogakat_fedeztek_fel_Torokorszagban_de_nem_ertik_mire_hasznaltak_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c435713-5c57-42ca-a6f7-ffd07f93b7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed28d55-cf94-4db0-a3dd-678b4e2d2d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_8500_eves_emberi_fogakat_fedeztek_fel_Torokorszagban_de_nem_ertik_mire_hasznaltak_oket","timestamp":"2019. december. 14. 18:46","title":"8500 éves emberi fogakat fedeztek fel Törökországban, de nem értik, milyen funkciójuk volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8646096d-d016-405a-b26b-73f734069f22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkar nélkül született a kis Jacob, és mindenhol azt mondták a szüleinek, így nem lehet jól működő karprotézise.","shortLead":"Felkar nélkül született a kis Jacob, és mindenhol azt mondták a szüleinek, így nem lehet jól működő karprotézise.","id":"20191215_karprotezis_hianyzo_felkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8646096d-d016-405a-b26b-73f734069f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38970e0f-71e3-48e6-a5b1-df59e284e6ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191215_karprotezis_hianyzo_felkar","timestamp":"2019. december. 15. 15:10","title":"Műkarral ölelhette át testvérét a félkezű fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b62b24-aedd-4857-a68d-6551d9b0417d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4 napon belül második alkalommal nyújtott segítséget bajba jutott barlangászoknak a Magyar Barlangi Mentőszolgálat. Ezúttal a Ferenc-hegyi-barlangban szenvedett egy 35 éves férfi súlyos vállsérülést. ","shortLead":"4 napon belül második alkalommal nyújtott segítséget bajba jutott barlangászoknak a Magyar Barlangi Mentőszolgálat...","id":"20191215_Suru_napjai_vannak_a_magyar_barlangi_mentosoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b62b24-aedd-4857-a68d-6551d9b0417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cfc50a-5947-4c3d-81ac-85bd4d8249f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Suru_napjai_vannak_a_magyar_barlangi_mentosoknek","timestamp":"2019. december. 15. 08:30","title":"Sűrű napjai vannak a magyar barlangi mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]