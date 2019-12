Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd32f7d3-fbcc-4b25-adcb-acfad0c0ce58","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Világhódító tervei vannak az Ázsia egy részét már megnyerő koreai popzenének, amelyben éveken át trenírozott fiú- és lánycsapatok másodpercre kiszámított produkciókat adnak elő. A sztárok óriási nyomás alatt élnek, ami botrányokhoz és öngyilkosságokhoz vezetett.","shortLead":"Világhódító tervei vannak az Ázsia egy részét már megnyerő koreai popzenének, amelyben éveken át trenírozott fiú- és...","id":"201951__kpop__sztarok_gyartosorrol__atokeletesseg_tragediaja__zene_receptre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd32f7d3-fbcc-4b25-adcb-acfad0c0ce58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd89f3f7-01b6-41fb-8ae7-8f64091ada39","keywords":null,"link":"/360/201951__kpop__sztarok_gyartosorrol__atokeletesseg_tragediaja__zene_receptre","timestamp":"2019. december. 26. 19:00","title":"A koreai popzene sztárjai gyártósorról érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c7602f-1345-482d-844c-86341eeb9662","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Karácsony napján 84 évesen Drezdában elhunyt Peter Schreier világhírű német opera- és oratóriuménekes, karmester, a 20. század egyik vezető lírai tenorja.\r

\r

","shortLead":"Karácsony napján 84 évesen Drezdában elhunyt Peter Schreier világhírű német opera- és oratóriuménekes, karmester, a 20...","id":"20191226_Elhunyt_Peter_Schreier_a_20_szazad_egyik_vezeto_lirai_tenorja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38c7602f-1345-482d-844c-86341eeb9662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f177424-6f5b-413d-9acc-2ed5bf9d5c2b","keywords":null,"link":"/kultura/20191226_Elhunyt_Peter_Schreier_a_20_szazad_egyik_vezeto_lirai_tenorja","timestamp":"2019. december. 26. 17:43","title":"Elhunyt Peter Schreier, a 20. század egyik vezető lírai tenorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"2019 két választása alaposan felbolygatta az erőviszonyokat az ellenzéki oldalon, a Fideszt pedig megtépázta Borkai Zsolt szexbotránya. Mészáros Lőrinc világszinten is feltűnővé vált, egykori jobbkeze, Jászai Gellért pedig úgy érezheti magát, mint aki matchboxot kapott luxusautó helyett karácsonyra. Rogán-Gaál Cecília még a nyertesek között van, de hamarosan kiderül, Gaál Cecíliaként is jut-e neki hely azon az oldalon, ahol a pénzt osztják. Lássuk az idei év öt nyertesét és vesztesét.","shortLead":"2019 két választása alaposan felbolygatta az erőviszonyokat az ellenzéki oldalon, a Fideszt pedig megtépázta Borkai...","id":"20191226_Gyurcsany_felemelkedesetol_Borkai_fenekeig__az_ev_gyoztesei_es_vesztesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abe5d49-e602-4c58-825f-7b43e5cbe691","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Gyurcsany_felemelkedesetol_Borkai_fenekeig__az_ev_gyoztesei_es_vesztesei","timestamp":"2019. december. 26. 07:00","title":"Gyurcsány felemelkedésétől Borkai bukásáig – az év győztesei és vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ef43c3-ede2-4be7-a6e1-b3b77f95e4d9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Egy évtizeddel a gazdasági válság kirobbanása után társadalmi cunamiként érte el az utcákat a növekvő jövedelmi és vagyoni különbségek miatt tüntetők hulláma. A magukat kisemmizetteknek érzők felháborodását a közgazdászok nem vitatják, azt azonban igen, hogy a kép annyira leegyszerűsített lenne, mint amilyet a baloldali ideológusok festettek.","shortLead":"Egy évtizeddel a gazdasági válság kirobbanása után társadalmi cunamiként érte el az utcákat a növekvő jövedelmi és...","id":"201951__jovedelmi_kulonbsegek__tuntetesek_vilagszerte__vitatott_hatasok__a_lazadas_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5ef43c3-ede2-4be7-a6e1-b3b77f95e4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ea2bfc-bc54-4f2e-9362-7b3539060a48","keywords":null,"link":"/360/201951__jovedelmi_kulonbsegek__tuntetesek_vilagszerte__vitatott_hatasok__a_lazadas_eve","timestamp":"2019. december. 26. 08:15","title":"Az év, amikor a szegényeknek elegük lett a gazdagokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Európa egykor ellenséges hatalmainak megbékélését méltatta szerdai karácsonyi üzenetében a brit uralkodó, ki nem mondott, de kevéssé burkolt utalással a brit társadalomban kialakult megosztottságra is.

","shortLead":"Európa egykor ellenséges hatalmainak megbékélését méltatta szerdai karácsonyi üzenetében a brit uralkodó, ki nem...","id":"20191225_Erzsebet_kiralyno_a_kis_lepesek_jelentoseget_meltatta_de_a_kilepesrol_nem_beszelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600cb0c4-976a-4490-8dbf-b5dbe270e96b","keywords":null,"link":"/vilag/20191225_Erzsebet_kiralyno_a_kis_lepesek_jelentoseget_meltatta_de_a_kilepesrol_nem_beszelt","timestamp":"2019. december. 25. 18:38","title":"Erzsébet királynő a kis lépések jelentőségét méltatta, a kilépésről nem beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői izomsorvadás legsúlyosabb formájában szenved, az orvosok két évet jósoltak neki, amikor kisbabaként kiderült a betegsége. A fiú kezelését többszöri kérelem után most engedélyezte a biztosító. Otthonuk azonban nem akadálymentes, így Dani egyedül még kerekesszékben sem tud közlekedni. Gyűjtésbe kezdtek. \r

","shortLead":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői...","id":"20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f070f6d1-fc2c-40a6-b58b-f1e39c204b6e","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","timestamp":"2019. december. 26. 20:18","title":"Szeretne egyedül felülni az ágyban! – ez a legnagyobb álma az SMA-s Daninak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltehetően gázmérgezés áldozata lett.

","shortLead":"Feltehetően gázmérgezés áldozata lett.

","id":"20191225_A_magyar_rendorseg_kozigazgatasi_eljarasban_vizsgalja_a_baskirfoldi_zongarmuvesz_halalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e69563-42ee-4648-8564-36851c113eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_A_magyar_rendorseg_kozigazgatasi_eljarasban_vizsgalja_a_baskirfoldi_zongarmuvesz_halalat","timestamp":"2019. december. 25. 19:12","title":"A magyar rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baskírföldi zongarművész halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év végéhez közeledve ismét összegezte a SplashData, hogy melyek voltak az évben legtöbbször használt rossz jelszavai. Az első helyezett évek óta tartja magát, de van több új belépő is.","shortLead":"Az év végéhez közeledve ismét összegezte a SplashData, hogy melyek voltak az évben legtöbbször használt rossz...","id":"20191226_2019_legrosszabb_jelszavai_rossz_jelszo_gyenge_jelszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b480e18f-2515-4ab1-bfc5-546fed9e0517","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_2019_legrosszabb_jelszavai_rossz_jelszo_gyenge_jelszo","timestamp":"2019. december. 26. 08:03","title":"Íme a 100 legrosszabb jelszó 2019-ből – ugye az öné nincs köztük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]