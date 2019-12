Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa74da10-f694-45ef-ac36-250f2b7df6b5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A független intézmények kezdenek magukhoz térni – mondta Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"A független intézmények kezdenek magukhoz térni – mondta Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója...","id":"20191221_Az_Amnesty_a_Fulkeben_Latszanak_a_repedesek_a_NERen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa74da10-f694-45ef-ac36-250f2b7df6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a4a01d-ecb6-444e-a351-96e4755b670e","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Az_Amnesty_a_Fulkeben_Latszanak_a_repedesek_a_NERen","timestamp":"2019. december. 21. 11:00","title":"Az Amnesty a Fülkében: Látszanak a repedések a NER-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon, balesetek, több kilométeres torlódások lassítják a forgalmat a vasárnap reggeli órákban - olvasható az utinform honlapján.","shortLead":"Rendkívül erős a nyugatról keletre tartó tranzitforgalom az M1-M0-M5 útvonalon, balesetek, több kilométeres torlódások...","id":"20191222_Kilometeres_torlodasok_nehezitik_a_kozlekedest_szinte_mindenfele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36648bf7-f7d1-4109-95a0-c7f111dabff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_Kilometeres_torlodasok_nehezitik_a_kozlekedest_szinte_mindenfele","timestamp":"2019. december. 22. 10:12","title":"Kilométeres torlódások nehezítik a közlekedést szinte mindenfelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozás indult az ügyben.","shortLead":"Nyomozás indult az ügyben.","id":"20191221_40_tonna_hulladekot_tett_le_Baranyaban_mielott_beragadt_a_sarba_egy_olasz_kamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6f9fee-3783-4238-8790-a46df22e73bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_40_tonna_hulladekot_tett_le_Baranyaban_mielott_beragadt_a_sarba_egy_olasz_kamion","timestamp":"2019. december. 21. 19:36","title":"A komlói sár ejtette csapdába a kamionost, aki 40 tonna szemetet rakott le illegálisan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1647a402-d09e-4ffc-a6c4-0171abd464a4","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az idő megszépítette a magát a Kárpátok Géniuszának nevező Nicolae Ceausescu emlékét, Románia lakóinak már több mint 60 százaléka van jó véleménnyel a gyorsított eljárásban kivégzett diktátorról, aki perében azt mondta, majd a román nép mond róla végső ítéletet. Ítéletre vár – ha nem is végsőre – a véres rendszerváltás utáni első megválasztott román elnök, Ion Iliescu, akit súlyos vádakkal illetnek 1989-es cselekedeteiért.","shortLead":"Az idő megszépítette a magát a Kárpátok Géniuszának nevező Nicolae Ceausescu emlékét, Románia lakóinak már több mint 60...","id":"201951__roman_forradalom_89__veres_rendszervaltas__12_kotetnyi_vadirat_egymillio_lovedek__beke_veletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1647a402-d09e-4ffc-a6c4-0171abd464a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17562f2-ab0a-4c49-91dc-11e2a9ac9815","keywords":null,"link":"/360/201951__roman_forradalom_89__veres_rendszervaltas__12_kotetnyi_vadirat_egymillio_lovedek__beke_veletek","timestamp":"2019. december. 22. 08:15","title":"30 év után bíróság ítélet értékelheti át, amit a román forradalomról tudhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több területet is komoly összeggel támogattak meg az év végén.","shortLead":"Több területet is komoly összeggel támogattak meg az év végén.","id":"20191221_64_milliard_forintot_mozgatott_at_a_koltsegvetesben_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041bd1ee-c622-40fe-8f0c-141404faf777","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191221_64_milliard_forintot_mozgatott_at_a_koltsegvetesben_a_kormany","timestamp":"2019. december. 21. 17:40","title":"64 milliárd forintnak talált új helyet a költségvetésben a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","shortLead":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","id":"20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ead74d-86cc-40b8-832e-7fceec0c69f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","timestamp":"2019. december. 21. 17:09","title":"Mennyire erős a magyar útlevél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A szarvas alakja sokkal régebben kapcsolódik a téli napforduló időszakához, mintsem a piros orrú Rudolf rénszarvas megszállta volna a karácsonyi illusztrációkat. A kereszténység beépítette jelképei közé az ókor kígyókat felszippantó szarvasait, a magyar karácsonyokon pedig egy ősi, mitikus szarvast emlegettek. Utánajártunk, mi köze a szarvasnak a karácsonyhoz.","shortLead":"A szarvas alakja sokkal régebben kapcsolódik a téli napforduló időszakához, mintsem a piros orrú Rudolf rénszarvas...","id":"20191222_szarvas_karacsony_nap_feny_teli_napfordulo_szimbolum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8379238-1f94-4276-8eb1-68f815dbe7c6","keywords":null,"link":"/elet/20191222_szarvas_karacsony_nap_feny_teli_napfordulo_szimbolum","timestamp":"2019. december. 22. 20:00","title":"Itt a téli napforduló, de hogy jön ide a szarvas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86fa831-2cf3-4fc6-ae64-be000decab17","c_author":"","category":"vilag","description":"Ráadásul Elsa még jóformán el sem haladt, máris egy újabb, Fabien nevű szélvihar tombolt Dél-Európában. ","shortLead":"Ráadásul Elsa még jóformán el sem haladt, máris egy újabb, Fabien nevű szélvihar tombolt Dél-Európában. ","id":"20191221_Nyolc_aldozata_van_mar_az_Elsa_szelviharnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c86fa831-2cf3-4fc6-ae64-be000decab17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea23f707-7f5c-4316-93bf-539a24fad1fd","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Nyolc_aldozata_van_mar_az_Elsa_szelviharnak","timestamp":"2019. december. 21. 21:19","title":"Nyolc áldozata van már az Elsa szélviharnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]