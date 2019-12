Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27314c8c-cde7-4212-b347-3feea358e0b9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van olyan magyar hírműsor, amely azt állítja magáról, hogy a legjobb. A Duma Aktuál azonban még annál is tud jobbat: Litkai Gergely és Kovács András Péter nem vesződnek a tények bemutatásával, őszintén mondják el a véleményüket a világ dolgairól. Einstein tévedett, a Föld lapos, 400 like döntött a győrbajomi boszorkányperben. ","shortLead":"Van olyan magyar hírműsor, amely azt állítja magáról, hogy a legjobb. A Duma Aktuál azonban még annál is tud jobbat...","id":"20191228_Duma_Aktual_Tenyek_helyett_velemenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27314c8c-cde7-4212-b347-3feea358e0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61adb30-fe0d-4933-a248-7dda066fa6e8","keywords":null,"link":"/360/20191228_Duma_Aktual_Tenyek_helyett_velemenyek","timestamp":"2019. december. 28. 19:00","title":"Az állam veszi át jövőre a családok üzemeltetését - nálunk már most láthatja a Dumaszínház év végi híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cb50f5-8328-4d5b-a100-1fc0bab1c1d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszok közlekednek a Széll Kálmán tér és a Jászai Mari tér között.","shortLead":"Pótlóbuszok közlekednek a Széll Kálmán tér és a Jászai Mari tér között.","id":"20191230_Ket_autoval_utkozott_a_46os_villamos_a_Margit_koruton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52cb50f5-8328-4d5b-a100-1fc0bab1c1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2446d313-b59f-4b7d-9b67-ffb502b23e31","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_Ket_autoval_utkozott_a_46os_villamos_a_Margit_koruton","timestamp":"2019. december. 30. 12:34","title":"Két autóval ütközött a 4-6-os villamos a Margit körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Reuters többtucatnyi sebesültről és áldozatról számolt be.","shortLead":"A Reuters többtucatnyi sebesültről és áldozatról számolt be.","id":"20191229_Raketatamadast_hajtottak_vegre_egy_katonai_tisztavatason_Jemenben_sok_a_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef50cb0d-e0c0-4f06-b79e-3ee809317608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6443dde6-7a3d-4302-a7e7-a7008d0685f3","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Raketatamadast_hajtottak_vegre_egy_katonai_tisztavatason_Jemenben_sok_a_halott","timestamp":"2019. december. 29. 10:22","title":"Rakétatámadást hajtottak végre egy katonai tisztavatáson Jemenben, sok a halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c410563-c8d7-4fdd-93cb-ac3c2cb5956a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sokat kellett várni az első hivatalos jelöltállításra.","shortLead":"Nem sokat kellett várni az első hivatalos jelöltállításra.","id":"20191228_Az_ellenzeki_jelolt_mar_az_elso_napon_le_is_adta_a_kello_szamu_alairast_Dunaujvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c410563-c8d7-4fdd-93cb-ac3c2cb5956a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0c3991-6bca-40f7-94ce-93b907513577","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Az_ellenzeki_jelolt_mar_az_elso_napon_le_is_adta_a_kello_szamu_alairast_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. december. 28. 18:37","title":"Az ellenzéki jelölt már az első napon le is adta a kellő számú aláírást Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","shortLead":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","id":"20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b20e0d-eba9-4f45-8699-3b61f28bf645","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","timestamp":"2019. december. 30. 06:41","title":"4,6 millió kilométer ment bele ebbe az öreg állólámpás Mercibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christina Koch majdnem egy teljes évet fog lehúzni az űrállomáson, amit eddig csak egyetlen űrhajósnak sikerült überelnie.","shortLead":"Christina Koch majdnem egy teljes évet fog lehúzni az űrállomáson, amit eddig csak egyetlen űrhajósnak sikerült...","id":"20191229_Girl_power_az_urben_rekordot_dontott_egy_noi_urhajos_az_ISSen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d81b1a-0d33-4b81-abee-7c0e71a96e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_Girl_power_az_urben_rekordot_dontott_egy_noi_urhajos_az_ISSen","timestamp":"2019. december. 29. 12:20","title":"Girl power az űrben: rekordot döntött egy női űrhajós az ISS-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az anya ki akarta várni az ünnepek végét, mielőtt orvoshoz fordul a beteg gyerekkel.","shortLead":"Az anya ki akarta várni az ünnepek végét, mielőtt orvoshoz fordul a beteg gyerekkel.","id":"20191228_Jeghideg_lakasban_halt_meg_egy_kislany_karacsonykor_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228e9fa7-ad89-40ea-8614-9d218a4942a8","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Jeghideg_lakasban_halt_meg_egy_kislany_karacsonykor_Romaniaban","timestamp":"2019. december. 28. 15:33","title":"Jéghideg lakásban halt meg egy kislány karácsonykor Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e856313-c681-4082-ac73-9bbab30b6ed5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Eddig nem látott politikai durvaságot hozott 2019, de Lázár János szerint az elmúlt harminc év legdurvább, legvadabb és legfontosabb választási kampánya 2022-ben jön. Jövőre erre a kampányra és a választásra fognak készülni a pártok, és eldől az is, képes-e megújulni a Fidesz és Orbán Viktor, valamint arra is választ kaphatunk, ki az ellenzék vezető ereje.","shortLead":"Eddig nem látott politikai durvaságot hozott 2019, de Lázár János szerint az elmúlt harminc év legdurvább, legvadabb és...","id":"20191230_Utkereso_Fidesz_es_gatyajukat_vesztett_politikusok_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e856313-c681-4082-ac73-9bbab30b6ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7996ec47-d5eb-4ec1-9325-2f7672419eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Utkereso_Fidesz_es_gatyajukat_vesztett_politikusok_utan","timestamp":"2019. december. 30. 07:00","title":"Az útkereső Fidesz és a letolt gatyával álló politikusok után mi jön? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]