Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábbi iskolája harmadikosai faggatták Stormzy-t. ","shortLead":"Korábbi iskolája harmadikosai faggatták Stormzy-t. ","id":"20191217_Ilyen_az_amikor_egy_rapper_visszamegy_a_regi_iskolajaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69745d5-1751-48f4-971f-13d28e141f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18d9e00-9ecc-4321-9be4-aae804419726","keywords":null,"link":"/elet/20191217_Ilyen_az_amikor_egy_rapper_visszamegy_a_regi_iskolajaba","timestamp":"2019. december. 17. 13:20","title":"Így szedték szét a híres rappert a kisdiákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80570c5-c5a0-4a11-93e9-98fafc522cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És üdvözli sorai közt egy régi tagját.","shortLead":"És üdvözli sorai közt egy régi tagját.","id":"20191215_A_Red_Hot_Chili_Peppers_megvalik_egyik_tagjatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f80570c5-c5a0-4a11-93e9-98fafc522cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8d82dc-4af0-4ac0-bb8a-f2a761aa8ced","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_A_Red_Hot_Chili_Peppers_megvalik_egyik_tagjatol","timestamp":"2019. december. 15. 22:12","title":"A Red Hot Chili Peppers gitárost cserél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csalódott beszámolót tett közzé honlapján a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete. Úgy tűnik, hogy a tűzoltók 2020-ban is hoppon maradnak.","shortLead":"Csalódott beszámolót tett közzé honlapján a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete. Úgy tűnik, hogy a tűzoltók...","id":"20191217_tuzoltok_beremeles_szakszervezet_pinter_sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2276812f-c38e-4314-a518-c8ae1dfd4c52","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_tuzoltok_beremeles_szakszervezet_pinter_sandor","timestamp":"2019. december. 17. 18:43","title":"Hiába az ígéretek, nem kapnak több pénzt a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég felkerült a Twitterre egy kép, amin állítólag már a Huawei P40 látható – igaz, csak oldalról, de már így is látszik rajta néhány érdekesség.","shortLead":"Nemrég felkerült a Twitterre egy kép, amin állítólag már a Huawei P40 látható – igaz, csak oldalról, de már így is...","id":"20191217_huawei_p40_huawei_p40_lite_kiszivargott_kep_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17588139-e879-4a6f-8c85-9208f5a1db9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_huawei_p40_huawei_p40_lite_kiszivargott_kep_android","timestamp":"2019. december. 17. 11:03","title":"Jött egy kép a Huawei P40-ről, de továbbra is az a legnagyobb kérdés, piacra dobják-e nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf90ae8-4ae7-4f50-af75-c81af0724022","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság sportosabb az alapmodelleknél, de gyengébb a csúcskategóriás kivitelnél.","shortLead":"Az újdonság sportosabb az alapmodelleknél, de gyengébb a csúcskategóriás kivitelnél.","id":"20191217_arany_kozeput_megerkezett_a_porsche_macan_gts","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdf90ae8-4ae7-4f50-af75-c81af0724022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6015195-774e-489c-b565-0fecc5f8e99b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_arany_kozeput_megerkezett_a_porsche_macan_gts","timestamp":"2019. december. 17. 09:21","title":"Arany középút: megérkezett a Porsche Macan GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majd 9 milliárd forintot fog fizetni a bank az ingatlanért, a főváros nem él az elővásárlási jogával.","shortLead":"Majd 9 milliárd forintot fog fizetni a bank az ingatlanért, a főváros nem él az elővásárlási jogával.","id":"20191217_Megveszi_a_Lanchid_Palotat_az_orosz_hatteru_beruhazasi_bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac932365-a4dd-4000-b78c-da4fc35350b6","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Megveszi_a_Lanchid_Palotat_az_orosz_hatteru_beruhazasi_bank","timestamp":"2019. december. 17. 20:29","title":"Megveszi a Lánchíd Palotát az orosz hátterű beruházási bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef933e29-7963-4d82-8b9c-5a343a04232e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Épül, szépül az ország, a Duma Aktuál csapata pedig a tudományt hívta segítségül ennek bizonyítására. Választ kapunk, mi történik, ha mókusok töltenek meg egy zeneházat, hogyan görbíti a gravitációs mező a bicikliutakat, és mi van, ha a galaxisunk elpusztulásáig kell várni a buszra. ","shortLead":"Épül, szépül az ország, a Duma Aktuál csapata pedig a tudományt hívta segítségül ennek bizonyítására. Választ kapunk...","id":"20191216_Duma_Aktual_epul_az_orszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef933e29-7963-4d82-8b9c-5a343a04232e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd8826c-0e61-49a8-acac-25d1fceced98","keywords":null,"link":"/360/20191216_Duma_Aktual_epul_az_orszag","timestamp":"2019. december. 16. 19:00","title":"Mikor a siófoki halállabirintus előtt húznak el a nyitott tetős MÁV-szerelvények ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi részegen megölte a gondozásra szoruló élettársát, majd kinyitotta a gázcsapot. A bíróság első fokon 15 év börtönre ítélte.","shortLead":"Egy férfi részegen megölte a gondozásra szoruló élettársát, majd kinyitotta a gázcsapot. A bíróság első fokon 15 év...","id":"20191216_Uveggel_verte_majd_leszurta_az_agyban_fekvo_elettarsat_egy_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c4682-0e3b-4798-9360-3233db79b670","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Uveggel_verte_majd_leszurta_az_agyban_fekvo_elettarsat_egy_ferfi","timestamp":"2019. december. 16. 09:50","title":"Üveggel verte, majd leszúrta az ágyban fekvő élettársát egy férfi, most elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]