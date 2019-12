Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f55cef06-d63b-44eb-89ef-628d99a0ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191216_Oriasi_szarvascsorda_vagtatott_at_egy_baranyai_uton_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f55cef06-d63b-44eb-89ef-628d99a0ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7964b4f0-f1e5-42fc-b410-4f81dae352a5","keywords":null,"link":"/elet/20191216_Oriasi_szarvascsorda_vagtatott_at_egy_baranyai_uton_video","timestamp":"2019. december. 16. 09:17","title":"Óriási szarvascsorda vágtatott át egy baranyai úton (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af53c17-4b2f-4be8-9709-f3bc326b89ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A konzervatívok nyerték a brit választást; grandiózus klímavédelmi tervet jelentett be Ursula von der Leyen; nem veszi meg a 4iG a T-Systemst. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A konzervatívok nyerték a brit választást; grandiózus klímavédelmi tervet jelentett be Ursula von der Leyen; nem veszi...","id":"20191215_Es_akkor_brexit_eu_karbonsemlegesseg_4ig_szalloda_kispest_usa_kina_karacsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1af53c17-4b2f-4be8-9709-f3bc326b89ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6b2fcf-5efa-4236-98a0-4af6d3c8c5d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191215_Es_akkor_brexit_eu_karbonsemlegesseg_4ig_szalloda_kispest_usa_kina_karacsony","timestamp":"2019. december. 15. 07:00","title":"És akkor végre elkezdődhetnek az igazi Brexit-tárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23c703c-727c-48b6-a55f-df2d8cf825a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem mondunk újat azzal, hogy a karácsony bizonyos tekintetben profán ünnep lett, ami sokaknak üzletté, tárggyá, fogyasztássá alakult. Az ünnep előtti hetek ráadásul egy olyan időszak, amikor ereje teljében bomlik ki belőlünk a kényszeres vásárlás. ","shortLead":"Nem mondunk újat azzal, hogy a karácsony bizonyos tekintetben profán ünnep lett, ami sokaknak üzletté, tárggyá...","id":"20191215_On_ajandekot_vesz_karacsonykor_vagy_mar_kenyszeres_vasarlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a23c703c-727c-48b6-a55f-df2d8cf825a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74993544-f570-4362-8652-d6f098f5e4e1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191215_On_ajandekot_vesz_karacsonykor_vagy_mar_kenyszeres_vasarlo","timestamp":"2019. december. 15. 20:15","title":"Ön ajándékot vesz karácsonykor vagy kényszeres vásárló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5c3288-a600-4a3c-8455-a92866ae5e57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy társasházi lakás vasárnap délben a Budai Várban lévő Úri utcában.","shortLead":"Kigyulladt egy társasházi lakás vasárnap délben a Budai Várban lévő Úri utcában.","id":"20191215_Leegett_egy_lakas_a_Budai_Varban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e5c3288-a600-4a3c-8455-a92866ae5e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd58d2-b982-4008-9670-2c9f1edd0320","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_Leegett_egy_lakas_a_Budai_Varban","timestamp":"2019. december. 15. 15:54","title":"Leégett egy lakás a Budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési szolgáltatása. A keresőóriás megosztotta az aktuális lefedettségi adatokat.","shortLead":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési...","id":"20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2d23e-a774-472b-9b77-7bb1a7477443","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","timestamp":"2019. december. 16. 11:03","title":"A számok nem hazudnak: ezért érdemes a Google Térképet használni navigáláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicola Sturgeon skót kormányfő szerint Boris Johnson brit miniszterelnök nem vétózhatja meg a skót függetlenségről tartandó újabb népszavazást és nem kötheti Skóciát akarata ellenére Nagy-Britanniához.","shortLead":"Nicola Sturgeon skót kormányfő szerint Boris Johnson brit miniszterelnök nem vétózhatja meg a skót függetlenségről...","id":"20191215_Erlelodik_a_skotok_es_Boris_Johnson_osszecsapasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c025a2aa-4360-4e8f-8fd5-88bdb85684a5","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Erlelodik_a_skotok_es_Boris_Johnson_osszecsapasa","timestamp":"2019. december. 15. 11:42","title":"Érlelődik a skótok és Boris Johnson összecsapása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcafa62-3b81-4513-a40f-f221ec71e5a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-budai kórházban évek óta rossz az automata ajtó, van helyette egy lánc és egy akasztó.","shortLead":"A dél-budai kórházban évek óta rossz az automata ajtó, van helyette egy lánc és egy akasztó.","id":"20191216_Havasi_Gabor_Hat_eve_nem_tudnak_megjavitani_egy_ajtot_a_delbudai_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bcafa62-3b81-4513-a40f-f221ec71e5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be29002-8d30-4ccb-8f7a-9d2de06840fc","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Havasi_Gabor_Hat_eve_nem_tudnak_megjavitani_egy_ajtot_a_delbudai_korhazban","timestamp":"2019. december. 16. 12:01","title":"Rossz a kórházban az automata ajtó? Használja a láncos akasztót!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság hétfőn fog dönteni a Hableány-tragédia vádlottjának a letartóztatásáról.","shortLead":"A bíróság hétfőn fog dönteni a Hableány-tragédia vádlottjának a letartóztatásáról.","id":"20191216_Az_ugyeszseg_ismet_a_Viking_Sigyn_kapitanyanak_a_letartoztatasat_keri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a4f6f1-b9bf-470b-80a3-82a64fb70b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b1652a-04a9-49c1-85f4-47ea5ae1c73e","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Az_ugyeszseg_ismet_a_Viking_Sigyn_kapitanyanak_a_letartoztatasat_keri","timestamp":"2019. december. 16. 10:59","title":"Az ügyészség ismét a Viking Sigyn kapitányának a letartóztatását kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]