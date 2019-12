Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5064e3a7-db38-4c18-ad9c-e2a3f0740fe6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legöregebb fosszilis erdejének maradványait fedezték fel a New York állambeli Cairo városának elhagyatott kőfejtőjénél.","shortLead":"A világ legöregebb fosszilis erdejének maradványait fedezték fel a New York állambeli Cairo városának elhagyatott...","id":"20191227_vilag_legidosebb_erdeje_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5064e3a7-db38-4c18-ad9c-e2a3f0740fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ac8c68-b693-4942-9fd3-ceef777e1838","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_vilag_legidosebb_erdeje_usa","timestamp":"2019. december. 27. 12:03","title":"Találtak egy 386 000 000 éves erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan egyre sokoldalúbbá válnak az okostelefonok, a kerékpáros navigációk továbbra is jó szolgálatot tehetnek: jobban bírják az igénybevételt, egyszerűbb a használatuk és pontosabbak is. 