[{"available":true,"c_guid":"0b6587a2-f040-4239-aaa2-f1b0246b5b45","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Több olyan történetet is magunk mögött hagyunk idén, amely kicsit talán radar alatt maradt, viszont sokat elárul arról, hogy hol tart ma a világ, ha nőügyekről van szó. Öt hírt elevenítünk fel, hogy kicsit mögé nézzünk.","shortLead":"Több olyan történetet is magunk mögött hagyunk idén, amely kicsit talán radar alatt maradt, viszont sokat elárul arról...","id":"20191228_Nehany_nougy_2019bol_amire_emlekezni_fogunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6587a2-f040-4239-aaa2-f1b0246b5b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b754d78-e00d-43aa-a156-913c71a36bec","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Nehany_nougy_2019bol_amire_emlekezni_fogunk","timestamp":"2019. december. 28. 20:00","title":"Néhány nőügy 2019-ből, amire emlékezni fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjas szervezetek szerint a mostani nyugdíjszámítási rendszer sem jó.","shortLead":"A nyugdíjas szervezetek szerint a mostani nyugdíjszámítási rendszer sem jó.","id":"20191228_Magasabb_nyugdijert_gyujtenek_alairasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba36411-f746-4cfe-93b3-31d49b349696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191228_Magasabb_nyugdijert_gyujtenek_alairasokat","timestamp":"2019. december. 28. 21:07","title":"Magasabb nyugdíjért gyűjtenek aláírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mindenütt ott vannak!","shortLead":"Mindenütt ott vannak!","id":"20191229_Tudta_hogy_a_szamvevoszeknek_koszonhetjuk_hogy_meg_demokracia_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059aebab-5645-4aa8-8981-bbe3595bac5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Tudta_hogy_a_szamvevoszeknek_koszonhetjuk_hogy_meg_demokracia_van","timestamp":"2019. december. 29. 10:15","title":"Tudta, hogy a számvevőszéknek köszönhetjük, hogy még demokrácia van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850f2849-47cf-4327-99b1-5a8e8b312827","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Évértékelő podcast a politológussal arról, hogy mennyire instabil a Nemzeti Együttműködés Rendszere, eldől-e 2020-ban, hogy ki az ellenzék vezető ereje, illetve mi a legnagyobb kockázat a Fidesz számára.","shortLead":"Évértékelő podcast a politológussal arról, hogy mennyire instabil a Nemzeti Együttműködés Rendszere, eldől-e 2020-ban...","id":"20191228_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Nem_Orban_farad_hanem_a_kozonseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=850f2849-47cf-4327-99b1-5a8e8b312827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a9040e-a168-4d68-9815-f725addd349a","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Nem_Orban_farad_hanem_a_kozonseg","timestamp":"2019. december. 28. 07:00","title":"Csizmadia Ervin a Fülkében: Nem Orbán fárad, hanem a közönség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d345e164-4ddd-49c8-96fb-ee9e8e50af30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szilveszter közeledtével a kisállatok megtalálását segítő eszközt és hozzá tartozó tarifacsomagot emelt be a kínálatába a Telekom. A vállalat szerint a kütyü az ünnepi időszakon túl is jól jöhet.","shortLead":"Szilveszter közeledtével a kisállatok megtalálását segítő eszközt és hozzá tartozó tarifacsomagot emelt be a kínálatába...","id":"20191228_telekom_kisallatok_kovetese_radar_dijcsomag_alcatel_movetrack_gps_nyomkoveto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d345e164-4ddd-49c8-96fb-ee9e8e50af30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d2890-a05d-419d-8549-0ed1cb85c9b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_telekom_kisallatok_kovetese_radar_dijcsomag_alcatel_movetrack_gps_nyomkoveto","timestamp":"2019. december. 28. 10:03","title":"Állatradart vet be a Telekom, új díjcsomag is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5acb73-71c8-4bd8-a560-5d60a2da4751","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szabadság és elnyomás: 1989-et megidéző kultikus alkotásokra emlékezünk. ","shortLead":"Szabadság és elnyomás: 1989-et megidéző kultikus alkotásokra emlékezünk. ","id":"20191228_Apropo_1989__egy_ev_amely_maig_tart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d5acb73-71c8-4bd8-a560-5d60a2da4751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3342790d-e561-42b7-8fc6-5069f66375c6","keywords":null,"link":"/360/20191228_Apropo_1989__egy_ev_amely_maig_tart","timestamp":"2019. december. 28. 12:30","title":"1989 – az év, amelyről nem lehet eleget beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27314c8c-cde7-4212-b347-3feea358e0b9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van olyan magyar hírműsor, amely azt állítja magáról, hogy a legjobb. A Duma Aktuál azonban még annál is tud jobbat: Litkai Gergely és Kovács András Péter nem vesződnek a tények bemutatásával, őszintén mondják el a véleményüket a világ dolgairól. Einstein tévedett, a Föld lapos, 400 like döntött a győrbajomi boszorkányperben. ","shortLead":"Van olyan magyar hírműsor, amely azt állítja magáról, hogy a legjobb. A Duma Aktuál azonban még annál is tud jobbat...","id":"20191228_Duma_Aktual_Tenyek_helyett_velemenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27314c8c-cde7-4212-b347-3feea358e0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61adb30-fe0d-4933-a248-7dda066fa6e8","keywords":null,"link":"/360/20191228_Duma_Aktual_Tenyek_helyett_velemenyek","timestamp":"2019. december. 28. 19:00","title":"Az állam veszi át jövőre a családok üzemeltetését - nálunk már most láthatja a Dumaszínház év végi híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a795a26-ebe9-4c40-9ab6-6d5589de17f9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyári labdarúgó Európa-bajnokság után lemondana a válogatottságról az FC Barcelona horvát középpályása.","shortLead":"A nyári labdarúgó Európa-bajnokság után lemondana a válogatottságról az FC Barcelona horvát középpályása.","id":"20191227_ivan_rakitic_foci_horvat_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a795a26-ebe9-4c40-9ab6-6d5589de17f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f382378-a695-4962-b5c9-21c9ef69a914","keywords":null,"link":"/sport/20191227_ivan_rakitic_foci_horvat_valogatott","timestamp":"2019. december. 27. 16:23","title":"Fontos döntést fontolgat Rakitic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]