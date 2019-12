Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f30b4491-a392-4c39-897b-462b7189d980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzás miatt vádat emeltek a férfi ellen, aki pórázzal robogója mögé kötötte kutyáját, majd az állatot maga után húzta a Borsod megyei Hejőbábán októberben. \r

","shortLead":"Állatkínzás miatt vádat emeltek a férfi ellen, aki pórázzal robogója mögé kötötte kutyáját, majd az állatot maga után...","id":"20191222_Mar_jol_van_a_kutya_akit_gazdaja_a_robogoja_moge_kotott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f30b4491-a392-4c39-897b-462b7189d980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b218ffc1-5bde-4493-bfef-12ae16800dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Mar_jol_van_a_kutya_akit_gazdaja_a_robogoja_moge_kotott","timestamp":"2019. december. 22. 19:57","title":"Már jól van a kutya, akit gazdája a robogója mögé kötött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea296c9-6d2f-4479-b253-f2c44fe6f19a","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte mindenki megtapasztalja élete során, de szinte senki nem beszél róla. ","shortLead":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte...","id":"proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea296c9-6d2f-4479-b253-f2c44fe6f19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed67e71e-b0f4-4cbc-932a-622fc7888601","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","timestamp":"2019. december. 23. 07:30","title":"Aranyér: Mindenkit érinthet, mégsem beszélünk róla eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"71a6de50-7194-44b4-aaba-f7f657098c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvalósulni látszik a Mad Max világa a kibírhatatlan hőséggel sújtott Ausztráliában. Egyre több olyan esetről hallani ugyanis, hogy a bankok és pénzintézetek helyett a víztárolókat veszik célba a rablók.","shortLead":"Megvalósulni látszik a Mad Max világa a kibírhatatlan hőséggel sújtott Ausztráliában. Egyre több olyan esetről hallani...","id":"20191223_mad_max_ausztralia_hoseg_kanikula_vizkeszlet_viztarozo_tolvaj_lopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71a6de50-7194-44b4-aaba-f7f657098c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4318e03e-58e8-4bcf-8b55-6b4666b895f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191223_mad_max_ausztralia_hoseg_kanikula_vizkeszlet_viztarozo_tolvaj_lopas","timestamp":"2019. december. 23. 16:03","title":"Akkora a hőség Ausztráliában, hogy már a vizet is lopják egymástól az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e046aa1-eb55-4b71-b746-f5fe3856318f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nemrég nyilvánosságra került szabadalma a kijelző alá tenné a kamerát. Persze nem ő az első gyártó, aki ezzel kísérletezik, a megoldása viszont mindenképpen újszerű.","shortLead":"A Xiaomi nemrég nyilvánosságra került szabadalma a kijelző alá tenné a kamerát. Persze nem ő az első gyártó, aki ezzel...","id":"20191224_xiaomi_szabadalom_kepernyo_alatti_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e046aa1-eb55-4b71-b746-f5fe3856318f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29df6ea-df5e-43b0-8d97-5124fb65b251","keywords":null,"link":"/tudomany/20191224_xiaomi_szabadalom_kepernyo_alatti_kamera","timestamp":"2019. december. 24. 12:03","title":"A Xiaomi ötlete: így is meg lehet szabadulni a kameralyuktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közös énekléssel állnak ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemért.","shortLead":"Közös énekléssel állnak ki a Színház- és Filmművészeti Egyetemért.","id":"20191223_Szinesznok_fogtak_ossze_a_jatek_szabadsagaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a8bc82-d10c-411e-a20e-6fc794e1386e","keywords":null,"link":"/kultura/20191223_Szinesznok_fogtak_ossze_a_jatek_szabadsagaert","timestamp":"2019. december. 23. 09:51","title":"Színésznők fogtak össze a játék szabadságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570285e3-a0eb-4cd4-8b1b-3540cf2cb1a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművek forgalmi akadályt képeznek.","shortLead":"A járművek forgalmi akadályt képeznek.","id":"20191223_pesti_ut_baleset_forgalmi_akadaly_torlodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=570285e3-a0eb-4cd4-8b1b-3540cf2cb1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50160eb-71a4-4316-8a74-0d37e8988c28","keywords":null,"link":"/cegauto/20191223_pesti_ut_baleset_forgalmi_akadaly_torlodas","timestamp":"2019. december. 23. 20:13","title":"Több autó is ütközött a Pesti úton, torlódásra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed9f8f4-d5e5-4cf9-8a68-89e712a8c4fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zsákmány tízmillió forintot ért volna - ha nem kapják el a határrendészek. ","shortLead":"A zsákmány tízmillió forintot ért volna - ha nem kapják el a határrendészek. ","id":"20191224_Tobb_mint_hetezer_doboz_cigit_talaltak_a_csempesznel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed9f8f4-d5e5-4cf9-8a68-89e712a8c4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f67160-6786-485b-a5c6-1c6a0421d0d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191224_Tobb_mint_hetezer_doboz_cigit_talaltak_a_csempesznel","timestamp":"2019. december. 24. 10:20","title":"Több mint hétezer doboz csempészcigit találtak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Durván 50 milliárdot kaszáltak az elmúlt években. ","shortLead":"Durván 50 milliárdot kaszáltak az elmúlt években. ","id":"20191223_Mar_meg_is_erkezett_Felcsutra_az_11_milliardos_tao_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcb68a5-f9ab-48c9-a6cf-2cdb63967c24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191223_Mar_meg_is_erkezett_Felcsutra_az_11_milliardos_tao_tamogatas","timestamp":"2019. december. 23. 13:46","title":"Már meg is érkezett Felcsútra az 1,1 milliárdos tao támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]