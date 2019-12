Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8655d3be-59e4-45ca-8980-24d6edb349aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma már ne keressék.","shortLead":"Ma már ne keressék.","id":"20191218_Baleset_miatt_ma_mar_nem_jar_a_fovarosi_Mikulasbusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8655d3be-59e4-45ca-8980-24d6edb349aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c636fc-0546-446d-b192-6a2003dae873","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Baleset_miatt_ma_mar_nem_jar_a_fovarosi_Mikulasbusz","timestamp":"2019. december. 18. 17:26","title":"Baleset miatt nem jár a budapesti Mikulásbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az entomológusok, azaz a rovarokkal foglalkozó tudósok szerint az évszázad végére eltűnhetnek a bolygóról a rovarok, ha nem értjük meg, mi okozza a pusztulásukat.","shortLead":"Az entomológusok, azaz a rovarokkal foglalkozó tudósok szerint az évszázad végére eltűnhetnek a bolygóról a rovarok, ha...","id":"20191217_rovar_kihalas_biodar_projekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7fedfa-a107-48d3-82c1-61720e22667f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_rovar_kihalas_biodar_projekt","timestamp":"2019. december. 17. 19:03","title":"Vészesen pusztulnak a rovarok, a tudósok egyelőre nem értik, hogy mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24250fe-2705-46fb-aeb1-e00c85110b42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, miért nem készített interjúkat Orbán Viktorral, és az is, miért hagyta abba a focimeccsek közvetítését.","shortLead":"Kiderült, miért nem készített interjúkat Orbán Viktorral, és az is, miért hagyta abba a focimeccsek közvetítését.","id":"20191217_A_Nepstadionban_lezsidoztak_Vitray_Tamast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f24250fe-2705-46fb-aeb1-e00c85110b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6759b4-9962-420f-8f32-e7a7a7c3944d","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_A_Nepstadionban_lezsidoztak_Vitray_Tamast","timestamp":"2019. december. 17. 21:24","title":"Egy zsidózás vetett véget Vitray Tamás sportriporteri pályafutásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Az USA történetének harmadik elnökeként kell szembenéznie az alkotmányos vádemelést követő tárgyalással a szenátusban Donald Trumpnak, de a republikánus többség valószínűleg megakadályozza, hogy eltávolítsák a hivatalából. Az amerikaiakat végletesen megosztó elnök és felelősségre vonási eljárás meghatározza majd a 2020-as elnökválasztási kampányt is, amiben könyörületet nem ismerő politikai hadosztályok csaphatnak majd össze a Fehér Ház birtoklásáért.","shortLead":"Az USA történetének harmadik elnökeként kell szembenéznie az alkotmányos vádemelést követő tárgyalással a szenátusban...","id":"20191219_Trump_ellen_vadat_emeltek_es_elvezi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=545b0cff-b6eb-4193-9549-f9f0a87cda37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5883a479-5007-4815-8dbb-7c981c9b376a","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Trump_ellen_vadat_emeltek_es_elvezi","timestamp":"2019. december. 19. 13:20","title":"Trump ellen vádat emeltek, és élvezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag kézbesítését – úgy is, hogy közben ők nem ülnek benne.","shortLead":"Már az Amazon Prime szolgáltatására előfizető Ford-tulajdonosok is kérhetik az autójukba a megrendelt csomag...","id":"20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248b46fb-0205-4508-a133-29a00f4557ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56f6fc6-d232-407e-983c-952756c56143","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_amazon_prime_ford_csomagkuldes_csomag_kezbesitese_autoba","timestamp":"2019. december. 18. 13:03","title":"Nem kell várni a futárra, majd vár az autó: nagyban leegyszerűsíti a vásárlást az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4408e2dd-5aee-4807-83b1-5ce61226e6c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányfő szerint a politikai erőviszonyokról a választások döntenek, ezért semmiképpen sem kíván lemondani.","shortLead":"A kormányfő szerint a politikai erőviszonyokról a választások döntenek, ezért semmiképpen sem kíván lemondani.","id":"20191217_Tizezrek_tuntettek_Pragaban_a_miniszterelnok_lemondasat_kovetelve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4408e2dd-5aee-4807-83b1-5ce61226e6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974b3029-c524-4efe-be1c-3b974b9bf214","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Tizezrek_tuntettek_Pragaban_a_miniszterelnok_lemondasat_kovetelve","timestamp":"2019. december. 17. 22:01","title":"Tízezrek tüntettek Prágában a miniszterelnök lemondását követelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"377b5762-00e6-4310-a448-8d5c4917cce4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nő az autóba menekült lopás után, aztán együtt tértek vissza helyszínre.","shortLead":"Egy nő az autóba menekült lopás után, aztán együtt tértek vissza helyszínre.","id":"20191217_Behajtott_egy_kisteherauto_egy_aruhazba_tizenegyen_serultek_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=377b5762-00e6-4310-a448-8d5c4917cce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfffa45-593d-4103-9aa0-89d9fd0945b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191217_Behajtott_egy_kisteherauto_egy_aruhazba_tizenegyen_serultek_meg","timestamp":"2019. december. 17. 20:48","title":"Behajtott egy kisteherautó egy áruházba, tizenegyen sérültek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6064af8-aa33-433b-87f3-c2f45f7e1466","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új funkciót is készítettek a héten az Instagram fejlesztői a képmegosztóhoz. A mostanit a történeteknél kell keresni.","shortLead":"Több új funkciót is készítettek a héten az Instagram fejlesztői a képmegosztóhoz. A mostanit a történeteknél kell...","id":"20191218_instagram_stories_tortenetek_layout_elrendezes_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6064af8-aa33-433b-87f3-c2f45f7e1466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cb4e19-2006-4143-aca0-e3daee1c04f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_instagram_stories_tortenetek_layout_elrendezes_funkcio","timestamp":"2019. december. 18. 14:03","title":"Látta már az új Instagram-funkciót? Izgalmasabb sztorikat készíthet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]