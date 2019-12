Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47834a2a-3b1c-4548-aaf8-715dc670596b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy tágas utas- és csomagterű prémium autó, ami egyrészt igen gyors, másrészt pedig egész szerény a fogyasztása.","shortLead":"Egy tágas utas- és csomagterű prémium autó, ami egyrészt igen gyors, másrészt pedig egész szerény a fogyasztása.","id":"20191218_sporolos_csaladi_sportolo_315_loeros_dizel_3as_bmw_kombi_erkezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47834a2a-3b1c-4548-aaf8-715dc670596b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f199c-ff70-4f0c-97d8-c4b689d4cef0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_sporolos_csaladi_sportolo_315_loeros_dizel_3as_bmw_kombi_erkezett","timestamp":"2019. december. 18. 11:21","title":"Spórolós családi sportoló: 315 lóerős dízel 3-as BMW kombi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villamosvezetővel verekedett össze, egy hajléktalant rángatott, külföldieket dobált üvegekkel. ","shortLead":"Villamosvezetővel verekedett össze, egy hajléktalant rángatott, külföldieket dobált üvegekkel. ","id":"20191217_Harom_es_fel_evre_bortonbe_kuldhetik_a_villamoson_balhezo_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b62c12-c478-43e7-bbfb-35d141626e19","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Harom_es_fel_evre_bortonbe_kuldhetik_a_villamoson_balhezo_ferfit","timestamp":"2019. december. 17. 11:59","title":"Három és fél évre börtönbe küldhetik a villamoson balhézó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055d26d4-4f00-42c1-9478-5396fdcfb32a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fokozatosan nő a Margit-szigetre kiadott behajtási engedélyek száma. Ezek nagy részét nem áruszállításra adják ki, hanem kényelmi célokat szolgálhatnak.","shortLead":"Fokozatosan nő a Margit-szigetre kiadott behajtási engedélyek száma. Ezek nagy részét nem áruszállításra adják ki...","id":"20191218_Automentes_lehet_a_Margit_sziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055d26d4-4f00-42c1-9478-5396fdcfb32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c69bca-9583-41b4-803a-e25da352d179","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_Automentes_lehet_a_Margit_sziget","timestamp":"2019. december. 18. 16:11","title":"Autómentes lehet a Margit-sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365c492a-22ed-4283-870a-b5358adebe3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Postal 2 egy rendkívül ízléstelen, polgárpukkasztó játék, amely nem szól semmiről. Sokak szerint pont ezért jó. A programhoz most fizetés nélkül lehet hozzájutni. ","shortLead":"A Postal 2 egy rendkívül ízléstelen, polgárpukkasztó játék, amely nem szól semmiről. Sokak szerint pont ezért jó...","id":"20191217_postal_2_letoltes_ingyen_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365c492a-22ed-4283-870a-b5358adebe3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8acb107-bead-487f-b071-7b6532b1878a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_postal_2_letoltes_ingyen_videojatek","timestamp":"2019. december. 17. 18:03","title":"Ingyen letölthető minden idők egyik leggusztustalanabb videojátéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43bbae-a8de-4ccd-8a71-de995d7fa86e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre gyakrabban fordulnak meg vagy tolatnak vissza az autópályán az autósok, ha eltévesztenek egy le- vagy felhajtót. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért közlekedésbiztonsági kampányt indított.","shortLead":"Egyre gyakrabban fordulnak meg vagy tolatnak vissza az autópályán az autósok, ha eltévesztenek egy le- vagy felhajtót...","id":"20191217_autopalya_kozutkezelo_kampany_soforok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd43bbae-a8de-4ccd-8a71-de995d7fa86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8bc1ea-48c2-4ede-8e7f-acad9080fa5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_autopalya_kozutkezelo_kampany_soforok","timestamp":"2019. december. 17. 14:28","title":"Ne forduljon meg az autópályán! – könyörög a közútkezelő az új kampányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több kollégiumot, vállalkozói honlapot és a diákmunkások közterheinek csökkentését is megígérte a pénzügyminiszter.","shortLead":"Több kollégiumot, vállalkozói honlapot és a diákmunkások közterheinek csökkentését is megígérte a pénzügyminiszter.","id":"20191217_A_dolgozni_vagyo_fiataloknak_igert_nagyokat_Varga_Mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ec7e64-b632-45ab-994f-2516f9fc99bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_A_dolgozni_vagyo_fiataloknak_igert_nagyokat_Varga_Mihaly","timestamp":"2019. december. 17. 12:48","title":"A dolgozni vágyó fiataloknak ígért nagyokat Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő nem csak lángot vitt, beszédet is mondott. A szószékről.","shortLead":"A fideszes képviselő nem csak lángot vitt, beszédet is mondott. A szószékről.","id":"20191217_Simonka_Gyorgy_vitte_a_betlehemi_langot_a_battonyai_katolikus_templomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c949ba9d-2aad-45bd-9293-f6480465fe26","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Simonka_Gyorgy_vitte_a_betlehemi_langot_a_battonyai_katolikus_templomba","timestamp":"2019. december. 17. 21:44","title":"Simonka György vitte a betlehemi lángot a battonyai katolikus templomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 56 éves férfi munka utáni foci közben esett össze egy budai iskola udvarán.","shortLead":"Az 56 éves férfi munka utáni foci közben esett össze egy budai iskola udvarán.","id":"20191217_mentok_ujraelesztes_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81efbeae-cd71-4000-9471-164845c4e834","keywords":null,"link":"/elet/20191217_mentok_ujraelesztes_foci","timestamp":"2019. december. 17. 15:03","title":"Sporttársai mentették meg a foci közben összeesett férfi életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]