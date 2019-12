Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Röszkénél sem sokkal jobb a helyzet.","shortLead":"Röszkénél sem sokkal jobb a helyzet.","id":"20191222_Orakat_kell_varni_Csanadpalotanal_a_kilepesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c024ea-a47f-4d8e-b25d-4e8f2ba0bd85","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_Orakat_kell_varni_Csanadpalotanal_a_kilepesre","timestamp":"2019. december. 22. 09:33","title":"Órákat kell várni Csanádpalotánál a kilépésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenöt-húsz helyen új jelöltekkel vághat neki a Fidesz a 2022-es parlamenti választásnak. ","shortLead":"Tizenöt-húsz helyen új jelöltekkel vághat neki a Fidesz a 2022-es parlamenti választásnak. ","id":"20191223_Orban_elegedetlen_tobb_valasztokeruleti_elnokot_lecserel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=317bb591-8a6b-4018-9ace-fc9e9c8c0cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b260e590-b2b3-443f-9aab-8438ad3d794c","keywords":null,"link":"/itthon/20191223_Orban_elegedetlen_tobb_valasztokeruleti_elnokot_lecserel","timestamp":"2019. december. 23. 08:40","title":"Orbán nem hagyja szó nélkül a bukást, több választókerületi elnököt lecserélhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d6abce-d455-4cc3-9cda-57dbeb7b0b25","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Két újabb epizód készül a sorozathoz.","shortLead":"Két újabb epizód készül a sorozathoz.","id":"20191223_Tom_Cruise_nem_all_le_jon_az_uj_Mission_Impossible","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d6abce-d455-4cc3-9cda-57dbeb7b0b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f522b03-80d2-46cf-8678-828b52b3ef95","keywords":null,"link":"/kultura/20191223_Tom_Cruise_nem_all_le_jon_az_uj_Mission_Impossible","timestamp":"2019. december. 23. 11:13","title":"Tom Cruise nem áll le, jön az új Mission: Impossible","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt főpolgármesterrel készült egy kétrészes interjú. ","shortLead":"A volt főpolgármesterrel készült egy kétrészes interjú. ","id":"20191221_Tarlos_Istvan_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa9ddf1-7b30-45a0-acf2-776335eb1939","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Tarlos_Istvan_interju","timestamp":"2019. december. 21. 20:50","title":"\"Nem volt meg a kraft\" - Tarlós István beszélt arról, szerinte miért nem győzött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0306ec-01d7-4ca3-874b-ccfe4b532e6a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ugyanabban a műfajban két egymástól homlokegyenest eltérő produkciót ad elő a két delikvensünk. Az egyik egyedibb és pörgősebb, a másik kényelmesebb és olcsóbb – jövünk a részletekkel.","shortLead":"Ugyanabban a műfajban két egymástól homlokegyenest eltérő produkciót ad elő a két delikvensünk. Az egyik egyedibb és...","id":"20191222_ev_autoja_2020_finalistai_peugeot_208_a_renault_clio_ellen_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0306ec-01d7-4ca3-874b-ccfe4b532e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce3a7aa-d281-4d95-b7ce-1af2b6442ed1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_ev_autoja_2020_finalistai_peugeot_208_a_renault_clio_ellen_teszt_velemeny","timestamp":"2019. december. 22. 16:10","title":"A 2020-as Év Autója finalistái: a Peugeot 208 a Renault Clio ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","shortLead":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","id":"20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ead74d-86cc-40b8-832e-7fceec0c69f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","timestamp":"2019. december. 21. 17:09","title":"Mennyire erős a magyar útlevél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967f5e00-4571-4bba-9710-d0e9d0c8b1b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191223_Janka_nenit_poharral_a_kezeben_vetik_be_a_mentok_az_unnepekre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=967f5e00-4571-4bba-9710-d0e9d0c8b1b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675af088-8867-4ae4-859f-506b857a4fe1","keywords":null,"link":"/elet/20191223_Janka_nenit_poharral_a_kezeben_vetik_be_a_mentok_az_unnepekre","timestamp":"2019. december. 23. 11:27","title":"Janka nénit pohárral a kezében vetik be a mentők az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormány helyteleníti és a német belügyekbe való beavatkozásnak tartja azokat az amerikai intézkedéseket, amelyek szankcionálják az Északi Áramlat 2 földgázvezeték építésében részt vevő cégeket és azok csúcsvezetőit - közölte a német kancellár szóvivője szombaton.","shortLead":"A német kormány helyteleníti és a német belügyekbe való beavatkozásnak tartja azokat az amerikai intézkedéseket...","id":"20191221_A_nemet_kormany_eliteli_az_Eszaki_Aramlat_2t_erinto_amerikai_szankciokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3df5e6e6-6f00-40de-92fb-c9a6253e9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcd655b-a5c4-40d2-ac14-f47257d2a5f0","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_A_nemet_kormany_eliteli_az_Eszaki_Aramlat_2t_erinto_amerikai_szankciokat","timestamp":"2019. december. 21. 12:18","title":"A német kormány elítéli az Északi Áramlat 2-t érintő amerikai szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]