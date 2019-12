Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag kézbesítését – úgy is, hogy közben ők nem ülnek benne.","shortLead":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag...","id":"20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56f6fc6-d232-407e-983c-952756c56143","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","timestamp":"2019. december. 18. 13:03","title":"Nem kell várni a futárra, majd vár az autó: nagyban leegyszerűsíti a vásárlást az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi.","shortLead":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi.","id":"20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf428d3-0881-4531-930b-b1f0ecf4eb43","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","timestamp":"2019. december. 19. 11:06","title":"Nem lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c91f71-0654-454e-89ea-3b9f8ed91f95","c_author":"Hann Endre, Lakatos Zsuzsa","category":"360","description":"A december 6-a előtti napokban készült Medián-felmérés szerint az embereknek mintha mostanra esett volna le a tantusz: már jóval kevesebben gondolják, hogy az októberi önkormányzati választás egyértelmű nyertese a Fidesz, amint azt a kormánypárt igyekezett sulykolni.","shortLead":"A december 6-a előtti napokban készült Medián-felmérés szerint az embereknek mintha mostanra esett volna le a tantusz...","id":"20191218_median_partpreferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70c91f71-0654-454e-89ea-3b9f8ed91f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85dc03f-539d-43fc-9cfe-661c1dece6f3","keywords":null,"link":"/360/20191218_median_partpreferencia","timestamp":"2019. december. 18. 11:00","title":"Jelentős népszerűségvesztést hozott a Fidesznek a Mikulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341462b6-1a94-486c-a378-ffb4bcc59398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem köntörfalaz legújabb véleménycikkében az egyik leghíresebb technológiai újságíró, Walt Mossberg. Az Apple szerinte nagyszerű évtizeden van túl, de ez csak a szolgáltatásokra nézve igaz. Az Apple szerinte...","id":"20191218_walt_mossberg_tim_cook_apple_steve_jobs_velemeny_publicisztika_apple_watch_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=341462b6-1a94-486c-a378-ffb4bcc59398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a6d938-2007-4a02-8bd8-a2e882d5ed7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_walt_mossberg_tim_cook_apple_steve_jobs_velemeny_publicisztika_apple_watch_iphone","timestamp":"2019. december. 18. 16:03","title":"10 éve volt az Apple-nek, hogy újabb nagy dolgot alkosson – nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b76f5d1-32a1-4525-8915-3c619d65edc9","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201951_akikben_megno_azertelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b76f5d1-32a1-4525-8915-3c619d65edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf36b05-5a41-42d8-9344-8f8daa329bae","keywords":null,"link":"/itthon/201951_akikben_megno_azertelem","timestamp":"2019. december. 19. 08:45","title":"Jakus Ibolya: Akikben megnő az értelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989546f1-6390-48b9-9410-9ccc29216928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint egyértelművé vált, hogy a beszállítók türelme elfogyott.","shortLead":"A szervezet szerint egyértelművé vált, hogy a beszállítók türelme elfogyott.","id":"20191218_magyar_korhazszovetseg_korhazi_adossag_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989546f1-6390-48b9-9410-9ccc29216928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50884c97-802e-4b9c-a68b-95d7dc2db184","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_magyar_korhazszovetseg_korhazi_adossag_egeszsegugy","timestamp":"2019. december. 18. 11:01","title":"Azonnali adósságrendezést sürget a kórházszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azért, hogy kevésbé érezzék az éhséget, így ne hízzanak el. De nem ez volt az egyetlen panasz az intézményre. De nem ez volt az egyetlen panasz az intézményre.","id":"20191218_balettakademia_becsi_opera_balett_tancosok_bantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74aa287-a802-4484-9d0b-7bd6920170bd","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_balettakademia_becsi_opera_balett_tancosok_bantalmazas","timestamp":"2019. december. 18. 12:11","title":"Dohányzásra biztatták a növendékeket a bécsi opera balettakadémiáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5055c0cc-1a8b-4448-815f-d52c089ef5ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Golden Globe-ra jelölt színésznő egy 1994-es incidenst hozott nyilvánosságra.","shortLead":"A Golden Globe-ra jelölt színésznő egy 1994-es incidenst hozott nyilvánosságra.","id":"20191218_Charlize_Theron_allitja_hires_rendezo_zaklatta_szexualisan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5055c0cc-1a8b-4448-815f-d52c089ef5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49dde2a-305d-4c06-a2b1-e1ad6f134b8d","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Charlize_Theron_allitja_hires_rendezo_zaklatta_szexualisan","timestamp":"2019. december. 18. 10:20","title":"Charlize Theron állítja, híres rendező zaklatta szexuálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]